विधि विधान से खुले लाटू धाम के कपाट, सीएम धामी ने किये दर्शन, अफसरों के साथ की बैठक - CHAMOLI LATU DHAM KAPAT

विधि विधान से खुले लाटू धाम के कपाट ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 12, 2025 at 6:07 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 6:19 PM IST 2 Min Read

थराली: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज वाण पहुंचे. जहां सीएम धामी ने लाटू धाम के कपाट खुलने के बाद दर्शन किये. इसके साथ ही सीएम धामी ने नंदादेवी राजजात को भव्य और दिव्य बनाने के लिये जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की. इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिये. सोमवार को बैशाख पूर्णिमा के पर्व पर देवाल के पौराणिक और ऐतिहासिक लाटू धाम के कपाट विधि विधान से पूजा अर्चना के लिए खोल दिये गए हैं. जागरों और ढोल की थाप पर पश्वाओ ने अवतरित होकर देव दर्शन देते हुए श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया.

