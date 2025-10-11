टनकपुर में बड़ा सड़क हादसा, सवारियों से भरी केमू बस पलटी, मची चीख पुकार
चालक परिचालक सहित बस में कुल 25 लोग सवार थे. केमू की बस रिलायंस कर्मियों को लेकर हल्द्वानी से पिथौरागढ़ जा रही थी.
Published : October 11, 2025 at 7:04 AM IST|
Updated : October 11, 2025 at 7:34 AM IST
चंपावत: जिले के टनकपुर से आठ किलोमीटर आगे टनकपुर चम्पावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस्तियां यू बैंड पर सड़क हादसा हुआ है. यहां हल्द्वानी से पिथौरागढ़ जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई. अचानक सड़क पर बस पलटने से सवारियों में चीख पुकार मच गई. दुर्घटना की सूचना पर पुलिस व फायर कर्मियों ने सभी घायलों को उपजिला चिकित्सालय टनकपुर में भर्ती कराया. चालक परिचालक सहित बस में कुल 25 लोग सवार थे. केमू की बस रिलायंस कर्मियों को लेकर हल्द्वानी से पिथौरागढ़ जा रही थी.
शुक्रवार की शाम टंकपुर चम्पावत राष्ट्रीय राजमार्ग पर बस्तिया के समीप यूबैंड में हल्द्वानी से पिथौरागढ़ जा रही केमू बस अनियंत्रित होकर अचानक पलट गई. अचानक हुई सड़क दुर्घटना से बस में सवार लोगो में चीख पुकार मच गई. सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने पर टनकपुर कोतवाली पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने 108 के माध्यम से सभी घायलों को टनकपुर उपजिला चिकित्सालय में भर्ती कराया. उक्त सड़क दुर्घटना में पांच गंभीर घायलों को हायर सेंटर रेफर किया है.
बस चालक परिचालक के अनुसार बस में सवार 23 रिलायंस कंपनी के कर्मचारी घायल हुए हैं. हादसे में चालक परिचालक को भी चोटें आई हैं. चालक परिचालक के अनुसार हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस टीम के साथ फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची.
जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी को उप जिला चिकित्सालय टनकपुर लाया गया. जहां सीएमएस घनश्याम तिवारी नेतृत्व में डॉक्टरों की टीम ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया. पांच गंभीर रूप से घायल यात्रियों को हायर सेंटर रेफर किया गया है.
उप जिला चिकित्सालय पहुंचकर एसडीएम आकाश जोशी, सीओ वंदना वर्मा, RTO सुरेंद्र कुमार सहित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय विधायक प्रतिनिधि दीपक रज़वार ने अपनी टीम के साथ सभी घायलों का हाल जाना. परिचालक बलवंत सिंह और चालक गोपाल सिंह ने बताया वह दोपहर तीन बजे हल्द्वानी से रिलायंस कंपनी के लगभग 23 कर्मचारी यात्रियों को लेकर पिथौरागढ़ टनकपुर चम्पावत के मार्ग से जा रहे थे. शाम को टनकपुर से आठ किलोमीटर दूर बस्तियां के समीप हादसा हो गया. जिसमें कुछ लोग घायल हुये हैं.
