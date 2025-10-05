ETV Bharat / state

चंदौली के पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्ल्यू के खिलाफ मुकदमा दर्ज, हाथ में लहराया था चप्पल

चंदौली : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और सैयदराजा के पूर्व सपा विधायक मनोज सिंह डब्ल्यू पर पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और सोशल मीडिया पर अपमानजनक वीडियो डालने का मुकदमा दर्ज किया है. मुकदमा लघु डाल नहर विभाग के अवर अभियंता सूर्यकांत की तहरीर पर कंदवा थाने में दर्ज हुआ है. पुलिस ने बीएनएस की धारा 221 और 351(2) के तहत मामला पंजीकृत किया है. पूर्व विधायक मनोज ने इसे आवाज दबाने की कोशिश करार दिया है.

बता दें, एक अक्टूबर को मनोज सिंह डब्ल्यू ने चारी गांव के पास कर्मनाशा नदी किनारे बने लिफ्ट पंप कैनाल का निरीक्षण किया था. किसानों ने शिकायत की थी कि धान की फसल को पानी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि छोटे और बड़े दोनों लिफ्ट पंप कैनाल लंबे समय से बंद पड़े हैं. इस दौरान पूर्व विधायक ने अधिकारियों और भाजपा जनप्रतिनिधियों पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए कड़ी नाराजगी जताई थी. उन्होंने एक्सईएन को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया था कि अगर पानी की समस्या हल नहीं हुई तो किसान धरने पर बैठेंगे. इसी दौरान उन्होंने वीडियो बनाकर अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किया, जिसमें वे चप्पल लहराते हुए नजर आए. जिसके बाद अवर अभियंता की तहरीर पर कंदवा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है.



सीओ सदर देवेंद्र कुमार ने बताया कि पूर्व विधायक के खिलाफ अवर अभियंता की तहरीर के आधार पर केस पंजीकृत किया गया है. विधिक कार्रवाई प्रचलित है. वहीं मनोज सिंह डब्ल्यू ने कहा कि किसानों की आवाज उठाना मेरा कर्तव्य है. मुकदमा दर्ज कराकर मुझे डराने की कोशिश की जा रही है. हम किसानों और जन मानस की आवाज उठाते रहेंगे. मुकदमा लिखाने की बजाय अगर अधिकारी पंप कैनाल को चालू कराने में इतनी ही तत्परता दिखाते तो किसानों को राहत मिलती.