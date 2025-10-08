ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, चैतन्य बघेल की जमानत याचिका खारिज

छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ा झटका लगा है.

CHHATTISGARH LIQUOR SCAM
शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की पेशी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 8, 2025 at 8:13 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में न्यायिक रिमांड पर चल रहे चैतन्य बघेल को बड़ा झटका लगा है. रायपुर की स्पेशल कोर्ट ने चैतन्य बघेल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. बुधवार को चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी. इससे पहले 6 अक्टूबर को चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया गया था. जिसके बाद उन्हें 13 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. 13 अक्टूबर को फिर से चैतन्य बघेल को कोर्ट में पेश किया जाएगा.

ईडी के वकील ने दी जानकारी: प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता सौरभ कुमार पांडेय ने मीडिया को बताया कि शराब घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो जांच की है. उसके तहत चैतन्य बघेल को अरेस्ट किया गया था. चैतन्य बघेल का शराब घोटाले में जो रोल था उस मामले को लेकर गिरफ्तार किया गया था. बुधवार को स्पेशल कोर्ट में चैतन्य बघेल की जमानत के लिए आवेदन लगाया गया था. स्पेशल कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना.

चैतन्य बघेल की कोर्ट में पेशी (ETV BHARAT)

चैतन्य बघेल के वकील ने क्या कहा ?: चैतन्य बघेल की तरफ से बचाव पक्ष के वकील ने कोर्ट से कहा कि आज तक जितने भी चार्ज शीट पेश हुए हैं उसमें कहीं पर भी चैतन्य बघेल का नाम नहीं है. इसके साथ ही FIR में भी चैतन्य बघेल के नाम का जिक्र नहीं है. सारी कहानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा बनाई गई है. इस तरह का तर्क कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील ने रखा और यह भी बताया कि पप्पू बंसल के माध्यम से चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया गया है. चैतन्य बघेल के पास से किसी तरह का कोई साक्ष्य भी जप्त नहीं हुआ है. केवल आरोप लगाए गए हैं. शराब घोटाले मामले के अन्य आरोपियों को जमानत का लाभ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मिला है. ऐसी स्थिति में चैतन्य बघेल को भी जमानत का लाभ दिया जाए.

एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से तर्क करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि चैतन्य बघेल का बेसिकली जो रोल इस क्राइम में रहा है वो पैसों के इस्तेमाल का रहा है. ईडी के वकील ने कहा कि शराब से आए सिंडिकेट के पैसों को चैतन्य बघेल ने अपनी कंपनी विट्ठल ग्रीन्स में लगाया. इसके साथ ही त्रिलोक सिंह ढिल्लो और दुर्ग के सहेली ज्वेलर्स के साथ मिलकर पैसों को एक नंबर का बताने की कोशिश की.

चैतन्य बघेल ने लगभग 800 करोड रुपए रामगोपाल को भी दिए जो कि शराब घोटाले से आया हुआ पैसा था. चैतन्य बघेल ने लगभग 1000 करोड रुपए की पैसे की हैंडलिंग की है. इसमें से कुछ रुपए अपने फायदे के लिए और कुछ रुपए दूसरे तक पहुंचाएं हैं- सौरभ कुमार पांडेय, वकील, ईडी

ईडी के वकील ने जमानत का किया विरोध: ईडी के वकील ने चैतन्य बघेल के वकील की दलीलों का विरोध किया. ईडी के वकील सौरभ कुमार पांडेय ने कहा कि जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से जमानत मिली है. उन्हें काफी लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा था. ऐसी स्थिति में चैतन्य बघेल के रोल और उनके रोल की बात की जाए तो दोनों के रोल अलग-अलग थे. ऐसी स्थिति में प्रवर्तन निदेशालय ने अपना तर्क देते हुए कहा कि चैतन्य बघेल को जमानत का लाभ न दिया जाए. उसके बाद चैतन्य बघेल की जमानत याचिका को अदालत ने खारिज कर दी. अब चैतन्य बघेल को 13 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होना पड़ेगा.

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, चैतन्य बघेल को 13 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस, चैतन्य बघेल पर अब EOW का शिकंजा, 6 अक्टूबर तक मिली रिमांड, एक और गिरफ्तारी भी

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस, चैतन्य बघेल को हाईकोर्ट से झटका

For All Latest Updates

TAGGED:

CHAITANYA BAGHEL BAIL PLEACHHATTISGARH LIQUOR SCAMछत्तीसगढ़ शराब घोटालाभूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेलCHAITANYA BAGHEL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

रॉयल बंगाल बाघिन बिजली हुई शिफ्ट, इलाज के लिए भेजा गया गुजरात के वनतारा

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

बीजापुर में 103 नक्सलियों ने डाले हथियार, विजयादशमी के दिन छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा नक्सल सरेंडर

धमतरी के कुआं वाले गांव में अनोखी परंपरा, आखिर क्यों लगाई जाती है कुएं में छलांग, सदियों पुरानी मान्यता आज भी कायम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.