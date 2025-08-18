रायपुर : छत्तीसगढ़ में हुए शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की आज कोर्ट में पेशी है.चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड 18 अगस्त को खत्म हो रही है. चैतन्य बघेल को उनके जन्मदिन के दिन 18 जुलाई को भिलाई निवास से गिरफ्तार किया गया था. जिसके बाद ईडी को 5 दिन की रिमांड मिली थी. 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद चैतन्य बघेल को 14 दिन की न्यायिक रिमांड मिली.इसके बाद 4 अगस्त को जब चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया गया तो उनकी रिमांड 14 दिनों के लिए बढ़ा गई.







प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय की जांच में एसीबी ईओडब्ल्यू रायपुर के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई. मामले के आधार पर आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह बात सामने आई कि साल 2019 से साल 2020 के बीच हुए शराब घोटाले से राज्य सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ. लगभग 2500 करोड़ रुपए की अवैध आय अर्जित की गई.





क्या है चैतन्य बघेल पर आरोप : प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक चैतन्य बघेल ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध कमाई को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया. उन्होंने यह पैसा नगद में ठेकेदारों को भुगतान फर्जी बैंक एंट्री और फ्लैट खरीदी के बहाने से उपयोग किया. ईडी के मुताबिक त्रिलोक सिंह ढिल्लों के साथ मिलकर विट्ठलपुरम नामक परियोजना में फर्जी फ्लैट खरीद की योजना बनाकर 5 करोड़ रुपए प्राप्त करने के आरोप में भी घिरे हैं.

इन फ्लैटों को त्रिलोक सिंह ढिल्लों के कर्मचारियों के नाम पर खरीदा गया था, लेकिन असली लाभार्थी चैतन्य ही थे.जांच में यह भी पाया गया कि चैतन्य ने इस घोटाले से जुड़े 1000 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध धनराशि को हैंडल किया. इसे अनवर ढेबर और अन्य के माध्यम से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष तक पहुंचाया गया. यह राशि बघेल परिवार के गरीबी लोगों आगे इन्वेस्ट के लिए प्रयोग की गई.







16 करोड़ से ज्यादा की अवैध कमाई का आरोप: 22 जुलाई को चैतन्य बघेल की रिमांड पूरी होने से एक दिन पहले 21 जुलाई को ईडी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की. जिसमें बताया गया कि शराब घोटाला में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने 16 करोड़ 70 लाख रुपये की अवैध कमाई की है. प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक चैतन्य बघेल ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध कमाई को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया. उन्होंने यह पैसा नकद में ठेकेदारों को भुगतान किया और फर्जी बैंक एंट्री और फ्लैट खरीदी के बहाने से उपयोग किया.

क्या है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला ? : ईडी की जांच में यह बात सामने आई कि साल 2019 से साल 2022 के बीच छत्तीसगढ़ में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का शराब घोटाला हुआ. इस दौरान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी. ईडी का दावा है कि इस पूरे मामले में राज्य के बड़े नेताओं और अधिकारियों का समर्थन था. शराब घोटाला के आरोप में कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे कवासी लखमा इस समय जेल में बंद है.



