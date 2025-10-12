ETV Bharat / state

अचानक रात को अस्पताल पहुंचे डीएम, हाईवे का भी किया निरीक्षण, 'लापरवाह' अधिकारियों के कसे पेंच

सुर्खियों में चंपावत डीएम मनीष कुमार, हाईवे और अस्पताल का किया निरीक्षण, अधिकारियों में हड़कंप, कही डांट तो कहीं व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश

DM Manish Kumar Inspect Hospital
मरीजों से बातचीत करते डीएम मनीष कुमार
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 12, 2025 at 3:14 PM IST

चंपावत: इन दिनों सीमांत जिला चंपावत के जिलाधिकारी मनीष कुमार अपनी कार्यशैली को लेकर चर्चाओं में है. कभी दूरस्थ क्षेत्रों में पैदल पहुंच और रात्रि विश्राम कर आमजन की समस्याओं को सुनने देखे जा रहे हैं तो कभी जनता मिलन कार्यक्रम में आमजन की समस्याओं के निस्तारण न करने वाले अधिकारियों को भरी सभा में मीटिंग हॉल से बाहर का रास्ता दिखा कर चर्चाएं बटोर रहे हैं.

वहीं, अब डीएम मनीष कुमार ने बीती रात अचानक जिला अस्पताल के साथ टनकपुर-चंपावत हाईवे पर स्थित स्वाला डेंजर जोन का औचक निरीक्षण किया है. रात्रि निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला मुख्यालय की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जाना. जिसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर रखने के निर्देश जारी किए. जबकि, लंबे समय से आमजन के लिए यातायात व्यवस्था में बाधा बन रहे स्वाला डेंजर जोन का निरीक्षण कर यात्रा व्यवस्थाओं को बेहतर करने को कहा.

बता दें कि जिलाधिकारी मनीष कुमार देर रात जिला अस्पताल चंपावत पहुंचे और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया. जहां उन्होंने रात्रिकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थिति, मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं और डॉक्टरों व स्टाफ की कार्यप्रणाली का जायजा लिया. साथ ही आपातकालीन कक्ष, जनरल वार्ड, महिला वार्ड, नर्सिंग स्टाफ रूम और अस्पताल परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया.

Champawat DM Manish Kumar
चंपावत जिला अस्पताल में डीएम मनीष कुमार

मरीजों और डॉक्टरों से की बातचीत: उन्होंने वार्डों में भर्ती मरीजों और डॉक्टरों से बातचीत कर उपचार व्यवस्था की जानकारी ली. साथ ही अस्पताल में स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखने के निर्देश दिए. निरीक्षण के दौरान डीएम मनीष कुमार ने कहा कि नाइट ड्यूटी पर तैनात सभी डॉक्टर और स्टाफ अपनी निर्धारित शिफ्ट में उपस्थित रहें. किसी भी आपात स्थिति में तत्काल उपचार सुनिश्चित करें.

मरीजों के तीमारदारों के लिए व्यवस्था करने के दिए निर्देश: डीएम मनीष कुमार ने ब्लड बैंक की स्थिति, नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता और अस्पताल परिसर की स्वच्छता की भी समीक्षा की. उन्होंने साफ निर्देश दिए कि रात में आने वाले मरीजों के साथ आने वाले अटेंडेंट्स के ठहरने के लिए समुचित स्थान की व्यवस्था अस्पताल प्रबंधन की ओर से किया जाए.

एडवांस लाइफ सेविंग एंबुलेंस को लेकर चर्चा: वहीं, डीएम और डॉक्टरों के बीच बातचीत के दौरान अस्पताल में एडवांस लाइफ सेविंग एंबुलेंस की आवश्यकता पर चर्चा हुई, जिस पर डीएम ने आवश्यक कार्रवाई कराए जाने का आश्वासन दिया. इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल तक आने वाले मार्ग को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए. ताकि, मरीजों और आमजन को आने-जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो.

Champawat DM Manish Kumar
रात में निरीक्षण पर निकले डीएम मनीष कुमार (Champawat DM Manish Kumar)

टनकपुर-चंपावत हाईवे का किया निरीक्षण: इसके साथ ही डीएम मनीष कुमार ने टनकपुर-चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग का रात्रि निरीक्षण भी किया. डीएम ने स्वाला डेंजर जोन जो कि लंबे समय से हाईवे पर यातायात करने वाले के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है, उसके सुधारीकरण कार्य का जायजा लिया.

'लापरवाह' अधिकारियों और कार्मिकों को दी चेतावनी: डीएम ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात को सुचारू रखने, मार्ग चौड़ीकरण के काम को गुणवत्तापूर्वक पूरा करने, जल निकासी समेत यातायात की वैकल्पिक व्यवस्था के अधिकारियों को निर्देश दिए. वहीं, डीएम ने निरीक्षण के दौरान सख्त लहजे में कहा कि लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों और अधिकारियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

Champawat DM Manish Kumar
स्वाला डेंजर जोन का निरीक्षण करते डीएम मनीष कुमार

वहीं, डीएम मनीष कुमार के अचानक रात के समय निरीक्षण से तमाम विभागीय अधिकारी अलर्ट मोड पर आ गए. जबकि, डीएम के अधिकारियों की लापरवाही पर कड़े रुख अख्तियार करने से फिलहाल विभागीय अधिकारी अपने कार्य प्रणाली को बेहतर करने की कवायद में जुटे हुए हैं. फिलहाल, चंपावत जिले में जिलाधिकारी के रूप में उनका पहला कार्यकाल आमजन में उनकी बेहतर कार्यप्रणाली से चर्चाओं में है.

