मणिमहेश यात्रा मार्ग पर दो यात्रियों की भूस्खलन की चपेट में आने से मौत, अब तक 7 लोगों की गई जान - CHAMBA MANIMAHESH YATRA

मणिमहेश यात्रा मार्ग पर भूस्खलन की चपेट में आने से दो श्रद्धालुओं की मौत हो गई.

मणिमहेश यात्रा मार्ग पर दो यात्रियों की मौत
मणिमहेश यात्रा मार्ग पर दो यात्रियों की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 17, 2025 at 8:11 PM IST

चंबा: रविवार को धार्मिक यात्रा मणिमहेश पर निकले दो श्रृद्धालुओं की भूस्खलन की चपेट में आने से मौत हो गई है. सूचना पाते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और श्रृद्धालुओं के शव लेकर भरमौर की ओर निकल आई है. रात तक उनके उपमंडल मुख्यालय पहुंचने की उम्मीद है. शवों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस इन्हें वारिसों को सौंपेगी. बहरहाल मणिमहेश यात्रा में मरने वाले यात्रियों की संख्या सात हो गई है.

एसपी चंबा अभिषेक यादव ने कहा, "हडसर-मणिमहेश मार्ग पर रविवार सवेरे सुंदरासी के पास भूस्खलन होने से दो श्रद्धालुओं की मौत हुई है".

जानकारी के अनुसार जिला होशियारपुर, पंजाब से राज्य सरवन सिंह और एक अन्य श्रद्धालु मणिमहेश के पवित्र डल में आस्था की डुबकी लगाने के बाद वापस घर की और लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में सुंदरासी के पास अचानक पहाड़ी दरकने से हुए भूस्खलन के चलते मलबे व पत्थरों की चपेट में आकर मौके पर ही दम तोड़ गए. घटना की सूचना पाते ही हडसर-मणिमहेश पैदल मार्ग पर तैनात रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचे गए. इस दौरान मौके पर ही एक ही मृतक की पहचान हो पाई. रेस्क्यू टीम के सदस्य शवों को लेकर भरमौर को रवाना हो गए हैं.

बता दें कि मणिमहेश यात्रा के दौरान अब तक हडसर-मणिमहेश पैदल मार्ग पर तीन हादसों में भूस्खलन की चपेट में आने से तीन और एक श्रद्धालु की अचानक सांस लेने में दिक्कत के चलते मौत हो चुकी है. इसके अलावा चंबा-भरमौर एनएच पर कार के रावी नदी में गिरने से पंजाब के तीन श्रद्धालु की मौत हुई है.

