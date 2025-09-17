ETV Bharat / state

पंजाब यूनिवर्सिटी की छात्राएं सीख रही सेल्फ डिफेंस के गुर, चंडीगढ़ पुलिस कैंपस में 200 लोगों को कर रही ट्रेंड

डेंटल की पढ़ाई कर रहे डॉक्टर्स सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेकर आत्म रक्षा गुर सीख रहे हैं.

Published : September 17, 2025 at 9:53 PM IST

Updated : September 17, 2025 at 10:00 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में चंडीगढ़ डेंटल कॉलेज में पढ़ाई कर रही छात्राएं इन दिनों सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रही हैं. 20 दिवसीय ट्रेनिंग में छात्राएं लड़कियों को हर वो तकनीक सिखाई जाएगी जिससे वह अपनी खुद की रक्षा कर सकती हैं. पढ़ाई के साथ-साथ सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए 200 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है. ट्रेनिंग के लिए छात्रों में काफी उत्साह देखा गया है. इसमें छात्र-छात्राओं के अलावा कैंप की कई महिला शिक्षक भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं.

7 एक्सपर्ट दे रहे हैं ट्रेनिंग: चंडीगढ़ पुलिस की ओर से इस ट्रेनिंग के माध्यम से न सिर्फ लड़कियों को बल्कि लड़कों को भी आत्मरक्षा बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है. चंडीगढ़ पुलिस की स्वयं टीम के 7 मेंबर्स आने वाले 20 दिनों तक सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देंगे. इसकी शुरुआत दो दिन पहले ही हो चुकी है. सुबह 11:00 से लेकर दोपहर 2:00 बजे तक, दो सेशन के दौरान छात्रों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है.

सेल्फ डिफेंस की तकनीकी गुर सीख रही हैं छात्राएं: चंडीगढ़ पुलिस के स्वयं टीम का कहना है कि "अक्सर देखा गया है कि महिलाओं के साथ सार्वजनिक जगहों पर छेड़छाड़ होती है. जिसे वह एक चुप रह कर बरदाश करती है. वहीं जब भी पुलिस को इस तरह की घटनाओं के बाद बुलाया जाता है तो अक्सर आरोपी भाग निकलते हैं. ऐसे में महिलाओं को अपने आप को सशक्त करने की जरूरत है. ताकि वह जब भी अपने आप को असुरक्षित पाए तो वह किसी और पर निर्भर न होकर अपनी सुरक्षा कर पाए. हमारी टीम उन्हें हर वो तरीका सिखा रहे हैं. जिससे वह अपने आप को ऐसे हालातों में सुरक्षित कर सकते हैं."

पीयू के सभी विभागों में दी जाएगी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग: पंजाब यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर रेनू विग ने कहा कि "डेंटल कॉलेज की ओर से अपने छात्रों के लिए करवाई जा रही सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग अपने आप में सराहनीय है. जहां आज के समय में कई तरह की घटनाएं रोजाना जिंदगी में देखने को मिलती है. वहीं सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हर एक महिला के लिए जरूरी बन गई है. अभी यह शुरुआत डेंटल कॉलेज से हुई है. हम चाहेंगे कि यह धीरे-धीरे पंजाब यूनिवर्सिटी और सभी विभागों में ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी."

पत्नी के कहने पर प्रिंसिपल ने ट्रेनिंग का लिया निर्णय: डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल दीपक गर्ग ने कहा कि "2006 में डेंटल कॉलेज की शुरुआत की गयी थी. ये पहला मौका होगा जब डेंटल कॉलेज के छात्रों को सेल्फ डिफेन्स सिखाई जा रही है. मेरे परिवार के सभी लोग डॉक्टर हैं. एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे कॉलेज की छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने का सुझाव दिया. इसके बाद मैंने इस और काम करना शुरू कर दिया. मई महीने से लेकर मैं इस संबंध में लगातार काम कर रहा हूं. इसके बाद मैंने यह जिम्मेदारी अपने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हेड जगबीर सिंह जिन्होंने इस पूरे प्रपोजल को एक प्रैक्टिकल रूप दिया."

सेल्फ डिफेंस स्टूडेंट को अलग कॉन्फिडेंस देगा: प्रिंसिपल दीपक गर्ग ने कहा कि "चंडीगढ़ पुलिस के साथ बातचीत की. इसके बाद आज हमारे कॉलेज में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है. सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग इसलिए भी जरूरी है कि आज के समय में छात्र-छात्राएं कई तरह की परेशानियों से जूझ रही हैं. इस कारण स्टूडेंट्स अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं. सेल्फ डिफेंस उन्हें एक अलग कॉन्फिडेंस देगा. पहले यह ट्रेनिंग सिर्फ लड़कियों को दी जा रही थी लेकिन जब लड़कों की ओर से इस ट्रेनिंग को लेने की रुचि दिखाई गई. तो हमारी ओर से सभी छात्रों को भी इस ट्रेनिंग में शामिल किया गया. फिलहाल सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेने के लिए 200 से ज्यादा छात्रों ने एनरोलमेंट किया है. 22 सितंबर को हमारे नए सेशन के छात्र भी कॉलेज ज्वाइन करेंगे. उनके लिए भी हमने एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा है. नये सेशन के स्टूडेंट्स को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मुहैया करवाएंगे."

स्टूडेंट्स की राय:

मैं अक्सर कॉलेज का सफर सीटीयू बस से करती हूं. वही अक्सर इस दौरान कई तरह का घटनाएं हो जाती है जिसे हम अक्सर नजर अंदाज कर जाते हैं. लेकिन सेल डिफेंस सीखने से मेरे में एक विश्वास आया है. इस विश्वास के चलते मैं अपने आपको किसी भी स्थिति में सुरक्षित रख सकती हूं.- हर्षा, मेडिकल स्टूडेंट

"मैं पहले भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ले चुकी हूं लेकिन पढ़ाई के चलते सब याद नहीं रह पाता. लेकिन इस ट्रेनिंग से एक बार फिर मेरा आत्मविश्वास वापस आ गया है."-हरमन, फाइनल ईयर स्टूडेंट

"अक्सर सेल्फ डिफेंस लड़कियों को ही सिखाई जाती है. मेरा मानना है कि आज के समय में लड़कों को भी सेल्फ डिफेंस सीखनी चाहिए क्योंकि अगर उन्हें सेल्फ डिफेंस के बारे में पता होगा तो वह अपने परिवार की महिलाओं की सुरक्षा समय पर कर सकते हैं."-समर्पित, फाइनल ईयर स्टूडेंट

