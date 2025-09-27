ETV Bharat / state

त्योहारी सीजन में मिलावट पर सख्ती, चंडीगढ़ खाद्य सुरक्षा विभाग ने गठित की 4 टीमें, गाइडलाइन की जारी

चंडीगढ़: त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही खाद्य पदार्थों की मांग में तेजी देखी जा रही है. वहीं खाद्य मिलावट की आशंका भी बढ़ गई है. जनस्वास्थ्य और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चंडीगढ़ खाद्य सुरक्षा एवं मानक विभाग ने सतर्कता बरतते हुए विशेष कदम उठाए हैं.

विभाग ने गठित की 4 टीमें: दरअसल, चंडीगढ़ खाद्य सुरक्षा एवं मानक विभाग ने चार विशेष टीमों का गठन किया है, जिनमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं. ये टीमें मिठाइयों, दूध, घी, खोया, पनीर और अन्य खाद्य उत्पादों की निगरानी और सैंपलिंग करेंगी. विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों में उपभोक्ताओं से सावधानिपूर्वक खरीदारी करने की अपील की गई है.

विभाग की ओर से उपभोक्ताओं के लिए खास सलाह: