चंबा में दर्दनाक हादसा: रावी नदी में कार गिरने से एक डॉक्टर की मौत, एक छात्रा लापता

चंबा-पठानकोट एनएच पर दर्दनाक हादसा. परेल में रावी नदी में कार गिरने से एक इंटर्न डॉक्टर की मौत, एक छात्रा अभी भी लापता.

Chamba Road Accident
चंबा में एक्सीडेंट में इंटर्न डॉक्टर की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 21, 2025 at 2:27 PM IST

चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. चंबा-पठानकोट एनएच पर रविवार (21 सितंबर) सुबह 3:00 बजे परेल के नजदीक स्विफ्ट कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से गाड़ी में सवार एक इंटर्न डॉक्टर की मौत हो गई, जबकि एक इंटर्न युवती रावी नदी के तेज बहाव में बहकर लापता हो गई. इस दुर्घटना में दो इंटर्न डॉक्टर घायल हुए हैं. घायलों का मेडिकल कॉलेज चंबा में उपचार चल रहा है. दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

चंबा में रावी नदी में गिरी डॉक्टरों की कार

चंबा पुलिस के अनुसार, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा के चार ट्रेनी डॉक्टर चंबा की ओर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान परेल के पास अचानक कार अनियंत्रित होकर नीचे रावी नदी में जा गिरी. हादसे के वक्त कार में सवार हमीरपुर जिले के बड़सर के रहने वाले इंटर्न डॉक्टर अखिलेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शिमले जिले के रोहड़ू की रहने वाली इशिका नदी के तेज बहाव में बह गई. इस हादसे में शिमला के रहने वाले रिशांत और सोलन जिले के रहने वाले दिव्यांक घायल हुए हैं.

चंबा में रावी नदी में कार गिरने से एक डॉक्टर की मौत (ETV Bharat)

नदी में बही लापता युवती की तलाश जारी

हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. रावी नदी के तेज बहाव में बही युवती इशिका की तलाश के लिए रविवार सुबह से फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन में जुटी है. टीम रावी नदी के किनारे तलाश में जुटी हुई है. अभी तक युवती का कुछ पता नहीं चल पाया है.

चंबा में रावी नदी में गिरी डॉक्टरों की कार (ETV Bharat)

लापता युवती की तलाश में जुटी पुलिस: SP चंबा

एसपी चंबा अभिषेक यादव ने दुर्घटना की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि, "घटना को लेकर नियमानुसार आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. घायलों का उपचार चल रहा है और पुलिस उनके बयान भी दर्ज कर रही है‌. दुर्घटना में लापता युवती की तलाश में फायर ब्रिगेड और पुलिस ने संयुक्त रूप से रावी नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग नहीं लगा है. फिलहाल, पुलिस आगामी कार्रवाई अमल में लाने में जुटी है"

