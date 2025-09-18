चमोली में फिर आसमान से बरसी आफत, नंदानगर में बादल फटने की सूचना, कई मकान जमीदोंज
घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन की टीम भी मुख्यालय से नंदानगर के लिए रवाना हो गई है.
नंदानगर/ चमोली: नंदानगर तहसील के धुर्मा गावं मे भारी बारिश के कारण कारण 4-5 भवनों की नुकसान हुआ है. अभी तक जनहानि की कोई सूचना नहीं है. बारिशे के कारण मोक्ष नदी का जलस्तर बढ़ा है. प्रारंभिक सूचना के अनुसार नगर पंचायत नंदानगर के वार्ड कुन्तरि लगाफाली मे भारी वर्षा के कारण मलबा आने से 6 भवन पूर्ण क्षतिग्रस्त हुए है. घटना में 5 लोग लापता बताये जा रहे हैं. 2 को बचा लिया गया है. एसडीआरएफ टीम नंदप्रयाग पंहुच गयी है. एनडीआरएफ भी गौचर से नन्दप्रयाग को रवाना हो गयी. सीएमओ ने जानकारी दी है कि मेडिकल टीम, तीन 108 एम्बुलेंस मौके पर रवाना कर दी गयी हैं.
चमोली जनपद में मौसम विभाग का अलर्ट सही साबित हुआ है. जनपद के नंदानगर में भारी बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ है. यहां के कुंतरी गांव में कई घर मलबे की चपेट में आ गए हैं. कुछ लोगों का अभी पता नहीं चल पा रहा है. स्थानीय लोग और नंदानगर थाना पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन हालात इतने भयावाह हैं कि मौके पर पहुंचने के लिए काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि कई लोगों से जो बात हुई है वह घरों में फंसे हुए हैं. कुछ लोग लापता भी बताये जा रहे हैं. हालांकि, अभी अंधेरा होने के चलते उन सभी लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा है. जिला प्रशासन की टीम भी मुख्यालय से नंदानगर के लिए रवाना हो गई है. लगातार बारिश के चलते लोगों को नुकसान बढ़ता ही जा रहा है. जैसे-जैसे प्रशासन की टीम और स्थानीय लोगों से बात होती है तो चीज स्पष्ट होगी कि कितने लोग लापता हैं.
स्थानीय निवासी नंदन सिंह रावत ने बताया कुन्तरी गांव में कई घर मलबे में दब गए हैं. लोगों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है. उन्होंने बताया कुछ लोगों से फोन पर बात हुई जो घरों में फंसे हैं. जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया नंदानगर के कुंतरी में बादल फटने की घटना की जानकारी मिली है. नुकसान और जनहानि की स्थिति अभी स्पष्ट नही हो पाई है. एसडीआरएफ,पुलिस और प्रसाशन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है. जेसीबी मसीनो को मौके पर भिजवाया गया है.
