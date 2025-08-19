ETV Bharat / state

हिस्ट्रीशीटर पति ने फावड़ा मार कर पत्नी की कर दी हत्या, सामने आई ऐसी वजह - MURDER IN CHANDAULI

चंदौली सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के बथवार गांव में हुई सनसनीखेज वारदात.

चंदौली में पत्नी की हत्या. इनसेट में आरोपी
चंदौली में पत्नी की हत्या. इनसेट में आरोपी (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2025 at 1:36 PM IST

2 Min Read

चंदौली : सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के बथवार गांव में मंगलवार सुबह क्षेत्र पंचायत सदस्य ने मामूली विवाद में पत्नी की फावड़े से हमला कर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया है. आरोपी हिस्ट्रीशीटर बताया जा रहा है. सूचना मिलने पर सीओ सकलडीहा स्नेहा तिवारी, कोतवाली पुलिस व कई अन्य थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस.
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस. (Photo Credit : ETV Bharat)

बताया गया कि सकलडीहा कोतवाली क्षेत्र के बथवार गांव निवासी भगवानदास का अपनी पत्नी प्रेमकला देवी (30) से अक्सर विवाद होता रहता था. मंगलवार सुबह दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. इसी दौरान गुस्से में आकर भगवानदास ने घर में रखा फावड़ा उठाकर पत्नी के सिर पर दे मारा. जिससे प्रेमकला की मौके पर ही मौत हो गई. प्रेमकला की मौत होते ही भगवान दास भाग निकला. वहीं गांव में हत्या की खबर से अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों ने सूचना पुलिस को दी.



सीओ सकलडीहा स्नेहा तिवारी ने बताया कि 112 नंबर के माध्यम से ग्राम बथवार में एक महिला की उसके पति द्वारा हत्या करने की सूचना मिली थी. मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो प्रथमदृष्टया मामला घरेलू विवाद का निकला. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं. आरोपी फरार हो गया. जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई है. आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं. वह हिस्ट्रीशीटर बताया जा रहा है. परिजनों से तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा.





