चंडीगढ़ के द्रोणाचार्य भूपेन्द्र गढ़ रहे गरीब बच्चियों का भविष्य, मुफ्त में सीखा रहे फुटबॉल, ताकि उड़ान भर सके बेटियां - CHANDIGARH FOOTBALL COACH BHUPENDRA

चंडीगढ़ के भूपेन्द्र सिंह सालों से गरीब बच्चियों को फुटबॉल की ट्रेनिंग देकर उनका भविष्य गढ़ रहे हैं.

Chandigarh football coach Bhupendra Singh
चंडीगढ़ के द्रोणाचार्य भूपेन्द्र सिंह (ETV Bharat)
Published : September 2, 2025 at 12:36 PM IST

Updated : September 2, 2025 at 1:15 PM IST

चंडीगढ़: अक्सर पैसों के अभाव में योग्य बच्चे अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते. कई बच्चों में हुनर होता है, हालांकि उनके हुनर के निखार की जरूरत होती है. बात अगर खेल की करें तो एक कोच ही खिलाड़ी को निखार सकता है, उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है. हालांकि गरीब बच्चों के लिए सपने देखना और लक्ष्य की प्राप्ति करना भी किसी सपने जैसा ही होता है. बात अगर लड़कियों की करें तो इनके लिए पैसों के अभाव में खिलाड़ी बनने का सपना देखना बड़ी चुनौती होती है.

निशुल्क दे रहे बच्चियों को ट्रेनिंग: ऐसी बच्चियों के सपने को चंडीगढ़ के फुटबॉल कोच भूपेन्द्र सिंह सालों से पंख दे रहे हैं. ये बच्चियों को निशुल्क न सिर्फ फुटबॉल की ट्रेनिंग दे रहे हैं बल्कि उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में पूरी मदद भी कर रहे हैं. ये नेक काम कोच भूपेन्द्र सिंह सालों से कर रहे हैं. भूपिंदर सिंह रोजाना सेक्टर 22 के स्कूल ग्राउंड में अपने स्कूल की बच्चियों के अलावा अन्य गरीब बच्चियों को भी फुटबॉल की ट्रेनिंग देते हैं.

चंडीगढ़ के द्रोणाचार्य भूपेन्द्र गढ़ रहे गरीब बच्चियों का भविष्य (ETV Bharat)

दूर-दूर से आई बच्चियों को दे रहे ट्रेनिंग: चंडीगढ़ सेक्टर-22 बी स्थित गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत फुटबॉल कोच भूपेन्द्र सिंह ने अपनी पढ़ाई चंडीगढ़ के सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की थी. साल 2003 के बाद उन्हें सरकारी स्कूल सेक्टर -19 में बतौर कोच नियुक्त किया गया. करीब चार साल वहां सेवा देने के बाद वे सेक्टर-22 में आ गए. यहीं से उनकी असली कोचिंग यात्रा शुरू हुई. भूपिंदर सिंह रोजाना सेक्टर 22 के स्कूल ग्राउंड में अपने स्कूल की बच्चियों के साथ-साथ दूर दूर से आने वाले खिलाड़ियों को भी कोचिंग देते है.

साल 2006 में हुई थी शुरुआत: ईटीवी भारत ने कोच भूपेंद्र सिंह से उनके सफर के बारे में बातचीत की. भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि, "मैं साल 2006 से सेक्टर 22 की लड़कियों को फुटबॉल सीखा रहा हूं. जब मैंने स्कूल में कोचिंग शुरू की थी, तब हमारी टीम ट्रायल भी निकाल नहीं पाती थी. लेकिन मुझे विश्वास था कि ये लड़कियां नेशनल लेवल की प्लेयर बनेंगी. 2 साल के बाद हमारी टीम से बड़े-बड़े एकेडमी वाले प्लेयर भी डरने लगे. "

CHANDIGARH FOOTBALL COACH BHUPENDRA SINGH
चंडीगढ़ फुटबॉल कोच भूपेन्द्र सिंह (ETV Bharat)

पहली बार हार गई थी टीम: भूपेन्द्र सिंह ने बताया कि "जब शुरुआत की थी, उस समय हमारी टीम हार गई थी. उस समय जीते हुए टीम के साथ ही हमारी टीम जा रही थी. हमारी टीम काफी शर्मिंदा हुई. लड़कियां बस में ही रोने लगी. इसके बाद उन्होंने मेहनत की. फिर क्या था. इन लड़कियों ने अगले ही साल फाइनल मैच में अपनी जगह बना ली. अब तो हमारी टीम को देख दूसरे बड़े-बड़े अकादमी वाले डर जाते हैं. आज मुझे इन सभी लड़कियों पर गर्व है. ये भरे ही गरीब परिवार से हों, लेकिन इनके हौसलें बुलंद है."

