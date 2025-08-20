ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में बीजेपी संगठन की अहम बैठक, कार्यकर्ताओं को किया गया रिचार्ज, बडौली बोले- "जिन सीटों को बीजेपी नहीं जीत पाई, उन पर भी होगी समीक्षा" - CHANDIGARH BJP MEETING

चंडीगढ़ में सीएम आवास में हरियाणा बीजेपी संगठन की अहम बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई.

Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 20, 2025 at 11:16 AM IST

4 Min Read

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने हरियाणा बीजेपी संगठन की अहम बैठक की. बैठक में 2024 के विधानसभा चुनाव में हारे पार्टी के 42 प्रत्याशी भी शामिल हुए. इस बैठक में इन सभी को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए. ताकि वे मंत्रियों और विधायकों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर संगठन को और मजबूत कर सकें.

ये है पार्टी का मकसद: इससे पहले पार्टी ने इन 42 विधानसभा क्षेत्रों में 12 मंत्रियों और 30 विधायकों को प्रभारी नियुक्त किया था. पार्टी का मकसद प्रत्येक क्षेत्र में संगठनात्मक मजबूती और जनता की भलाई के लिए विकास कार्यों को तीन गुना गति से नॉनस्टॉप आगे बढ़ाना है.

"जिन सीटों को बीजेपी नहीं जीत पाई, उन पर भी होगी समीक्षा": बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने कहा कि बीजेपी की संगठन की बैठक हुई है. इन बैठकों में बीजेपी के सभी 27 जिला अध्यक्षों, सभी जिला प्रभारी, कार्यकारिणी के पदाधिकारी और 6 मोर्चों के अध्यक्षों ने हिस्सा लिया. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने संगठन पर विस्तार से चर्चा की. 23, 24 और 25 अगस्त को बीजेपी के सभी 377 मंडलों की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जाएगी. इन बैठकों में हरियाणा सरकार के विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी. जिन सीटों को बीजेपी नहीं जीत पाई, उन पर भी समीक्षा होगी.

चंडीगढ़ में बीजेपी संगठन की अहम बैठक (ETV Bharat)

वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के कार्यों पर चर्चा: आगे बडौली ने कहा कि बैठकों में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के कार्यों पर चर्चा होगी. इसके साथ ही जिन इलाकों में सांसदों, विधायकों और चेयरमैनो की बैठक नहीं हुई है, वहां पर बैठकों का आयोजन करवाया जाएगा. वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गांव में भी बैठकों का आयोजन होगा.

"राहुल गांधी में अकल की कमी": चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी के आरोपों पर मोहनलाल बडोली ने कहा कि राहुल गांधी में अकल की कमी है, वे मंदबुद्धि बच्चे हैं. साल 2014 से कांग्रेस सत्ता से बाहर है. इसलिए बौखलाहट में चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं. देश के हर बूथ के वोट की जानकारी विधानसभा स्तर पर उपलब्ध है. आज का युग तकनीक का युग है. इंटरनेट पर भी पूरी वोटर लिस्ट देखी जा सकती है.भारतीय चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सवालों का विस्तार से जवाब दिया है.

हरियाणा में सेवा पखवाड़ा शुरू करेगी बीजेपी: वहीं, बैठक को लेकर पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि बीजेपी संगठन की बैठकों का आयोजन किया गया है. बैठक के दौरान मंत्री, विधायकों पूर्व मंत्री और हारे हुए प्रत्याशी ने भी शिरकत की है. मुख्यमंत्री ने सभी को जनहित के कार्य करवाने के लिए कहा है. भारतीय जनता पार्टी 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान हरियाणा में सेवा पखवाड़ा भी शुरू करेगी. ताकि पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे लोगों तक सरकार के विकास कार्य पहुंचे.

"विपक्ष अपना काम कर रही, सरकार अपना काम": कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के सवालों पर कैप्टन अभिमन्यु की प्रतिक्रिया लोकतंत्र में विपक्ष अपना काम करता है. वहीं सरकार जनता के लिए विकास कार्य करवाती है. दोनों के काम करने का तरीका अलग-अलग है. हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग भी है, वे कानून व्यवस्था से जुड़े एक-एक मामले को गंभीरता से ले रहे हैं. कानून व्यवस्था की घटनाएं ज्यादा दिन नहीं दिखेगा, सरकार सख्त तरीके से कार्रवाई करेगी.

राहुल को ट्रेनिंग की जरूरत: हरियाणा कांग्रेस के नव नियुक्त जिला अध्यक्षों के ट्रेनिंग सेंटर पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी को ट्रेनिंग की जरूरत है. कांग्रेस की हालत एक करेला और दूसरा नीम चढ़ा जैसे हो गए हैं. भगवान उनकी पार्टी और संगठन को बचाए.

बता दें कि इस बैठक में सीएम सैनी और मोहन लाल बडौली के अलावा राष्ट्रीय सचिव ओमप्रकाश धनखड़, प्रदेश महामंत्री (संगठन) फणींद्रनाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री एवं टीम हरियाणा के मंत्री कृष्ण बेदी, प्रदेश महामंत्री डॉ. अर्चना गुप्ता, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी शामिल हुए.

ये भी पढ़ें:CBI करेगी भिवानी मनीषा मौत मामले की जांच, सीएम नायब सैनी ने दी जानकारी, आज अंतिम संस्कार कर सकते हैं परिजन

चंडीगढ़: चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने हरियाणा बीजेपी संगठन की अहम बैठक की. बैठक में 2024 के विधानसभा चुनाव में हारे पार्टी के 42 प्रत्याशी भी शामिल हुए. इस बैठक में इन सभी को महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए. ताकि वे मंत्रियों और विधायकों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर संगठन को और मजबूत कर सकें.

