शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को नहीं मिली राहत, अदालत ने 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेजा - CHAITANYA BAGHEL ED REMAND

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में चैतन्य बघेल को रायपुर की विशेष अदालत से राहत नहीं मिली.

Chaitanya Baghel in liquor scam case
शराब घोटाला केस में चैतन्य बघेल की पेशी (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 19, 2025 at 8:00 PM IST

3 Min Read

रायपुर: छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को रायपुर की कोर्ट ने पांच दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया. सोमवार को इस केस में अदालत ने दोनों पक्षों के आवेदन को सुना था. उसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया. मंगलवार को चैतन्य बघेल की रिमांड को लेकर एक बार फिर कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच बहस हुई. चैतन्य बघेल और बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने इस दौरान ईडी की रिमांड का विरोध किया. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने चैतन्य बघेल को 5 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया.

23 अगस्त को चैतन्य बघेल की होगी पेशी: अब इस मामले में 23 अगस्त को चैतन्य बघेल की पेशी कोर्ट में होगी.रिमांड मिलने के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय 5 दिनों तक चैतन्य बघेल से पूछताछ करेगी.बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को कोर्ट में रिमांड के लिए आवेदन पेश किया था.जिसकी बहस मंगलवार को हुई है इस दौरान परिवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में कहा कि BNS 187, 3 जो नया कानून आया है. 40 दिन की अवधि के बीच में 15 दिनों की कस्टोडियन रिमांड टुकड़े-टुकड़े में ली जा सकतीहै. बचाव पक्ष ने इस पर बहस की. बचाव पक्ष ने कहा कि जो गिरफ्तारी हुई है जो ECIR हुई है. 1 जुलाई 2024 BNS लागू होने के पहले हुई है. इस वजह से धारा 531 BNS के तहत यह हुआ है. उसमें यह प्रावधान है कि 1 जुलाई 2024 के पहले इन्वेस्टिगेशन और FIR है तो उसका केस सीआरपीसी के तहत चलेगा.

शराब घोटाले में अदालत में सुनवाई (ETV BHARAT)

कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चैतन्य बघेल को 23 अगस्त तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है. 5 दिनों तक चैतन्य बघेल प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी में रहेंगे- फैजल रिजवी, बचाव पक्ष के वकील

कब हुई थी चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी?: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को अदालत ने 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था. उसके बाद दो बार 14, 14 दिन की रिमांड पर चैतन्य बघेल को भेजा गया. अब एक बार फिर चैतन्य बघेल को 15 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज गया है.

छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार के दौरान कथित शराब घोटाले की बात सामने आई. ईडी और राज्य की जांच एजेंसी इस केस में अपनी तफ्तीश कर रही है. ईडी ने जांच में खुलासा किया था कि राज्य में कुल 2 हजार करोड़ का शराब घोटाला हुआ. इसी केस में चैतन्य बघेल को ईडी ने 18 जुलाई को दुर्ग से गिरफ्तार किया था.

