चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा, जब खुद सीखी साइन लैंग्वेज तो परिवार समझने लगा बीमार फिर... - CHANDIGARH DEAF AND DUMB TEACHER

चंडीगढ़ के सरकारी जेबीटी टीचर मूकबधिर बच्चों को सालों से निशुल्क शिक्षा दे रहे हैं.

Chandigarh deaf dumb free education
मूकबधिर बच्चों के मसीहा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 28, 2025 at 11:21 AM IST

Updated : August 28, 2025 at 1:18 PM IST

6 Min Read

चंडीगढ़: हर कोई अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है. इसके लिए देशभर के स्कूलों में लकी ड्रॉ तक होते हैं. हालांकि जब सवाल विशेष, मूकबधिर बच्चों का हो तो ऐसे में अभिभावकों की चिंता और बढ़ जाती है कि आखिरकार वे अपने बच्चों का दाखिला किस स्कूल में करवाएं? आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के पास अपने बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला कराना ही विकल्प बचता है. लेकिन सरकारी स्कूलों में ऐसे बच्चों को शिक्षा प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है.

मूकबधिर बच्चों को पढ़ा रहे जेबीटी टीचर : हालांकि चंडीगढ़ के एक सरकारी स्कूल में मूक-बधिर बच्चों को भी निशुल्क शिक्षा दी जा रही है. ईटीवी भारत की टीम चंडीगढ़ के इंदिरा कॉलोनी के सरकारी स्कूल में पहुंची. इस दौरान ईटीवी भारत के संवाददाता ने देखा कि यहां एक सरकारी जेबीटी (जूनियर बेसिक टीचर) टीचर मोहम्मद इंतजार स्कूल के सामान्य छात्रों के अलावा मूकबधिर बच्चों को भी शिक्षित कर रहे हैं. मोहम्मद इंतजार करीब 15 सालों से सरकारी स्कूलों में पांचवीं कक्षा (प्राइमरी) तक के सामान्य बच्चों के अलावा मूकबधिर छात्रों को भी पढ़ा रहे हैं.

चंडीगढ़ के जेबीटी टीचर बने मूकबधिर बच्चों के मसीहा (ETV Bharat)

पहले नहीं होती थी स्पेशल बच्चों के लिए टीचर की नियुक्ति: ईटीवी भारत ने टीचर मोहम्मद इंतजार से बातचीत की. मोहम्मद इंतजार ने बताया कि पहले चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों में मूकबधिर छात्रों को शिक्षित करने के लिए स्पेशल टीचरों की नियुक्ति नहीं होती थी. ऐसे विशेष बच्चों को मैं पढ़ाता था. इसके अलावा झुग्गी-झोपड़ी में जाकर मैं ऐसे स्पेशल बच्चों के अलावा गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता था. हालांकि अब सरकार स्कूलों में ऐसे बच्चों के लिए खास टीचरों की नियुक्ति होनी शुरू हो गई है. लेकिन मैं सालों से नॉर्मल बच्चों के साथ ही स्पेशल बच्चों को पढ़ाता आ रहा हूं.

Chandigarh deaf dumb free education
बच्चों को सीखा रहे साइन लैंग्वेज (ETV Bharat)

इस घटना ने बदली सोच: सरकारी स्कूल में जूनियर विंग को शिक्षित कर रहे टीचर मोहम्मद इंतजार ने मूकबधिर बच्चों को शिक्षित करने की सोच को सांझा करते हुए बताया कि कुछ वर्ष पहले कक्षा में एक मूकबधिर बच्चा उनके पास आया. बच्चा उनसे कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह उसकी बात समझ नहीं सके और उसे वापस अपनी सीट पर बैठे रहने को कह दिया. लेकिन बच्चा छुट्टी होने तक पूरा दिन उनसे कुछ कहने की कोशिश करता रहा. अगले दिन जब बच्चा अपनी मां के साथ स्कूल पहुंचा तो टीचर मोहम्मद इंतजार ने उनसे उनके बच्चे की बीते कल की उस हरकत के बारे में बातचीत की. तब बच्चे की मां ने उन्हें बताया कि उनके बेटे का जन्मदिन था और वह टीचर को पार्टी में आमंत्रित करना चाहता था. यह सुनकर मोहम्मद इंतजार सोच में पड़ गए और सोचने लगे कि बच्चा उनसे कितना अपनापन रखता है, लेकिन वह उसकी बात को नहीं समझ सके.

Chandigarh deaf dumb free education
झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को दे रहे निशुल्क शिक्षा (ETV Bharat)

खुद सीखी साइन लैंग्वेज और स्पीच थेरेपी: टीचर मोहम्मद इंतजार ने बताया कि बच्चे की भावना न समझ पाने का दुख मुझे था. इस कारण उस दिन मैंने ठान लिया कि मैं विशेष बच्चों (मूकबधिर) की समझ में आने वाली भाषा साइन लैंग्वेज और स्पीच थेरेपी को सीखूंगा. इसके बाद मैंने सोशल वेबसाइट समेत विभिन्न माध्यमों का सहारा लिया और आखिरकार साइन लैंग्वेज और स्पीच थेरेपी को काफी हद तक सीख भी लिया. इसके बाद उसी स्टूडेंट को रोजाना मैं ट्रेनिंग देने लगा, जिसने मुझे इनवाइट किया था. उस स्टूडेंट ने भी मेरे से शिक्षा के तरीके को बड़ी जल्द समझ लिया और अच्छे अंकों के साथ कक्षा में उत्तीर्ण किया. इस घटना के बाद से मैं स्कूली के नॉर्मल बच्चों के साथ ही अपने मुहल्ले और अन्य जगहों के मूकबधिर बच्चों को निशुल्क शिक्षित कर रहा हूं, ताकि कोई शिक्षा से वंचित न रहे.

साइन लैंग्वेज सीखने पर परिवार ने समझा बीमार: टीचर मोहम्मद इंतजार ने साइन लैंग्वेज और स्पीच थेरेपी सीखने के अपने अनुभव को ईटीवी भारत के साथ सांझा करते हुए बताया कि जब वह साइन लैंग्वेज सीख रहे थे, तो उनका परिवार ही उन्हें बीमार समझने लगा. क्योंकि साइन लैंग्वेज सीखने के दौरान वह दिन में अनेकों बार इशारे करते हुए लिप्सिंग करते थे. यहां तक कि देर रात सोते समय भी सोच में इशारे करते हुए उनके होठ कंपकपाते थे. इस कारण उनका परिवार उन्हें बीमारी से ग्रस्त होने के बारे में सोचने लगा. पारिवारिक सदस्यों ने यहां तक कह दिया कि वे उनका इलाज करवाएंगे. इसके अलावा उन्हें कई अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने जुनून-जज्बे को कमजोर नहीं पड़ने दिया.

Chandigarh deaf dumb free education
चंडीगढ़ प्रशासन ने किया कई बार सम्मानित (ETV Bharat)

शुरू में अपने वेतन भी हो जाते थे खर्च: शुरुआत में टीचर मोहम्मद को काफी संघर्ष करना पड़ा. इस बारे में मोहम्मद इंतजार ने बताया की शुरुआत में विशेष बच्चों को शिक्षित करने के लिए उनके वेतन से काफी पैसे खर्च हो जाते थे. इस कारण स्कूली छात्रों के अलावा अन्य बच्चों को शिक्षित करने के लिए उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा. लेकिन जब उन्होंने मूकबधिर बच्चों को शिक्षित करने की अपनी कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया, तो उन्हें कई लोगों का साथ मिलता गया. जिससे उनका हौसला भी बढ़ा और दिक्कतें भी धीरे-धीरे खत्म होती चली गई.

Chandigarh deaf dumb free education
चंडीगढ़ प्रशासन ने किया सम्मानित (ETV Bharat)

चंडीगढ़ प्रशासन ने किया सम्मानित:सरकारी स्कूल में सामान्य बच्चों को शिक्षित करने के साथ-साथ विशेष, मूकबधिर बच्चों को भी शिक्षित करने के सराहनीय कार्य के चलते चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा टीचर मोहम्मद इंतजार को विभिन्न अवसरों पर सम्मानित किया गया. चंडीगढ़ प्रशासन में शिक्षा विभाग के तत्कालीन सचिव बीएल शर्मा समेत चंडीगढ़ के पूर्व प्रशासक के पूर्व सलाहकार मनोज परिदा, पूर्व सलाहकार आईएएस अधिकारी धर्मपाल समेत अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों ने भी मोहम्मद इंतजार को सम्मानित किया.

