टनकपुर में बड़ा सड़क हादसा, सवारियों से भरी केमू बस पलटी, मची चीख पुकार

चंपावत: जिले के टनकपुर से आठ किलोमीटर आगे टनकपुर चम्पावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस्तियां यू बैंड पर सड़क हादसा हुआ है. यहां हल्द्वानी से पिथौरागढ़ जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई. अचानक सड़क पर बस पलटने से सवारियों में चीख पुकार मच गई. दुर्घटना की सूचना पर पुलिस व फायर कर्मियों ने सभी घायलों को उपजिला चिकित्सालय टनकपुर में भर्ती कराया. चालक परिचालक सहित बस में कुल 25 लोग सवार थे. केमू की बस रिलायंस कर्मियों को लेकर हल्द्वानी से पिथौरागढ़ जा रही थी.

शुक्रवार की शाम टंकपुर चम्पावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस्तिया के समीप यूबैंड में हल्द्वानी से पिथौरागढ़ जा रही केमू बस अनियंत्रित होकर अचानक पलट गई. अचानक हुई सड़क दुर्घटना से बस में सवार लोगो में चीख पुकार मच गई. सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने पर टनकपुर कोतवाली पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने 108 के माध्यम से सभी घायलों को टनकपुर उपजिला चिकित्सालय में भर्ती कराया. उक्त सड़क दुर्घटना में पांच गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया है.

टनकपुर में बड़ा सड़क हादसा (ETV Bharat)

बस चालक परिचालक के अनुसार बस में सवार 23 रिलायंस कंपनी के कर्मचारी घायल हुए हैं. हादसे में चालक परिचालक को भी चोटें आई हैं. चालक परिचालक के अनुसार हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस टीम के साथ फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची.