ग्वालियर (पीयूष श्रीवास्तव): कभी ग्वालियर की लाइफ लाइन रही नैरोगेज ट्रेन कुछ सालों पहले बंद कर दी गई. ग्वालियर और श्योपुर के बीच छुक-छुक कर चलती ये ट्रेन शहर के बीच से गुजरती थी. हर दिन हजारों यात्री इस ट्रेन से सफर करते थे. लेकिन अब-जब नैरोगेज ट्रेन बंद हो चुकी है, तो इसके आखिरी निशान भी मिटाने की कवायद शुरू हो गई है. अपने आप में इतिहास संजोए नैरोगेज रेल लाइन की पटरियों को अब दबाकर इनके ऊपर सड़क निर्माण की प्लानिंग चल रही है.

हर दिन हजारों यात्री करते थे सफर

सन 1899 में ग्वालियर से शिवपुरी और फिर 1909 में ग्वालियर से श्योपुर तक रेलवे की शुरुआत हुई थी. ग्वालियर लाइट रेलवे वो नैरोगेज रेल लाइन थी जिसने ग्वालियर चंबल अंचल में लोगों को उनके पड़ाव तक पहुंचाया. आजादी के बाद तो हजारों की संख्या में ग्वालियर से लोग श्योपुर के बीच सफर करते थे, बच्चे जवान बुजुर्ग इस ट्रेन का लुत्फ उठाया करते थे. ये सिलसिला 2020 तक चला. इसके बाद ब्रॉडगेज रेल लाइन प्रोजेक्ट के चलते इसे बंद कर दिया गया. सिंधिया स्टेट के जमाने की यह ट्रेन फिर कभी पटरियों पर नहीं आई. अब उन पटरियों को भी ओझल करने की तैयारी है.

आज भी लोगों की यादों में नैरोगेज ट्रेन की झलक

ग्वालियर को रेलवे के इतिहास में पहचान दिलाने वाली नैरोगेज ट्रेन ग्वालियर रेलवे स्टेशन से श्योपुर तक वर्षों संचालित हुई जो कई लोगों की दिनचर्या तक बन चुकी थी. इस ट्रेन से कई लोगों की मीठी यादें भी जुड़ी हैं, क्योंकि धीमी रफ्तार से जब यह ट्रेन छुक-छुक करती शहर से गुजरती थी तो सफर करने वालों के अलावा कई लोग इसे देखने के लिए खड़े रहते थे. हर दिन यह ट्रेन सुबह 6:52 बजे रवाना होती थी. तो लोगों के लिए उसका हॉर्न भी अलार्म का काम करता था. लेकिन अब पटरियों को पाट कर सड़क बनाने की प्लानिंग है जिसने ग्वालियर में हेरिटेज ट्रेन प्रोजेक्ट के सपने को भी अलविदा कह दिया है.

घड़ियों नहीं ट्रेन का हॉर्न ही बता देता था समय

ग्वालियर के रामदास घाटी पर रहने वाले बुजुर्ग ओम प्रकाश बाथम कहते हैं कि, ''उन्होंने अपने बचपन से बुढ़ापे तक ग्वालियर की नैरोगेज ट्रेन में सफर किया है. ये स्टेट के जमाने की ट्रेन है. अच्छा लगता है की यह ट्रेन ग्वालियर की विरासत है. ट्रेन 30 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ती थी. जब घाटी आती तो काफी स्लो हो जाती थी, ताकि कोई बच्चा भी इस पर दौड़ कर चढ़ जाये. उन्होंने भी ग्वालियर से श्योपुर, शिवपुरी और भिंड के बीच कई बार सफर किया. इसके बंद होने के समय भी आखिरी बार सफर किया था. घर पटरियों के पास तो हर दिन उसका सायरन सुनाई देता था, कहीं जाना होता था तो पहले से उठ जाते थे. ट्रेन के आने जाने के समय की वजह से घड़ी देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी."

नाना के घर तक की सवारी थी नैरोगेज ट्रेन

ऐसे ही एक और शख्स हमें मिले विजय राठौर, जिन्होंने इस नैरोगेज ट्रेन और उससे जुड़ी यादें साझा की. विजय कहते हैं कि, "ग्वालियर की शान रही नैरोगेज ट्रेन को बंद हुए लगभग 5 साल गुजर चुके हैं. लेकिन इस ट्रेन में बचपन काफी बीता है. श्योपुर रूट पर नैरोगेज लाइन का स्टॉपेज सबलगढ़ स्टेशन पर भी हुआ करता था. सबलगढ़ में उनके नाना का घर था और अक्सर वे इसी ट्रेन से उनके यहां अपने माता पिता के साथ जाया करते थे."

