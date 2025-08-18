ETV Bharat / state

गैरसैंण में पता नहीं चलता सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क, हादसों को दे रहे दावत - HIGHWAY BAD CONDITION

चमोली राष्ट्रीय राजमार्ग 109 पर बने गड्ढे हादसों का सबब बने हुए हैं. मार्ग जर्जर होने से आए दिन लोगों को परेशानी होती है.

Chamoli National Highway
बरसात में सड़क का खस्ताहाल (Photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 18, 2025 at 10:27 AM IST

3 Min Read

चमोली: गैरसैंण के भराड़ीसैण में 4 दिवसीय मानसून सत्र की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. वहीं गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-109 अपनी खस्ता हालत खुद बयां कर रहा है. मार्ग पर गड्ढे हादसों को दावत दे रहे हैं. सड़क पर गड्ढे, बंद पड़ी नालियां और कई फीट लंबी गाजर घास से ढकी सड़क जिम्मेदारों को नहीं दिखाई दे रही हैं. खस्ताहाल मार्ग पर आए दिन लोग आवाजाही करते हैं, जिससे उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

राज्य आंदोलनकारी व प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेश कुमार बिष्ट ने सड़क की दुर्दशा को लेकर कहा कि अब यात्री भी इस सड़क से आने से परहेज कर रहे हैं. जिसके चलते टैक्सी, होटल व रेस्टोरेंट व्यवसाय से जुड़े लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है. कहा कि वहीं सड़क का चौड़ीकरण ना होने से नजदीकी मेहलचौरी, गैरसैंण व आदिबदरी बाजारों में हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है.

खस्ताहाल राष्ट्रीय राजमार्ग (Video-ETV Bharat)

जिसके कारण यात्री भी इस मार्ग से यात्रा करना पसंद नहीं कर रहे हैं. वहीं सुरेश कुमार ने मानसून सत्र को सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये फिजूलखर्ची से ज्यादा कुछ नहीं सरकार को स्वास्थ्य, शिक्षा व सड़क पर ध्यान देने की जरूरत है. कहा कि सरकार को इस प्रकार से 4 दिन का सत्र आयोजित करने से बाज आना चाहिए.

सड़क की दुर्दशा को लेकर गैरसैंण नगर पंचायत के अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कहा कि सड़क की दशा सुधारने को लेकर कई बार आंदोलन भी किए जाते रहे हैं व कई बार क्षेत्रीय विधायक व सूबे के मुख्यमंत्री से मिलकर गैरसैंण की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग भी की गई. लेकिन सरकार का गैरसैंण के प्रति उदासीन रवैया जस का तस बना हुआ है. जिसका खामियाजा क्षेत्र की जनता के साथ ही यहां से आये दिन गुजरने वाली यात्रियों को भी उठाना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि इन सभी समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी 20 अगस्त को विधानसभा का घेराव करने जा रही है.

Chamoli National Highway
राजमार्ग पर गड्ढे दे रहे हादसे को दावत (Photo-ETV Bharat)

मामले को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के सहायक अभियंता शुभम चौहान ने कहा कि 2021 में सड़क का डामरीकरण हुआ था. अनुबंध के अनुसार 5 सालों तक निर्माण एजेंसी सड़क का रखरखाव करेगी, जिसको लेकर निर्माण एजेंसी से सड़क की दशा सुधारने के निर्देश भी दिए गए हैं. साथ ही भराडीसैंण में मानसून सत्र होना है और जल्द मार्ग दुरुस्त करने के लिए कहा गया है.

