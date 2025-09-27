त्योहारी सीजन में मिलावट पर सख्ती, चंडीगढ़ खाद्य सुरक्षा विभाग ने गठित की 4 टीमें, गाइडलाइन की जारी
त्योहारी सीजन में मिलावट की आशंका को देखते हुए चंडीगढ़ खाद्य सुरक्षा विभाग ने जांच टीमें गठित की है. साथ ही गाइडलाइन जारी की है.
Published : September 27, 2025 at 10:00 AM IST
चंडीगढ़: त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही खाद्य पदार्थों की मांग में तेजी देखी जा रही है. वहीं खाद्य मिलावट की आशंका भी बढ़ गई है. जनस्वास्थ्य और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चंडीगढ़ खाद्य सुरक्षा एवं मानक विभाग ने सतर्कता बरतते हुए विशेष कदम उठाए हैं.
विभाग ने गठित की 4 टीमें: दरअसल, चंडीगढ़ खाद्य सुरक्षा एवं मानक विभाग ने चार विशेष टीमों का गठन किया है, जिनमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं. ये टीमें मिठाइयों, दूध, घी, खोया, पनीर और अन्य खाद्य उत्पादों की निगरानी और सैंपलिंग करेंगी. विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में उपभोक्ताओं से सावधानिपूर्वक खरीदारी करने की अपील की गई है.
विभाग की ओर से उपभोक्ताओं के लिए खास सलाह:
- खाद्य सामग्री हमेशा लाइसेंस प्राप्त एवं स्वच्छ दुकानों से ही खरीदें.
- दूध, दूध उत्पाद, बेकरी आइटम, मिठाई और नमकीन खरीदते समय विशेष सतर्कता बरतें.
- सीलबंद पैकिंग पर बैच नंबर, समाप्ति तिथि और पोषण जानकारी जरूर जांचें.
खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए विभाग की ओर से जारी दिशानिर्देश:
- खाद्य जनित बीमारियों से बचाव के लिए उच्च स्तर की स्वच्छता बनाए रखें.
- खाद्य सामग्री को साफ, सूखे और एयरटाइट कंटेनरों में कलेक्टर करके रखें.
- खाना बनाने और पीने के लिए स्वच्छ जल का उपयोग करें.
- भोजन को साफ-सुथरे बर्तनों में परोसें.
- सभी उत्पादों पर एफएसएसएआई मानकों के अनुसार लेबलिंग करें.
- एक्सपायरी डेट पार या खराब भोजन का विक्रय बिल्कुल न करें.
- केवल एफएसएसएआई-लाइसेंसधारी विक्रेताओं से ही सामग्री खरीदें.
- मिठाइयों में कृत्रिम रंगों का प्रयोग ना करें.
ऐसे दर्ज करें शिकायत:यदि किसी उपभोक्ता को मिलावट या असामान्य गतिविधि का संदेह हो, तो वे तुरंत खाद्य सुरक्षा एवं मानक विभाग, सरकारी बहु-विशेषज्ञता अस्पताल, सेक्टर-16, चंडीगढ़ को सूचना दें या आपातकालीन नंबर 0172-2782457 पर संपर्क करें. इसके अलावा आप अपनी शिकायत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की वेबसाइट https://foscos.fssai.gov.in/consumergrievance/ पर कर सकते हैं.
