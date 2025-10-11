ETV Bharat / state

टनकपुर में बड़ा सड़क हादसा, सवारियों से भरी केमू बस पलटी, मची चीख पुकार

चालक परिचालक सहित बस में कुल 25 लोग सवार थे. केमू की बस रिलायंस कर्मियों को लेकर हल्द्वानी से पिथौरागढ़ जा रही थी.

KEMU BUS ACCIDENT
टनकपुर में बड़ा सड़क हादसा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 11, 2025 at 7:04 AM IST

Updated : October 11, 2025 at 7:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंपावत: जिले के टनकपुर से आठ किलोमीटर आगे टनकपुर चम्पावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस्तियां यू बैंड पर सड़क हादसा हुआ है. यहां हल्द्वानी से पिथौरागढ़ जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई. अचानक सड़क पर बस पलटने से सवारियों में चीख पुकार मच गई. दुर्घटना की सूचना पर पुलिस व फायर कर्मियों ने सभी घायलों को उपजिला चिकित्सालय टनकपुर में भर्ती कराया. चालक परिचालक सहित बस में कुल 25 लोग सवार थे. केमू की बस रिलायंस कर्मियों को लेकर हल्द्वानी से पिथौरागढ़ जा रही थी.

शुक्रवार की शाम टंकपुर चम्पावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस्तिया के समीप यूबैंड में हल्द्वानी से पिथौरागढ़ जा रही केमू बस अनियंत्रित होकर अचानक पलट गई. अचानक हुई सड़क दुर्घटना से बस में सवार लोगो में चीख पुकार मच गई. सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने पर टनकपुर कोतवाली पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने 108 के माध्यम से सभी घायलों को टनकपुर उपजिला चिकित्सालय में भर्ती कराया. उक्त सड़क दुर्घटना में पांच गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया है.

टनकपुर में बड़ा सड़क हादसा (ETV Bharat)

बस चालक परिचालक के अनुसार बस में सवार 23 रिलायंस कंपनी के कर्मचारी घायल हुए हैं. हादसे में चालक परिचालक को भी चोटें आई हैं. चालक परिचालक के अनुसार हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस टीम के साथ फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची.

KEMU BUS ACCIDENT
बस अनियंत्रित होकर पलटी (ETV Bharat)

जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी को उप जिला चिकित्सालय टनकपुर लाया गया. जहां सीएमएस घनश्याम तिवारी नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया. पांच गंभीर रूप से घायल यात्रियों को हायर सेंटर रेफर किया गया है.

KEMU BUS ACCIDENT
टनकपुर उपजिला चिकित्सालय (ETV Bharat)

उप जिला चिकित्सालय पहुंचकर एसडीएम आकाश जोशी, सीओ वंदना वर्मा, RTO सुरेंद्र कुमार सहित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय विधायक प्रतिनिधि दीपक रज़वार ने अपनी टीम के साथ सभी घायलों का हाल जाना. परिचालक बलवंत सिंह और चालक गोपाल सिंह ने बताया वह दोपहर तीन बजे हल्द्वानी से रिलायंस कंपनी के लगभग 23 कर्मचारी यात्रियों को लेकर पिथौरागढ़ टनकपुर चम्पावत के मार्ग से जा रहे थे. शाम को टनकपुर से आठ किलोमीटर दूर बस्तियां के समीप हादसा हो गया. जिसमें कुछ लोग घायल हुये हैं.

पढे़ं- उत्तराखंड में दो बाइकों की भयानक टक्कर, एक युवक की दर्दनाक मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल

पढे़ं- उत्तराखंड में यहां खाई में गिरा छोटा हाथी वाहन, चालक की दर्दनाक मौत

पढे़ं- बाइक, कार और ट्रक की टक्कर में तीन भाइयों की मौत, एक बाइक पर जा रहे थे चार नाबालिग

Last Updated : October 11, 2025 at 7:34 AM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

टनकपुर चम्पावत सड़क हादसाकेमू बस एक्सीडेंटसवारियों से भरी बस पलटीTANAKPUR ROAD ACCIDENTKEMU BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.