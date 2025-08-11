ETV Bharat / state

चंदौली में बिजनेसमैन ने किया सुसाइड; पत्नी-बेटियों पर लगाए आरोप, मरने से पहले कहा- बाबू बनकर ऊब गया हूं - BUSINESSMAN SUICIDE IN CHANDAULI

एडिशनल एसपी अनंत चंद्रशेखर ने बताया कि बिजनेसमैन मनोज गोंड ने सुसाइड कर लिया. मामले की जांच की जा रही है.

Photo Credit: ETV Bharat
मनोज ने पत्नी और बेटियों पर गंभीर आरोप लगाए. (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : August 11, 2025 at 3:34 PM IST

चंदौली: सदर कोतवाली क्षेत्र के कैली रोड इलाके में बिजनेसमैन ने सुसाइड कर लिया. सुसाइड करने से पहले बिजनेसमैन ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया. इसमें उन्होंने पत्नी और बेटियों पर गंभीर आरोप लगाए थे. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करते थे मनोज: मनोज गोंड (50 वर्ष ) की कैली रोड पर बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है और वे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करते थे. सुबह करीब 7:30 बजे घर के कमरे में गोली चलने की आवाज आयी. लोगों ने कमरे में जाकर देखा, तो व्यापारी की कनपटी के पास गोली लगी थी.

Photo Credit: ETV Bharat
मौके पर पहुंची पुलिस (Photo Credit: ETV Bharat)

मनोज का उनकी पत्नी से विवाद हुआ था: गोली की आवाज सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे. कुर्सी पर मनोज गोंड का शरीर खून से लथपथ था. जमीन पर तमंचा भी पड़ा हुआ था. कहा जा रहा है कि मनोज का उनकी पत्नी से विवाद हुआ था. इसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया.

सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो: उन्होंने मोबाइल से 2 मिनट 15 सेकंड का वीडियो रिकॉर्ड किया था. इसमें उन्होंने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई थी. गोली की आवाज सुनकर पत्नी-बेटी कमरे में पहुंचीं. दरवाजा नहीं खुलने पर आसपास के लोगों को बुलाया.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच: उनकी मदद से दरवाजा तोड़ा गया. अंदर जाने पर व्यापारी का शव जमीन पर पड़ा मिला. पुलिस ने व्यापारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. एडिशनल एसपी अनंत चंद्रशेखर ने बताया कि बिजनेसमैन मनोज गोंड ने आत्महत्या की है. मामले से जुड़े सभी साक्ष्यों को संकलित कराया जा रहा है. मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी.

