ETV Bharat / state

नंदानगर में आपदा पीड़ितों से मिले सीएम धामी, हर संभव मदद का दिलाया भरोसा

चमोली जिले के नंदानगर के कुंतारी लगा फाली, धुर्मा वार्ड में नुकसान हुआ है. यहां कई घर मलबे में डूबे हैं.

CM DHAMI CHAMOLI VISIT
प्रभावितों से भी मिले सीएम धामी (फोटो सोर्स: @OfficeofDhami)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 20, 2025 at 11:17 AM IST

Updated : September 20, 2025 at 1:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: चमोली नंदानगर आपदा का आज तीसरा दिन है. तीसरे दिन भी मलबे में दबे लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. हालातों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुरुड़ हेलीपैड पहुंचे. जहां चमोली डीएम ने उन्हें हालातों की जानकारी दी. इसके बाद सीएम धामी चमोली नंदानगर में आपदा प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करने पहुंचे. इस दौरान सीएम धामी ने ग्राउंड पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया. साथ ही सीएम धामी ने आपदा प्रभावितों से भी मुलाकात की.

इस दौरान सीएम धामी ने चमोली जनपद के आपदा प्रभावित क्षेत्र नंदानगर पहुंचकर प्रभावितों और पीड़ितों को ढांढस बंधाया. साथ ही सीएम धामी ने आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. सीएम धामी ने कहा उनकी सरकार हर हाल में पीड़ितों के साथ खड़ी है.

नंदानगर आपदा में अब तक मलबे से 5 शवों को बरामद कर लिया गया है. दो लोगों को मलबे से जीवित निकाला गया है. अभी भी तीन लोग लापता हैं. जिनकी तलाश की जा रही है. नंदानगर आपदाग्रस्त इलाकों में पुलिस व प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं स्थानीय लोगों के सहयोग से रेस्क्यू एवं राहत कार्य युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है. कुंतरी लगा फाली गांव में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर सर्विस, स्थानीय पुलिस प्रशासन ने गहन सर्चिंग अभियान चला रहा है.

17 सितंबर की रात नंदानगर क्षेत्र के कुंतरी, धुर्मा गांव में अतिवृष्टि से हालात बिगड़े. जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, घटना में पहले 12 लोगों के मलबे में लापता होने की खबर आई. जिसमें से 7 शव निकाले जा चुके हैं. दो व्यक्तियों का मलबे से सकुशल रेस्क्यू किया गया. अभी भी कुछ लोग लापता हैं. जिनके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है. कुंतारी लगा फाली, धुर्मा वार्ड में में 27 से 30 भवन व गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं.

सीएम धामी आपदा के पहले ही दिन से हालातों पर नजर बनाये हुये हैं. सीएम धामी ने राहत और बचाव कार्यों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होने के निर्देश दिये. अधिकारियों प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के साथ ही लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कहा.

इसके साथ ही सीएम धामी ने प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, पेयजल आपूर्ति, विद्युत व्यवस्था और नेटवर्क कनेक्टिविटी शीघ्र पुनः स्थापित करने के निर्देश दिये. आपदा प्रभावित लोगों के लिए आश्रय, भोजन, स्वच्छ पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था के साथ ही प्रत्येक प्रभावित क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में चिकित्सक एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया.घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने तथा प्रभावितों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने को लेकर भी सीएम धामी ने पहले ही दिन स्पष्ट निर्देश अधिकारियों को दिये.

ये भी पढ़ें-

Last Updated : September 20, 2025 at 1:23 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

CHAMOLI NANDANAGAR DISASTERचमोली नंदानगर आपदानंदानगर आपदा रेस्क्यू ऑपेरेशनसीएम धामी चमोली दौराCM DHAMI CHAMOLI VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आपदा के जख्मों से कराहा देहरादून, दर्द से सहमी 'जिंदगियां' हुई कैद, रफ्तार पर लगी ब्रेक

उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 की तारीखों का ऐलान, इतना रहेगा प्राइज मनी, बॉलीवुड सितारे लगाएंगे तड़का!

बारिश से कमजोर हो रहा उत्तराखंड का ग्रीन 'गोल्ड', साइंटिस्ट ने दी गंभीर चेतावनी, जानिये इसका असर

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.