चंडीगढ़ में शुरू हुई 'इन्स एंड आउट्स' प्रदर्शनी, वास्तुकला, शहरी नियोजन और पर्यावरण संतुलन पर चर्चा
Chandigarh Architecture Exhibition: चंडीगढ़ में शुरू हुई चार दिवसीय ‘इन्स एंड आउट्स’ प्रदर्शनी में टिकाऊ वास्तुकला, शहरी नियोजन और पर्यावरणीय संतुलन पर गहन चर्चा हुई.
Published : September 13, 2025 at 9:04 AM IST
चंडीगढ़: पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) की 11वीं 'इन्स एंड आउट्स' प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ. इस प्रदर्शनी का उद्घाटन यूटी चंडीगढ़ के गृह सचिव आईएएस मनदीप सिंह बराड़ ने किया. उन्होंने कहा कि "चंडीगढ़ को सुंदर शहर के रूप में दुनिया भर में पहचान मिली है और यह शहर 20वीं सदी के शहरी नियोजन का एक बेहतरीन उदाहरण है." उन्होंने शहर की आधुनिक वास्तुकला, खुली हरियाली और कैपिटल कॉम्प्लेक्स जैसी इमारतों को इसका प्रमाण बताया. बराड़ ने कहा कि "चंडीगढ़ अब वैश्विक स्तर पर डिज़ाइन और वास्तुशास्त्र का केंद्र बन चुका है."
टिकाऊ वास्तुकला पर ज़ोर: प्रदर्शनी में गृह सचिव ने कहा कि "आधुनिक समय में वास्तुकला का दायरा सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्यावरणीय संतुलन से भी जुड़ चुका है. टिकाऊ डिज़ाइन के ज़रिये ऊर्जा की बचत, हरित निर्माण सामग्री, प्राकृतिक प्रकाश, जल संरक्षण और बेहतर वेंटिलेशन को प्राथमिकता दी जा रही है. इन उपायों से न सिर्फ कार्बन उत्सर्जन घटता है बल्कि लोगों को एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण भी मिलता है. बढ़ते शहरीकरण के बीच पर्यावरण को सुरक्षित रखना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है."
प्रदर्शनी में विशेषज्ञों का जमावड़ा: इस चार दिवसीय आयोजन में कई राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों ने भाग लिया. भारतीय वास्तुकार संस्थान (IIA), अग्नि एवं सुरक्षा संघ (FSAI), MSME मंत्रालय, CPDL, CREST, PEDA और HAREDA जैसी संस्थाओं ने इसमें सहयोग किया. PHDCCI के चंडीगढ़ चैप्टर की अध्यक्ष मधु सूदन विज ने कहा कि "इस प्रदर्शनी का उद्देश्य न सिर्फ उत्पादों को मंच देना है, बल्कि छात्रों को भी नई तकनीकों और निर्माण के बदलते स्वरूप से रूबरू कराना है. यह मंच छात्रों को वास्तुकला के व्यावसायिक और तकनीकी पहलुओं को समझने का शानदार अवसर देता है."
शिक्षा और उद्योग के बीच पुल बना आयोजन: पीएचडीसीसीआई की वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक भारती सूद ने इस आयोजन को शिक्षा और उद्योग के बीच सेतु बताया. उन्होंने कहा कि "आयोजन में वास्तुकला और शहरी नियोजन से जुड़े कॉलेजों के छात्रों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया. प्रदर्शनी के पहले दिन तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिनमें पॉलीकैब और टाटा टिस्कॉन ने सतत निर्माण सामग्री पर प्रेजेंटेशन दी." IIA चंडीगढ़ चैप्टर के अध्यक्ष एआर मनमोहन खन्ना ने चंडीगढ़ के विकास मॉडल को नीति, साझेदारी और तकनीक का आदर्श बताया. उन्होंने कहा कि "भारत के शहरी भविष्य के लिए यह प्रदर्शनी एक प्रेरणा स्रोत बन सकती है."
ये भी पढ़ें- हिसार-जयपुर फ्लाइट का सीएम सैनी ने किया शुभारंभ, जल्द शुरू होगी अहमदाबाद व जम्मू के लिए हवाई सेवा
ये भी पढ़ें- मुख्यमंत्री सैनी ने गुरुग्राम वाटर प्रोजेक्ट की गड़बड़ियों पर कसा शिकंजा, एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक में 851 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी