जयपुर में 300 की कैपेसिटी का सिर्फ एक श्वान गृह, आक्रामक डॉग्स को रखना बड़ा चैलेंज, ये निकाला गया रास्ता

स्ट्रीट डॉग्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बदले गए निर्णय के बाद जयपुर में नगर निगम की चुनौती और बढ़ गई है.

स्ट्रीट डॉग्स
स्ट्रीट डॉग्स (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 23, 2025 at 11:27 AM IST

Updated : August 23, 2025 at 12:22 PM IST

जयपुर : सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग्स पर नकेल कसने के लिए रेबीज ग्रस्त, आक्रामक डॉग्स को शेल्टर होम में रखने और बाकी स्ट्रीट डॉग्स को नसबंदी, टीकाकरण कर उसी स्थान पर छोड़ने के आदेश दिए हैं. इसके चलते जयपुर में नगर निगम की चुनौती पहले से ज्यादा बढ़ गई है. इसका एक बड़ा कारण शेल्टर होम की कमी को माना जा सकता है. हालांकि, अब बंध्याकरण के कार्यक्रम को तेज करने और श्वान गृह की कैपेसिटी को बढ़ाने पर काम किया जा रहा है.

300 की कैपेसिटी का महज एक श्वान गृह : राजधानी भी आवारा और निराश्रित पशुओं की गिरफ्त में नजर आती है. आलम ये है कि जहां इनकी शिकायत करनी है, उस निगम परिसर में ही स्ट्रीट डॉग्स को अंगड़ाई लेते हुए देखा जा सकता है. ऐसे में जयपुर में हेरिटेज नगर निगम की जिम्मेदारी पहले से ज्यादा बढ़ गई है. कारण साफ है हेरिटेज निगम का क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और निगम के पास महज एक शेल्टर होम है, जिसकी कैपेसिटी भी 300 के करीब ही है. यहां रोजाना करीब 50 डॉग बाइटिंग के मामले सामने आते हैं और ये स्थिति तब है, जब निगम प्रशासन की ओर से एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम भी संचालित हो रहा है.

हेरिटेज निगम कमिश्नर निधि पटेल ने दी जानकारी (ETV Bharat Jaipur)

किया जा रहा बंध्याकरण और वैक्सीनेशन : हेरिटेज निगम कमिश्नर निधि पटेल ने कहा कि इस तरह के मामलों को लेकर कहीं से भी इनफॉरमेशन मिलती है या फिर सुओ मोटो भी कार्रवाई भी करते हैं. कुछ तकनीकी समाधान भी निकाले गए हैं ताकि डॉग को पकड़ने के बाद जो सर्जरी, स्टरलाइजेशन हो रही है, उनकी मॉनिटरिंग की जा सके. इसके अलावा डॉग्स को एंटी रेबीज वैक्सीनेशन लगाना भी सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि यदि कोई डॉग बाइटिंग का मामला आता भी है तो उससे ज्यादा हानि ना हो. उन्होंने बताया कि डॉग बाइट के जो भी कंप्लेंट आती है, वहां डॉग कैचर को बोलकर डॉग्स को उठाकर उनका बंध्याकरण किया जाता है. इसके साथ ही श्वान गृह की कैपेसिटी बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है.

लोगों को भी किया जाएगा जागरूक : उन्होंने कहा कि ये आवारा पशु नहीं बल्कि बेसहारा पशु हैं, जिनके लिए काम करना है. इनमें कुछ को तो लोग छोड़ जाते हैं. ऐसे में लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जाएगा. इसके साथ ही अगर पशु चोटिल है तो उनकी हैंडलिंग पर भी काम किया जाएगा. उनके रिहैबिलिटेशन के लिए भी काम किया जाएगा और इसको लेकर के प्लानिंग की गई है. कुल मिलाकर के निगम तैयार है और और जिस तरह के अनुभव मिलते जा रहे हैं, स्ट्रेटजी को और बेहतर करने का प्रयास है.

अवैध डेयरियों पर नकेल कसने की तैयारी : आयुक्त निधि पटेल ने बताया कि शहर में निराश्रित गायों को पड़कर गौशाला तक भी ले जाया जा रहा है. वहां उनकी टैगिंग कराई जाती है, लेकिन यहां कुछ ऐसी डेयरी भी हैं, जो गाय का दूध निकालने के बाद उन्हें विचरण के लिए छोड़ देती हैं. उनको पाबंद किया गया है और जल्द डेयरी पर भी एक्शन लिया जाएगा. इस संबंध में जोन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और कुछ अवैध डेयरियों को चिह्नित भी किया गया है. जिस जगह पर डेयरी संचालित की जा रही है, वो वैध पट्टों की जमीन पर है या नहीं, इसकी भी जांच कराई जा रही है. ऐसे में लीगल तरीके से इस प्रकरण को हैंडल किया जाएगा.

आवारा बंदर भी चुनौती : इसके अलावा राजधानी का परकोटा क्षेत्र में बड़ी संख्या में आवारा बंदर को भी देखा जा सकता है. निधि पटेल ने बताया कि इन्हें पकड़ने का भी टेंडर किया गया है और कुछ नए टेंडर भी किए जा रहे हैं. इसकी डिटेल प्लानिंग की गई है. बंदरों को पकड़ने को लेकर टीम गठित की हुई है, जब भी बंदरों को पकड़ा जाता है, तो उन्हें दबावखाने में रखा जाता है. वहां उनके खाने की भी व्यवस्था की जाती है. यदि कोई बंदर चोटिल है तो उनको उपचार भी दिया जाता है. इसके बाद उन्हें नेचुरल एनवायरनमेंट यानी शहर के बाहर स्थित जंगलों में छोड़ा जाता है.

जोधपुर में डॉग बाइट के रोजाना आ रहे 40 से ज्यादा मामले, निगम ने शुरू किया पकड़ने का अभियान

अलवर: 8 साल का मासूम डॉग्स के हमले से लहूलुहान, शरीर पर 50 से ज्यादा जख्म

स्ट्रीट डॉग पकड़ने के दौरान झगड़ा: भाजपा नेता और मां-बेटी के बीच विवाद में क्रॉस केस हुआ दर्ज

डॉग्स के झुंड ने बच्ची पर किया हमला, 30 जगहों पर नोचा, जयपुर रेफर

