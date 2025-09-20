ETV Bharat / state

नंदानगर में आपदा पीड़ितों से मिले सीएम धामी, हर संभव मदद का दिलाया भरोसा

प्रभावितों से भी मिले सीएम धामी ( फोटो सोर्स: @OfficeofDhami )

September 20, 2025

देहरादून: चमोली नंदानगर आपदा का आज तीसरा दिन है. तीसरे दिन भी मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. हालातों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुरुड़ हेलीपैड पहुंचे. जहां चमोली डीएम ने उन्हें हालातों की जानकारी दी. इसके बाद सीएम धामी चमोली नंदानगर में आपदा प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे. इस दौरान सीएम धामी ने ग्राउंड पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया. साथ ही सीएम धामी ने आपदा प्रभावितों से भी मुलाकात की. इस दौरान सीएम धामी ने चमोली जनपद के आपदा प्रभावित क्षेत्र नंदानगर पहुंचकर प्रभावितों और पीड़ितों को ढांढस बंधाया. साथ ही सीएम धामी ने आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. सीएम धामी ने कहा उनकी सरकार हर हाल में पीड़ितों के साथ खड़ी है. नंदानगर आपदा में अब तक मलबे से 5 शवों को बरामद कर लिया गया है. दो लोगों को मलबे से जीवित निकाला गया है. अभी भी तीन लोग लापता हैं. जिनकी तलाश की जा रही है. नंदानगर आपदाग्रस्त इलाकों में पुलिस व प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं स्थानीय लोगों के सहयोग से रेस्क्यू एवं राहत कार्य युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है. कुंतरी लगा फाली गांव में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर सर्विस, स्थानीय पुलिस प्रशासन ने गहन सर्चिंग अभियान चला रहा है.