ये है पार्टी का मकसद: इससे पहले पार्टी ने इन 42 विधानसभा क्षेत्रों में 12 मंत्रियों और 30 विधायकों को प्रभारी नियुक्त किया था. पार्टी का मकसद प्रत्येक क्षेत्र में संगठनात्मक मजबूती और जनता की भलाई के लिए विकास कार्यों को तीन गुना गति से नॉनस्टॉप आगे बढ़ाना है.

"जिन सीटों को बीजेपी नहीं जीत पाई, उन पर भी होगी समीक्षा": बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली ने कहा कि बीजेपी की संगठन की बैठक हुई है. इन बैठकों में बीजेपी के सभी 27 जिला अध्यक्षों, सभी जिला प्रभारी, कार्यकारिणी के पदाधिकारी और 6 मोर्चों के अध्यक्षों ने हिस्सा लिया. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने संगठन पर विस्तार से चर्चा की. 23, 24 और 25 अगस्त को बीजेपी के सभी 377 मंडलों की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जाएगी. इन बैठकों में हरियाणा सरकार के विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी. जिन सीटों को बीजेपी नहीं जीत पाई, उन पर भी समीक्षा होगी.

चंडीगढ़ में बीजेपी संगठन की अहम बैठक (ETV Bharat)

वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के कार्यों पर चर्चा: आगे बडौली ने कहा कि बैठकों में वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के कार्यों पर चर्चा होगी. इसके साथ ही जिन इलाकों में सांसदों, विधायकों और चेयरमैनो की बैठक नहीं हुई है, वहां पर बैठकों का आयोजन करवाया जाएगा. वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गांव में भी बैठकों का आयोजन होगा.

"राहुल गांधी में अकल की कमी": चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी के आरोपों पर मोहनलाल बडोली ने कहा कि राहुल गांधी में अकल की कमी है, वे मंदबुद्धि बच्चे हैं. साल 2014 से कांग्रेस सत्ता से बाहर है. इसलिए बौखलाहट में चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं. देश के हर बूथ के वोट की जानकारी विधानसभा स्तर पर उपलब्ध है. आज का युग तकनीक का युग है. इंटरनेट पर भी पूरी वोटर लिस्ट देखी जा सकती है.भारतीय चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सवालों का विस्तार से जवाब दिया है.

हरियाणा में सेवा पखवाड़ा शुरू करेगी बीजेपी: वहीं, बैठक को लेकर पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि बीजेपी संगठन की बैठकों का आयोजन किया गया है. बैठक के दौरान मंत्री, विधायकों पूर्व मंत्री और हारे हुए प्रत्याशी ने भी शिरकत की है. मुख्यमंत्री ने सभी को जनहित के कार्य करवाने के लिए कहा है. भारतीय जनता पार्टी 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान हरियाणा में सेवा पखवाड़ा भी शुरू करेगी. ताकि पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे लोगों तक सरकार के विकास कार्य पहुंचे.

"विपक्ष अपना काम कर रही, सरकार अपना काम": कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के सवालों पर कैप्टन अभिमन्यु की प्रतिक्रिया लोकतंत्र में विपक्ष अपना काम करता है. वहीं सरकार जनता के लिए विकास कार्य करवाती है. दोनों के काम करने का तरीका अलग-अलग है. हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग भी है, वे कानून व्यवस्था से जुड़े एक-एक मामले को गंभीरता से ले रहे हैं. कानून व्यवस्था की घटनाएं ज्यादा दिन नहीं दिखेगा, सरकार सख्त तरीके से कार्रवाई करेगी.

राहुल को ट्रेनिंग की जरूरत: हरियाणा कांग्रेस के नव नियुक्त जिला अध्यक्षों के ट्रेनिंग सेंटर पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी को ट्रेनिंग की जरूरत है. कांग्रेस की हालत एक करेला और दूसरा नीम चढ़ा जैसे हो गए हैं. भगवान उनकी पार्टी और संगठन को बचाए.

बता दें कि इस बैठक में सीएम सैनी और मोहन लाल बडौली के अलावा राष्ट्रीय सचिव ओमप्रकाश धनखड़, प्रदेश महामंत्री (संगठन) फणींद्रनाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री एवं टीम हरियाणा के मंत्री कृष्ण बेदी, प्रदेश महामंत्री डॉ. अर्चना गुप्ता, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी शामिल हुए.

ये भी पढ़ें:CBI करेगी भिवानी मनीषा मौत मामले की जांच, सीएम नायब सैनी ने दी जानकारी, आज अंतिम संस्कार कर सकते हैं परिजन

For All Latest Updates

TAGGED:

CHANDIGARH CM RESIDENCEBJP MEETING IN CHANDIGARHचंडीगढ़ बीजेपी संगठन की अहम बैठकमुख्यमंत्री नायब सिंह सैनीCHANDIGARH BJP MEETING

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यमुनानगर में अनोखा "इंकलाब मंदिर", यहां ईश्वर की नहीं बल्कि शहीदों की होती है पूजा

कुरुक्षेत्र में यूट्यूब ने बदली किसान की किस्मत, "ताइवान पिंक अमरूद" की खेती से कर रहा बंपर कमाई

हरियाणवी बार्बी डॉल पूजा को देख सब हैरान, रोबोटिक अंदाज और ठेठ देसी पहनावे से सोशल मीडिया पर मचा रहीं धूम

व्हीलचेयर पर बैठे सुरों के योद्धा, भारत के पहले व्हीलचेयर बैंड "फॉलोइंग कर्मा" की अनसुनी कहानी, जब दर्द बन गई धुन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.