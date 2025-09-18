ETV Bharat / state

चंदौली में वकील की हत्या; ASP बोले- रिटायर्ड दरोगा ने मारी 3 गोलियां, टीमें कर रहीं आरोपी की तलाश

अधिवक्ता का सगा भाई है आरोपी रिटायर्ड दरोगा, जमीन और पैसे के विवाद में वारदात, पुलिस कर रही जांच.

चंदौली में वकील की हत्या.
चंदौली में वकील की हत्या. (Photo Credit; family)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 8:40 PM IST

चंदौली : रिटायर्ड दरोगा ने जमीन और पैसे के विवाद में अपने ही अधिवक्ता भाई की हत्या कर दी. ASP के अनुसार आरोपी दरोगा अधिवक्ता का सगा भाई है. उसने लाइसेंसी रिवॉल्वर से वकील को तीन गोलियां मारी. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गईं हैं. वारदात के पीछे का कारण जमीन और पैसे का विवाद बताया जा रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

सदर कोतवाली क्षेत्र के सिरसी गांव में अधिवक्ता कमला यादव रहते थे. उनका काफी समय से सगे भाई दंगल यादव से जमीन और पैसों को लेकर विवाद चल रहा है. दंगल यादव यूपी पुलिस में दरोगा रह चुका है. इस समय वह रिटायर्ड है. परिजनों ने बताया कि गुरुवार को अधिवक्ता कचहरी में थे. इस दौरान दंगल यादव वहां भी पहुंच गया. दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ. इस दौरान दंगल यादव की पिटाई कर दी गई.

सिर और सीने में लगीं गोलियां : अधिवक्ता की पत्नी के अनुसार विवाद के बाद दंगल कचहरी से चला आया था. वह घर पर घात लगाकर कमला का इंतजार कर रहा था. गुरुवार की शाम को वकील बाइक से घर पहुंचे. इस दौरान दंगल ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से उन पर गोलियां चला दीं. सिर और सीने में 3 गोलियां लगीं. इससे वह गिर पड़े. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. गोली की आवाज सुनकर परिवार समेत आसपास के लोग दौड़ पड़े.

मोर्चरी हाउस पहुंचे तमाम अधिवक्ता : परिवार के लोग आनन-फानन में गंभीर रूप से घायल अधिवक्ता को लेकर अस्पताल पहुंचे. वहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी पर तमाम वकील भी मोर्चरी हाउस पहुंच गए. उन्होंने घटना पर कड़ा विरोध जताया. पुलिस अफसरों से जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ने की मांग की.

एएसपी बोले- आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित : एडिशनल एसपी अनंत चंद्रशेखर ने बताया कि घटना की जानकारी पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की. कमला यादव पेशे से अधिवक्ता थे. जबकि हत्यारोपी रिटायर्ड पुलिसकर्मी है. 3 गोलियां मारी गईं हैं. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गईं हैं. जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा.

