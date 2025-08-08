चंबा: हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में एक निजी होटल में बीती रात एक शख्स की हत्या का मामला सामने आया. होटल के कमरे में युवक की खून से लथपथ लाश मिली. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की और मामले को खुलासा किया. पुलिस के अनुसार युवक की हत्या का आरोपी कोई और नहीं बल्कि, उसके साथ होटल में काम करने वाला सहकर्मी है.

एसपी चंबा अभिषेक यादव ने बताया, "मनीष कुमार को उसके सहकर्मी ने ही चाकू घोंप कर मौत के घाट उतार दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. जिसे पुलिस ने दबोच लिया है. सूचना मिलते ही पुलिस की एक टीम ने मौके पर पहुंच कर मामले की तफ्तीश आरंभ कर दी है. फारेंसिक टीम ने मौके पर पहुंच कर साक्ष्य जुटाए हैं. वहीं, सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं. मृतक का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है".

डलहौजी पुलिस के अनुसार मामला गुरूवार देर रात का है. डलहौजी के एक निजी होटल में कार्यरत मनीष (26 वर्षीय) की अपने सहकर्मी के साथ किसी चीज को लेकर गहमागहमी हो गई. आरोप है कि इस दौरान तैश में आकर अमन कुमार (22 वर्षीय) ने मनीष पर चाकू से हमला कर बुरी तरह लहुलूहान कर दिया. होटल में कार्यरत अन्य कर्मी को जब घटना का पता चला तो उसने सूचना स्थानीय पुलिस को दी.

सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लहूलुहान अवस्था में मनीष को अस्पताल ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उधर, पुलिस ने मामले को लेकर छानबीन आरंभ कर दी है. साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वॉड को भी जांच में शामिल किया गया.

