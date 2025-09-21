ETV Bharat / state

चंबा में दर्दनाक हादसा: रावी नदी में कार गिरने से एक डॉक्टर की मौत, एक छात्रा लापता

चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. चंबा-पठानकोट एनएच पर रविवार (21 सितंबर) सुबह 3:00 बजे परेल के नजदीक स्विफ्ट कार के दुर्घटनाग्रस्त होने से गाड़ी में सवार एक इंटर्न डॉक्टर की मौत हो गई, जबकि एक इंटर्न युवती रावी नदी के तेज बहाव में बहकर लापता हो गई. इस दुर्घटना में दो इंटर्न डॉक्टर घायल हुए हैं. घायलों का मेडिकल कॉलेज चंबा में उपचार चल रहा है. दुर्घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

चंबा में रावी नदी में गिरी डॉक्टरों की कार

चंबा पुलिस के अनुसार, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा के चार ट्रेनी डॉक्टर चंबा की ओर वापस लौट रहे थे. इसी दौरान परेल के पास अचानक कार अनियंत्रित होकर नीचे रावी नदी में जा गिरी. हादसे के वक्त कार में सवार हमीरपुर जिले के बड़सर के रहने वाले इंटर्न डॉक्टर अखिलेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शिमले जिले के रोहड़ू की रहने वाली इशिका नदी के तेज बहाव में बह गई. इस हादसे में शिमला के रहने वाले रिशांत और सोलन जिले के रहने वाले दिव्यांक घायल हुए हैं.