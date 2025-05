ETV Bharat / state

उत्तराखंड के इस IAS की शादी की हर तरफ है चर्चा, कोर्ट मैरिज के बाद मंदिर में लिए 7 फेरे - CHAMOLI DM SANDEEP TIWARI MARRIAGE

गोपीनाथ मंदिर में पत्नी डॉ पूजा के साथ डीएम संदीप तिवारी ( Photo- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 29, 2025 at 3:23 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 3:46 PM IST 4 Min Read

चमोली: इन दिनों शादी-विवाह जहां स्टेटस सिंबल बन गए हैं और कौन कितनी तड़क-भड़क से ये कार्यक्रम करता है, इसकी होड़ मची हुई है. इसके विपरीत उत्तराखंड के एक डीएम ने कोर्ट मैरिज करके मंदिर में सादगी से आशीर्वाद लेकर नई मिसाल कायम की है. चमोली जिले के जिलाधिकारी संदीप तिवारी की शादी राज्य में चर्चा का विषय बनी हुई है. चर्चा में उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी की शादी: चमोली के डीएम संदीप तिवारी जिला मुख्यालय गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर में पहुंचे. उनके साथ उनकी नई-नवेली दुल्हन भी थी. दोनों ने भगवान गोपीनाथ से आशीर्वाद लिया. इसके पहले संदीप तिवारी ने डॉक्टर पूजा डालाकोटी के साथ कोर्ट मैरिज की. कोर्ट मैरिज 28 अप्रैल को हुई. कोर्ट मैरिज के बाद दोनों ने भगवान का आशीर्वाद लिया. डीएम संदीप तिवारी और डॉक्टर पूजा डालाकोटी का विवाह उत्तराखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है. चमोली डीएम ने सादगी से रचाया विवाह: लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक ओर जहां शादियों में दिखावा और अंधाधुंध पैसे खर्च करने की होड़ मची हुई है, वहीं चमोली के डीएम ने सादगी से विवाह करके, मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेकर समाज के सामने अनोखा उदाहरण पेश किया है. एक आईएएस अधिकारी को इस तरह सादगी से विवाह करते देख, युवाओं में एक सकारात्मक संदेश जरूर जाएगा. उत्तराखंड में सोशल मीडिया चमोली डीएम संदीप तिवारी और डॉक्टर पूजा डालाकोटी के सादगी वाले विवाह की चर्चा से छाया हुआ है. चमोली के डीएम ने सादगी से की शादी (Photo- ETV Bharat) कोर्ट मैरिज के बाद मंदिर पहुंचे नव दंपति: चमोली डीएम संदीप तिवारी ने बताया कि-

हमारे गृह प्रदेश हिमाचल की पारंपरिक शादी के रीति-रिवाजों से प्रेरित होकर हमने मंदिर में विवाह करने का निर्णय लिया. इस बारे में मैंने पूजा से बात की. पूजा ने भी इस पर सहमति जताई. इसके बाद हमने कोर्ट मैरिज करके मंदिर में आशीर्वाद लिया.

-संदीप तिवारी, डीएम, चमोली- डॉ पूजा से हुई आईएएस संदीप तिवारी की शादी: चमोली डीएम संदीप तिवारी की पत्नी डॉ पूजा डालाकोटी का मानना है कि- शादी दो परिवारों का मिलन और विचारों का मिलन है. इसलिए उनका ही फैसला था कि विवाह मंदिर में हो. इस युवा जोड़े ने पहले कोर्ट में शादी रजिस्टर्ड कराई. उसके बाद नव दंपति गोपेश्वर के भगवान गोपीनाथ मंदिर पहुंचे और दर्शन करके आशीर्वाद लिया.

-डॉक्टर पूजा डालाकोटी, डीएम संदीप तिवारी की पत्नी- गोपीनाथ मंदिर में आशीर्वाद लेने के बाद नव दंपति (Photo- ETV Bharat) 28 अप्रैल को कोर्ट में हुई शादी: उत्तराखंड में सरकारी सेवा में उनको 6 साल हो चुके हैं. पहले एसडीएम और उसके बाद नैनीताल में सीडीओ और एमडी कुमाऊं मंडल रह चुके हैं और वर्तमान समय में चमोली के जिला अधिकारी हैं. 28 अप्रैल को चमोली के जिलाधिकारी ने हल्द्वानी की रहने वाली डॉक्टर पूजा डालाकोटी से शादी कर ली. कौन हैं संदीप तिवारी और पूजा डालाकोटी? संदीप तिवारी 2017 बैच के IAS अधिकारी हैं, जिनको उत्तराखंड कैडर मिला है. वो मूल रूप से हिमाचल प्रदेश शिमला के निवासी हैं. उत्तराखंड में प्रशासनिक सेवा करते हुए उनको करीब 6 साल हो चुके हैं. उत्तराखंड में सबसे पहले संदीप तिवारी ने एसडीएम के तौर पर अपनी सेवाएं दी. इसके बाद वो नैनीताल के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) रहे. वो कुमाऊं मंडल विकास निगम (KMVN) के एमडी भी रह चुके हैं. अभी वो चमोली जिले के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 7 सितंबर 2024 को उन्होंने चमोली जनपद के जिलाधिकारी का कार्यभार ग्रहण किया था. वहीं, हल्द्वानी के तीनपानी निवासी पूजा डालाकोटी एक चिकित्सक हैं. वो वर्तमान में हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ईएनटी विभाग में कार्य करती हैं. वो यहां असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. ये भी पढ़ें: चमोली डीएम ने किया क्रॉप कटिंग प्रयोग का निरीक्षण, महिलाओं के साथ की गेहूं की कटाई

