चंदौली में वकील की हत्या; ASP बोले- रिटायर्ड दरोगा ने मारी 3 गोलियां, टीमें कर रहीं आरोपी की तलाश

चंदौली : रिटायर्ड दरोगा ने जमीन और पैसे के विवाद में अपने ही अधिवक्ता भाई की हत्या कर दी. ASP के अनुसार आरोपी दरोगा अधिवक्ता का सगा भाई है. उसने लाइसेंसी रिवॉल्वर से वकील को तीन गोलियां मारी. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गईं हैं. वारदात के पीछे का कारण जमीन और पैसे का विवाद बताया जा रहा है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

सदर कोतवाली क्षेत्र के सिरसी गांव में अधिवक्ता कमला यादव रहते थे. उनका काफी समय से सगे भाई दंगल यादव से जमीन और पैसों को लेकर विवाद चल रहा है. दंगल यादव यूपी पुलिस में दरोगा रह चुका है. इस समय वह रिटायर्ड है. परिजनों ने बताया कि गुरुवार को अधिवक्ता कचहरी में थे. इस दौरान दंगल यादव वहां भी पहुंच गया. दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ. इस दौरान दंगल यादव की पिटाई कर दी गई.

सिर और सीने में लगीं गोलियां : अधिवक्ता की पत्नी के अनुसार विवाद के बाद दंगल कचहरी से चला आया था. वह घर पर घात लगाकर कमला का इंतजार कर रहा था. गुरुवार की शाम को वकील बाइक से घर पहुंचे. इस दौरान दंगल ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से उन पर गोलियां चला दीं. सिर और सीने में 3 गोलियां लगीं. इससे वह गिर पड़े. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. गोली की आवाज सुनकर परिवार समेत आसपास के लोग दौड़ पड़े.