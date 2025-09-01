चंडीगढ़: शहर में हाउसिंग संकट को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (CHB) ने सेक्टर-54 में 1,000 नए फ्लैट बनाने की योजना तैयार की है. इस परियोजना को दिवाली से पहले लॉन्च करने की तैयारी चल रही है. इसके साथ ही सेक्टर-53 में पहले से प्रस्तावित 492 फ्लैटों की स्कीम भी सितंबर के तीसरे हफ्ते में शुरू होने जा रही है.

32 एकड़ जमीन पर बनेगी नई हाउसिंग कॉलोनी

सेक्टर-54 की इस परियोजना के लिए 32 एकड़ जमीन को खाली कराया गया है. प्रशासन ने जून-जुलाई में अवैध फर्नीचर मार्केट और आदर्श कॉलोनी को हटाकर लगभग 30 एकड़ सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त किया, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 880 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

फ्लैट्स की विविध कैटेगरी, सभी वर्गों के लिए घर

CHB की इस नई योजना में 1BHK से लेकर 4BHK तक के फ्लैट शामिल होंगे. कुल 1,000 फ्लैट्स में 250-250 यूनिट्स अलग-अलग श्रेणियों में वितरित किए जाएंगे.

1BHK: छोटे परिवारों और अविवाहित लोगों के लिए

2BHK और 3BHK: मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए

4BHK: बड़े परिवारों के लिए

EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): निम्न आय वर्ग के लिए विशेष योजना

सभी फ्लैट्स ग्राउंड+5 स्टोरी बिल्डिंग में बनाए जाएंगे. योजना का लेआउट तैयार कर लिया गया है और इसे एक हफ्ते के भीतर शहरी नियोजन विभाग को सौंपा जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि इस योजना को अक्टूबर-नवंबर तक लॉन्च किया जा सकता है.

सेक्टर-53 की स्कीम भी तैयार

इसके अलावा सेक्टर-53 में भी 8.98 एकड़ भूमि पर 492 फ्लैट्स की एक और जनरल हाउसिंग स्कीम तैयार की जा रही है. इसमें 2BHK और 3BHK फ्लैट होंगे और यह योजना सितंबर के तीसरे सप्ताह में शुरू की जाएगी.

बढ़ी मकानों की कीमतें

इस साल अप्रैल से मकानों के रिवाइज्ड रेट्स में भारी बढ़ोतरी देखी गई है.

3BHK: ₹2.30 करोड़

2BHK: ₹1.97 करोड़

EWS यूनिट: ₹74 लाख

आईटी पार्क प्रोजेक्ट भी पाइपलाइन में

CHB का अगला फोकस रायपुर खुर्द स्थित आईटी पार्क में हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू करना है. यह लगभग 20 साल पुराना प्रस्ताव अब फिर से सक्रिय किया जा रहा है. स्टेट ऑफिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, "जल्द ही इस योजना को लेकर आधिकारिक घोषणा की जाएगी. सभी संबंधित पहलुओं पर तेजी से काम किया जा रहा है."