डाइट का रखते हैं प्रॉपर ध्यान: कोच भूपेन्द्र ने बच्चियों के डाइट के बारे में बताया कि, " हमारे यहां हर एक खिलाड़ी को अपने खेल के साथ-साथ डाइट का भी ध्यान रखना होता है. ऐसे में मैं रोजाना इन लड़कियों के लिए स्कूल में बना एक्स्ट्रा खाना मैं रखवा देता हूं. साथ ही मेरी पत्नी और मैंने स्कूल के बाहर बने वेरका बोथ पर दूध और लस्सी जैसे सामान के लिए दुकान खोल रखा है, जहां से ये बच्चियां जरूरत पड़ने पर दूध, लस्सी सहित अन्य चीजें खरीदती हैं."

Chandigarh football coach Bhupendra Singh Story
फुटबॉल की प्रेक्टिस कर रही बच्चियां (ETV Bharat)

क्या कहते हैं स्टूडेंट्स: फुटबॉल कोच भूपेन्द्र सिंह की छात्रा खुशी कहती है कि, "हमारे लिए वह सिर्फ शिक्षक ही नहीं, बल्कि मार्गदर्शक भी हैं. उन्होंने हमें सिखाया कि खेल सिर्फ जीतने का नाम नहीं है, बल्कि जीवन जीने का तरीका है.मैंने क्लास 4 से फुटबॉल का गुर सर से सीखा है.वे हमारी हर समय मदद करते हैं." वहीं, छात्रा प्रीती ने कहा कि,"हमारे सर ने हमें बिना किसी फीस के तैयार किया है. अगर वह हमें सपोर्ट न करते तो शायद हम खेल की दुनिया में कभी कदम न रख पाते." वहीं, छात्रा तनवी ने कहा कि, "उनका समर्पण और मेहनत ही हमारी ताकत है. हम उन्हें सिर्फ कोच नहीं, बल्कि परिवार का हिस्सा मानते हैं."

Chandigarh football coach Bhupendra Singh Story
ग्राउंड पर बच्चियों को फुटबॉल ट्रेनिंग देते भूपेन्द्र सिंह (ETV Bharat)

"बच्चों को सही गाइड करते हैं कोच": वहीं, छात्रा की मां ने कहा कि "मेरी दो बेटियां यहां फुटबॉल सीखने आती है. कोच काफी सपोर्टिव हैं. मेरी बेटी पढ़ाई में भी अच्छी है और खेल में भी. मेरी बड़ी बेटी अपने मामा को देखकर प्रेरित हुई थी. वो आज कई मेडल जीत चुकी है. छोटी बेटी बड़ी बेटी को देखकर सीखने आई. दोनों बेटियों पर मुझे गर्व है. ये सब कोच सर के कारण संभव हो सका है. वो काफी अच्छे कोच हैं. बच्चों को सही गाइड करते हैं."

Chandigarh football coach Bhupendra Singh Story
फुटबॉल सीख रही बच्चियां (ETV Bharat)

बता दें कि कोच भूपेन्द्र तकरीबन 30-40 बच्चियों को हर साल ट्रेनिंग देते हैं. भूपेन्द्र की 3-4 छात्राएं आज भारतीय टीम का हिस्सा बन चुकी है. चंडीगढ़ ही नहीं बल्कि आस-पास के क्षेत्र में कोच भूपेन्द्र की काफी चर्चा है. ये सालों से गरीब बच्चियों को निशुल्क फुटबॉल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि वो बच्चियों अपने लक्ष्य को हासिल कर सके.

ये भी पढ़ें:नौकरी छोड़ गरीब बच्चों को दे रही फ्री ट्यूशन, कुरुक्षेत्र की रजनी बनी मिसाल, 400 महिलाओं को भी दिया रोज़गार

