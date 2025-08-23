रांची: राजधानी रांची के कांके, नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स-2 के निर्माण स्थल पर रविवार, 24 अगस्त 2025 को पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन द्वारा ‘हल जोतो, रोपा रोपो’ आंदोलन में शामिल होने की घोषणा ने प्रशासन के लिए सिरदर्द बढ़ा दिया है. नगड़ी के किसानों के विरोध को समर्थन देते हुए चंपाई सोरेन ने कहा कि रिम्स-2 के लिए चिन्हित जमीन के अधिग्रहण में 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून, सीएनटी एक्ट और ग्राम सभा के नियमों का पालन नहीं हुआ है. इस आंदोलन में हजारों ग्रामीणों के जुटने की संभावना है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है.

किसानों का गुस्सा: जमीन पर कांटेदार तारों से घेराबंदी

नगड़ी और आसपास के गांवों में रिम्स-2 के लिए चिन्हित जमीन पर खेती करने से रैयतों को रोके जाने और कांटेदार तारों से घेराबंदी किए जाने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ी है. नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर ग्रामीण कई दिनों से आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं. समिति ने आसपास के गांवों के किसानों को इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता दिया है. रविवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों के जुटने की उम्मीद है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है.

बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बयान (ईटीवी भारत)

थ्री-लेयर सुरक्षा और निषेधाज्ञा लागू

प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने नगड़ी में थ्री-लेयर सुरक्षा घेरा तैयार किया है. पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में पुलिस, रैप और महिला पुलिस बल की तैनाती की जाएगी. मुख्य मार्ग से लेकर विवादित जमीन तक पहुंचने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग और पुलिस जवानों की तैनाती होगी, ताकि कोई अनधिकृत प्रवेश न कर सके. प्रशासन ने किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं.

बीजेपी का समर्थन, कांग्रेस का पलटवार

रिम्स-2 जमीन विवाद ने सियासी रंग ले लिया है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति के आंदोलन का समर्थन किया है. बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय ने सरकार पर हठधर्मिता का आरोप लगाते हुए कहा कि रिम्स-2 के लिए वैकल्पिक जमीन उपलब्ध होने के बावजूद नगड़ी की जमीन पर अड़ना गलत है. उन्होंने कहा, “सरकार ने रैयतों को विश्वास में नहीं लिया. झारखंड का इतिहास बताता है कि इस तरह के विवाद भविष्य में सिरदर्द बनते हैं.”

वहीं, कांग्रेस ने बीजेपी पर विकास विरोधी होने का आरोप लगाया है. कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा, “चंपाई सोरेन को अपनी पार्टी ने नकार दिया, अब वे हल चलाने का ड्रामा कर रहे हैं. जिस जमीन पर वे हल चलाएंगे, वहां हम विकास का पौधा लगाएंगे. बीजेपी जनता को बरगलाने का काम कर रही है.”

रिम्स-2 का सपना विवादों में उलझा

रिम्स-2 के लिए सबसे पहले कांके के सुकुरहुटू में 102 एकड़ जमीन चिन्हित की गई थी, लेकिन विवाद के बाद नगड़ी में जमीन का चयन किया गया. नगड़ी में भी विरोध शुरू हो गया. पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी फिर सत्तारूढ़ कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधू तिर्की और अब पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने इस विरोध में ग्रामीणों का साथ दिया है. प्रस्तावित रिम्स-2 में 700 बेड की सुविधा, 100 यूजी और 50 पीजी सीटों की पढ़ाई की योजना है लेकिन जिस तरह का विवाद चल रहा है उससे इसका निर्माण जल्द शुरू होने की संभावना कम दिखती है.

