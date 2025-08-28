ETV Bharat / state

रिम्स-2 जमीन विवादः चंपाई सोरेन नगड़ी में लगाएंगे आदिवासी महादरबार, तय होगी आगे की रणनीति - RIMS 2 LAND DISPUTE IN RANCHI

रांची में रिम्स-2 भूमि विवाद पर चंपाई सोरेन ने कहा कि आदिवासी महादरबार का आयोजन होगा और आगे की रणनीति बनाई जाएगी.

RIMS 2 land dispute in Ranchi
पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 28, 2025 at 5:42 PM IST

रांचीः नगड़ी रिम्स-2 जमीन विवाद शांत होता नहीं दिख रहा है. हल जोतो, खेत जोतो आंदोलन के बाद पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने नगड़ी में आदिवासी महादरबार लगाने की घोषणा की है. विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए चंपाई सोरेन ने कहा कि आदिवासी महादरबार में करीब दो लाख लोगों का जुटान होगा.

85 लोगों के विरुद्ध एफआईआर

उन्होंने कहा कि अक्टूबर में नगड़ी की विवादास्पद जमीन के बगल में यह आयोजन होगा. जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी. राज्य सरकार के द्वारा रिम्स- 2 की जमीन को लेकर उठे विवाद को शांत करने के बजाय बढ़ाया जा रहा है. बीते 24 अगस्त को हुए आंदोलन के दौरान प्रशासन ने लोगों के साथ ज्यादती की और उसके बाद 85 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है. चंपाई सोरेन ने कहा कि एफआईआर में कहां-कहां के लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है उसको देखने की जरूरत है.

मीडियाकर्मियों से बात करते पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन (Etv Bharat)

सरकार की नजर थोड़ी गड़बड़ हो गई, चश्मा की जरूरत हैः चंपाई सोरेन

पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सरकार की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि सरकार की नजर थोड़ी गड़बड़ हो गई है, उसको चश्मे की जरूरत है. उन्होंने कहा कि 24 तारीख के आंदोलन में जो लोग आए थे वह स्थानीय लोग थे न कि बांग्लादेश से लोग आए थे.

एसआईआर का विरोध कर रहे दलों पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर के लोगों को बसाने का काम करने वाले ऐसे ही आरोप लगाते हैं. उन्होंने सरकार के कामकाज पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार के पहिए में जंग लग गया है उसे छुड़ाने की जरूरत है.

किसान और मजदूर सभी लोग त्रस्त हैंः चंपाई सोरेन

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आज राज्य के किसान और मजदूर सभी लोग इस सरकार से त्रस्त हैं. ऐसे में आदिवासी महादरबार के जरिए रणनीति बनाई जाएगी. इस महादरबार में पूरे राज्य भर से डेढ़ से दो लाख लोग शामिल होंगे, जिसे भव्य बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है. जल्द ही अक्टूबर में होने वाले इस महादरबार की तिथि घोषित की जाएगी.

