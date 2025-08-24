चंबा: जिला चंबा में सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. मणिमहेश यात्रा पर जा रही शिव भक्तों की बाइक चंबा भरमौर नेशनल हाईवे पर लूणा के पास दुर्घटनाग्रस्त होकर ड्राइवर समेत रावी नदी में जा गिरी. इस हादसे में बाइक चालक की मौत हो गई. जबकि दूसरा बाइक सवार युवक सड़क पर ही गिर गया. मृतक की पहचान अजय कुमार निवासी नूरपुर, जिला कांगड़ा के रूप में हुई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मेडकिल कॉलेज चंबा भेज दिया है. जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा.

नदी में गिरने के बाद लापता हुआ युवक

एसपी चंबा अभिषेक यादव ने बताया कि अजय और गौरव बाइक (नंबर HP 32A 4810) पर सवार होकर मणिमहेश यात्रा के लिए निकले थे. लूणा के पास पहुंचने पर अचानक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़कते हुए रावी नदी में समा गई. हादसे में अजय बाइक समेत नदी में गिरकर लापत हो गया. जबकि गौरव हादसे में सड़क पर ही गिर गया. गौरव ने जब शोर मचाना शुरू किया तो सड़क पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई. लोगों ने फौरन सड़क दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी और साथ में अपने स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया.

बत्ती हट्टी में नदी किनारे मिला शव

वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और लापता युवक की तलाश में सर्च अभियान में जुट गई. बत्ती हट्टी नामक जगह पर नदी के किनारे अजय का शव बरामद हुआ. जिसके बाद शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए मेडकिल कॉलेज चंबा भेजा गया. पुलिस ने हादसे को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई कर रही है.