चमोली: त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के तहत जनपद चमोली में गुरुवार को जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख पदों के लिए मतदान और मतगणना का कार्य शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है.चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष पर दौलत सिंह बिष्ट ने जीत दर्ज की है. जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह बने हैं.

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुबह 10 बजे जिला पंचायत सभागार में मतदान की प्रक्रिया शुरू की गई. कार्यक्रम के अनुसार मतदान के बाद सायं 3 बजे मतों की गणना प्रारम्भ हुई. चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मटई वार्ड से सदस्य के रूप में विजयी हुए दौलत सिंह बिष्ट व उर्गम वार्ड से विजयी रमा देवी की ओर से नामांकन किया गया था. गुरुवार को हुए मतदान में जहां दौलत सिंह बिष्ट ने 19 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की. वहीं, रमा देवी को 5 मत प्राप्त हुए. दो मत रद्द घोषित किए गए.

वहीं, जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद पर रानौ वार्ड से सदस्य के रूप में निर्वाचित लक्ष्मण सिंह और देवर-खडोरा वार्ड से विजयी जय प्रकाश पंवार चुनाव मैदान में थे. जिनमें से लक्ष्मण सिंह ने 15 मत प्राप्त कर उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की. जय प्रकाश के 11 मत प्राप्त हुए. जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने विजेता प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए.

चमोली जनपद के नौ विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ उप प्रमुख पद के लिए मतदान और मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराई गई.