चमोली: इन दिनों शादी-विवाह जहां स्टेटस सिंबल बन गए हैं और कौन कितनी तड़क-भड़क से ये कार्यक्रम करता है, इसकी होड़ मची हुई है. इसके विपरीत उत्तराखंड के एक डीएम ने कोर्ट मैरिज करके मंदिर में सादगी से आशीर्वाद लेकर नई मिसाल कायम की है. चमोली जिले के जिलाधिकारी संदीप तिवारी की शादी राज्य में चर्चा का विषय बनी हुई है. चर्चा में उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी की शादी: चमोली के डीएम संदीप तिवारी जिला मुख्यालय गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर में पहुंचे. उनके साथ उनकी नई-नवेली दुल्हन भी थी. दोनों ने भगवान गोपीनाथ से आशीर्वाद लिया. इसके पहले संदीप तिवारी ने डॉक्टर पूजा डालाकोटी के साथ कोर्ट मैरिज की. कोर्ट मैरिज 28 अप्रैल को हुई. कोर्ट मैरिज के बाद दोनों ने भगवान का आशीर्वाद लिया. डीएम संदीप तिवारी और डॉक्टर पूजा डालाकोटी का विवाह उत्तराखंड में चर्चा का विषय बना हुआ है. चमोली डीएम ने सादगी से रचाया विवाह: लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक ओर जहां शादियों में दिखावा और अंधाधुंध पैसे खर्च करने की होड़ मची हुई है, वहीं चमोली के डीएम ने सादगी से विवाह करके, मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेकर समाज के सामने अनोखा उदाहरण पेश किया है. एक आईएएस अधिकारी को इस तरह सादगी से विवाह करते देख, युवाओं में एक सकारात्मक संदेश जरूर जाएगा. उत्तराखंड में सोशल मीडिया चमोली डीएम संदीप तिवारी और डॉक्टर पूजा डालाकोटी के सादगी वाले विवाह की चर्चा से छाया हुआ है. चमोली के डीएम ने सादगी से की शादी (Photo- ETV Bharat) कोर्ट मैरिज के बाद मंदिर पहुंचे नव दंपति: चमोली डीएम संदीप तिवारी ने बताया कि- हमारे गृह प्रदेश हिमाचल की पारंपरिक शादी के रीति-रिवाजों से प्रेरित होकर हमने मंदिर में विवाह करने का निर्णय लिया. इस बारे में मैंने पूजा से बात की. पूजा ने भी इस पर सहमति जताई. इसके बाद हमने कोर्ट मैरिज करके मंदिर में आशीर्वाद लिया.

-संदीप तिवारी, डीएम, चमोली- डॉ पूजा से हुई आईएएस संदीप तिवारी की शादी: चमोली डीएम संदीप तिवारी की पत्नी डॉ पूजा डालाकोटी का मानना है कि- शादी दो परिवारों का मिलन और विचारों का मिलन है. इसलिए उनका ही फैसला था कि विवाह मंदिर में हो. इस युवा जोड़े ने पहले कोर्ट में शादी रजिस्टर्ड कराई. उसके बाद नव दंपति गोपेश्वर के भगवान गोपीनाथ मंदिर पहुंचे और दर्शन करके आशीर्वाद लिया.

-डॉक्टर पूजा डालाकोटी, डीएम संदीप तिवारी की पत्नी- गोपीनाथ मंदिर में आशीर्वाद लेने के बाद नव दंपति (Photo- ETV Bharat) 28 अप्रैल को कोर्ट में हुई शादी: उत्तराखंड में सरकारी सेवा में उनको 6 साल हो चुके हैं. पहले एसडीएम और उसके बाद नैनीताल में सीडीओ और एमडी कुमाऊं मंडल रह चुके हैं और वर्तमान समय में चमोली के जिला अधिकारी हैं. 28 अप्रैल को चमोली के जिलाधिकारी ने हल्द्वानी की रहने वाली डॉक्टर पूजा डालाकोटी से शादी कर ली. कौन हैं संदीप तिवारी और पूजा डालाकोटी? संदीप तिवारी 2017 बैच के IAS अधिकारी हैं, जिनको उत्तराखंड कैडर मिला है. वो मूल रूप से हिमाचल प्रदेश शिमला के निवासी हैं. उत्तराखंड में प्रशासनिक सेवा करते हुए उनको करीब 6 साल हो चुके हैं. उत्तराखंड में सबसे पहले संदीप तिवारी ने एसडीएम के तौर पर अपनी सेवाएं दी. इसके बाद वो नैनीताल के मुख्य विकास अधिकारी (CDO) रहे. वो कुमाऊं मंडल विकास निगम (KMVN) के एमडी भी रह चुके हैं. अभी वो चमोली जिले के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 7 सितंबर 2024 को उन्होंने चमोली जनपद के जिलाधिकारी का कार्यभार ग्रहण किया था. वहीं, हल्द्वानी के तीनपानी निवासी पूजा डालाकोटी एक चिकित्सक हैं. वो वर्तमान में हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ईएनटी विभाग में कार्य करती हैं. वो यहां असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. ये भी पढ़ें: चमोली डीएम ने किया क्रॉप कटिंग प्रयोग का निरीक्षण, महिलाओं के साथ की गेहूं की कटाई

Last Updated : May 29, 2025 at 3:46 PM IST