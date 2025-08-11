चमोली/पौड़ी: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद अब प्रदेशभर में जिला अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और जेष्ठ-कनिष्ठ प्रमुख पदों के लिए चुनाव होना है. जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया आज संपन्न हो गई है. आज नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन था. आइये आपको बताते हैं कि प्रदेश के 12 जिलों में किसने किसने नॉमिनेशन फाइल किया है.

चमोली जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत प्रमुख सहित ज्येष्ठ और कनिष्ठ उप प्रमुख पदों के लिए कुल 60 प्रत्याशियों ने नामांकन कर लिया है. जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिए दो प्रत्याशियों की ओर से नामांकन किया गया है. जिला पंचायत उपाध्यक्ष के लिए 5 प्रत्याशियों की ओर से नामांकन किया गया है. नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नामांकन पत्रों के जांच की प्रक्रिया चल रही है.

चमोली जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मटई वार्ड से जिला पंचायत सदस्य के रूप में विजयी हुए दौलत सिंह और उर्गम वार्ड से विजयी रमा राणा ने अपना नामांकन कराया है. जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद पर 5 प्रत्याशियों की ओर से नामांकन किया गया है. जनपद के नौ विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए कुल 19 प्रत्याशियों की ओर से नामांकन किया गया है. ऐसे में दशोली, गैरसैंण, नारायणबगड़, ज्योतिर्मठ, थराली, कर्णप्रयाग और नंदानगर ब्लॉक प्रमुख पद के लिए 2-2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है.

देवाल में 4 और पोखरी विकास खंड में महज एक नामांकन प्राप्त हुआ है. ज्येष्ठ उप प्रमुख पद के लिए 9 विकासखंडों में कुल 17 प्रत्याशियों के नामांकन प्राप्त हुए हैं. जिनमें से पोखरी, गैरसैंण, दशोली, नारायणबगड़, ज्योतिर्मठ, देवाल, कर्णप्रयाग और नंदानगर में दो-दो प्रत्याशियों की ओर से नामांकन किया गया है. थराली में एक प्रत्याशी की ओर से नामांकन किया गया है. इसी क्रम में नौ विकास खंडों में कनिष्ठ उप प्रमुख पद के लिए कुल 17 नामांकन किए गए हैं. जिनमें से गैरसैंण, दशौली, नारायणबगड़, ज्योतिर्मठ, देवाल और कर्णप्रयाग से 2-2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है. पोखरी में 3 व थराली और नंदानगर से कनिष्ठ उप प्रमुख पद के लिए 1-1 नामांकन प्राप्त हुआ है.

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा जनपद में जिला पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के साथ ही क्षेत्र पंचायत प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुखों के नामांकन की प्रक्रिया शांतिपूर्ण रुप से पूर्ण कर ली गई है. सभी आवेदनों की जांच नियमानुसार की जा रही है. राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 अगस्त को नाम वापसी की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी. 14 अगस्त को मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी. उन्होंने बताया मतदान और मतगणना कार्य के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं.

पौड़ी जिले में सोमवार को भाजपा और कांग्रेस, दोनों दलों के अधिकृत प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. भाजपा की अधिकृत प्रत्याशी रचना बुटोला और कांग्रेस की ओर से दीपिका इष्टवाल ने अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया. निर्वाचन अधिकारी डॉ वीके यादव ने बताया आज अध्यक्ष पद के लिए कुल दो नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं. उपाध्यक्ष पद के लिए चार नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं. उन्होंने बताया नामांकन पत्रों की जांच के बाद सभी प्रत्याशियों के दस्तावेज सही पाए गए हैं. आरओ ने बताया कि मंगलवार को नाम वापसी का दिन निर्धारित है. यदि किसी प्रत्याशी ने नाम वापस नहीं लिया, तो 14 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए मतदान प्रक्रिया संपन्न होगी.

विकासखंड स्तर पर प्राप्त नामांकनों में पौड़ी, कोट, कल्जीखाल, खिर्सू, नैनीडांडा, जयहरीखाल, द्वारीखाल, यमकेश्वर, पोखड़ा और एकेश्वर ब्लॉकों में प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख पदों पर अधिकांश स्थानों पर दो-दो प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं. पाबौ ब्लॉक में सभी तीन पदों पर केवल एक-एक प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया है. रिखणीखाल ब्लॉक में प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख पदों पर तीन-तीन उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है. थलीसैंण, बीरोंखाल और दुगड्डा ब्लॉकों में प्रमुख और ज्येष्ठ उप प्रमुख पदों पर दो-दो प्रत्याशी तथा कनिष्ठ उप प्रमुख पद पर एक-एक प्रत्याशी ने नामांकन किया है.