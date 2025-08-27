ETV Bharat / state

बरेली की चमन जहां व सुलतानपुर की डॉ. दीपा को मिलेगा 'राज्य अध्यापक पुरस्कार'; शिक्षक दिवस पर लखनऊ में होंगी सम्मानित, जानिये वजह - STATE TEACHER AWARD 2025

इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में वर्ष 2010 में प्रधानाध्यापक के पद पर हुईं थीं तैनात.

प्रधानाचार्य चमन जहां
प्रधानाचार्य चमन जहां (Photo credit: ETV Bharat)
Published : August 27, 2025 at 9:21 PM IST

Updated : August 27, 2025 at 9:48 PM IST

बरेली/सुलतानपुर : उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले अध्यापकों को शिक्षक दिवस के मौके पर राज्य अध्यापक पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे. जिसमें बरेली के इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य चमन जहां का चयन हुआ है. चमन जहां को वर्ष 2024 के लिए राज्य अध्यापक पुरस्कार दिया जाएगा. पुरस्कार की घोषणा होने के बाद प्रधानाचार्य को लोग बधाइयां दे रहे हैं. प्रधानाचार्य चमन जहां को 5 सितंबर (शिक्षक दिवस) को लखनऊ में सम्मानित किया जाएगा. वहीं सुलतानपुर के केश कुमारी बालिका इंटर कॉलेज की प्रवक्ता डॉ. दीपा द्विवेदी को भी 'राज्य अध्यापक पुरस्कार' से सम्मानित किया जाएगा.

प्रधानाचार्य चमन जहां ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)


प्रधानाचार्य चमन जहां ने बताया कि जब से वो अध्यापक के पद पर तैनात हुई हैं, तब से वह छात्राओं के हितों को देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम करती रहती हैं. उन्होंने बताया कि 2010 में इस्लामिया गर्ल्स इंटर कॉलेज में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात हुई थीं, तब से वह कॉलेज की शिक्षा व्यवस्था और बेहतर करने के लिए प्रयास में लगी रहती हैं. उन्होंने बताया कि इंटर कॉलेज की खस्ताहाल बिल्डिंग को बरेली के समाजसेवी से मिलकर 2 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्माण कराकर ठीक कराया. 25 लाख रुपये की लागत से छात्रों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था देने के लिए भौतिक, रासायनिक, जीव विज्ञान की आधुनिक प्रयोगशाला का निर्माण कराया. उन्होंने अपने कार्यकाल में छात्राओं को कंप्यूटर की बेहतर जानकारी के लिए एक डिजिटल लैब की स्थापना कराई, जिसमें 40 कंप्यूटर लगाए गए हैं.


प्रधानाचार्य ने बताया कि उनके इंटर कॉलेज में अधिकतर गरीब परिवार की छात्राएं पढ़ने आती हैं, जिसमें बहुत सी छात्राएं ऐसी हैं, जिनके पास फीस, स्कूल ड्रेस और किताबों के लिए भी पैसे नहीं होते हैं. गरीब छात्राओं की फीस, किताबें, ड्रेस और अन्य जरूरत को पूरा करने के लिए उनकी ओर से निर्धन छात्राओं का एक मिनी बैंक बनाया गया है, जिसमें वह अपने परिचित और रिश्तेदारों से जकात का पैसा एकत्र कर जमा करती हैं और उसके बाद निर्धन छात्राओं की फीस, किताबों और ड्रेस पर खर्च करती हैं.

सुलतानपुर की डॉ. दीपा द्विवेदी को मिलेगा राज्य अध्यापक पुरस्कार
सुलतानपुर की डॉ. दीपा द्विवेदी को मिलेगा राज्य अध्यापक पुरस्कार (Photo credit: ETV Bharat)

सुलतानपुर की डॉ. दीपा द्विवेदी को मिलेगा राज्य अध्यापक पुरस्कार : जिले के केश कुमारी बालिका इंटर कॉलेज की प्रवक्ता को शिक्षक दिवस पर 'राज्य शिक्षक पुरस्कार' से मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे. शिक्षिका डाॅ. दीपा द्विवेदी 06 जुलाई 2010 को शिक्षक के रूप में चयनित हुईं थीं. उनकी सेवा की शुरुआत प्रयागराज में हुई. जिसके बाद 2013 में परिवारिक कारण से उनका स्थानांतरण जीजीआईसी खैराबाद सीतापुर में हो गया.

डॉ. दीपा द्विवेदी ने बताया कि जब वो सीतापुर में पोस्टेड थीं तो साथी अध्यापक को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था. बस यहीं से उनके मन में आया कि वो भी आवेदन करेंगी. उनका चयन तीन चरणों की परीक्षा के बाद हुआ है. उन्होंने बताया कि पहला जनपद स्तरीय, उसके बाद निदेशालय और फिर राज्य स्तर पर पात्रता पास की. उन्होंने बताया कि पारिवारिक प्रेरणा व बेहतर शिक्षण कार्य करने से सौभाग्य मिला है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में राज्य शिक्षक पुरस्कार के लिए जब फॉर्म आया तो प्राचार्य पल्लवी सिंह ने फार्म डालने के लिए प्रेरित किया.