यात्री ही नहीं जानवर भी करते थे सफर

विजय बताते हैं कि, "नैरोगेज ट्रेन में उन दिनों बड़ी भीड़ हुआ करती थी. कई बार बैठने तक की जगह नहीं मिलती थी. क्योंकि लोगों के लिए ये एक सीधा साधन हुआ करता था और किराया भी कम होता था. ऐसे में यात्री अपने साथ-साथ अपने पशुओं को भी ले जाते थे."

हर स्टेशन पर मिलता था अलग 'स्वाद'

विजय ने बताया "अलग अलग स्टेशन पर खाने पीने की चीजें मिल जाया करती थीं, कुछ ऐसे पकवान हुआ करते थे जिनका स्वाद अन्य जगहों पर नहीं मिलता था. सुमावली स्टेशन के पेड़े बहुत फेमस थे, जब भी ट्रेन उस स्टेशन पर रुकती तो वहां के पेड़े जरूर खाते थे. लेकिन जब से उस ट्रेन में सफर बंद हुआ तब से वे पेड़े भी दोबारा नहीं खाये. ऐसी ही ना जाने कितनी यादें इस ट्रेन से जुड़ी रही हैं. भले ही अब वह लाइन ब्रॉडगेज हो रही है, लेकिन उन यादों की कमी को पूरा नहीं कर सकती है."

रेलवे की एनओसी पर टिका प्रपोजल

नगर निगम अब शहर में ग्वालियर स्टेशन से लेकर बहोड़ापुर के घोसीपुरा स्टेशन तक नैरोगेज रेल लाइन को पाटकर सड़क बनाना चाहती है. इसके लिए पूरे इलाके का सर्वे और निरीक्षण भी किया जा चुका है. नगर निगम के अपर आयुक्त मुनीश सिंह सिकरवार ने ईटीवी भारत को बताया कि, ''इस नैरोगेज रेल लाइन पर सड़क बनाने का विचार चल रहा है, प्रपोजल है जिसके लिए रेलवे को एनओसी (No Objection Certificate) के लिए पत्राचार किया गया है. रेलवे की एनओसी मिलने के बाद ही इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल प्लानिंग की जाएगी.''

खत्म होता हेरिटेज ट्रेन का सपना

जब ग्वालियर नैरोगेज ट्रेन को बंद किया गया तो इसके बाद इस 118 साल पुरानी विरासत को सहेजने और इसके ऐतिहासिक महत्व को बरकरार रखने ग्वालियर में हेरिटेज ट्रेन चलाने का प्रपोजल बना था. असल में खस्ताहाल हो चुकी बोगियां और नैरोगेज ट्रेन के इंजन रेलवे ने इन्हें नीलाम करने की योजना बनायी थी. जब यह बात केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की जानकारी में आयी तो उन्होंने रेलवे को पत्र लिखकर इन ट्रेनों को पुनः विकसित कर हेरिटेज ट्रेन के रूप में चलाने का आग्रह किया था. जिससे इन हेरिटेज ट्रेन की वजह से ग्वालियर चंबल क्षेत्र में न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. बल्कि इस ऐतिहासिक धरोहर को भी संरक्षित किया जा सके. इसके लिए सर्वे भी कराया गया था. लेकिन बाद में मामला ठंडे बस्ते में चला गया और अब निगम यहां सड़क बनाना चाहता है .

'सभी पहलुओं पर विचार जरूरी '

पूर्व सांसद विवेक नारायण शेजवल्कर का कहना है कि, आज नैरोगेज ट्रैक बेतरतीब हो चुका है और शहर में ट्रैफिक की समस्या बढ़ चुकी है. ऐसे में जब नैरोगेज की उपयोगिता नहीं बची तो सभी बिंदुओं पर विचार कर उचित निर्णय लेना चाहिए.'' हालांकि उनका कहना है कि, ''पहले प्रपोजल आया था कि मोती झील के पास स्टेशन बनाया जाये और पूरे शहर में हेरिटेज ट्रेन चलायी जाए. ये एक अच्छा सुझाव था, लेकिन नगर निगम और रेलवे के लिए सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही निर्णय लेना उचित होगा.

बहरहाल नेरोगेज को हेरिटेज ट्रेन की नई पहचान मिलेगी या इतिहास कंक्रीट में दफ्न हो जाएगा ये तो रेलवे के फैसले पर निर्भर है. लेकिन ग्वालियर की पहचान रही नैरोगेज लाइन और उससे जुड़ी यादें हमेशा लोगों के जहन में जिंदा रहेगी.