रायपुर: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाला मामले में 18 जुलाई को भिलाई निवास स्थान से गिरफ्तार किया था. शनिवार को 5 दिनों की प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड पूरी हुई. इसके पहले 19 अगस्त को चैतन्य बघेल कोर्ट में पेश हुए थे. आज प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में चैतन्य बघेल के लिए 14 दिनों की न्यायिक रिमांड के लिए आवेदन लगाया था, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए चैतन्य बघेल को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है. चैतन्य बघेल की अगली पेशी कोर्ट में 6 सितंबर 2025 को होगी.



चैतन्य बघेल फिर 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर: अदालत में बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया "चैतन्य बघेल 5 दिनों की प्रवर्तन निदेशालय की रिमांड पर थे. और वह रिमांड आज पूरी हो गई है. जिसके बाद उसे फिर से कोर्ट में पेश किया गया. प्रवर्तन निदेशालय ने 14 दिनों की न्यायिक रिमांड के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया था. जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है. अब चैतन्य बघेल की अगली पेशी कोर्ट में 6 सितंबर 2025 को होगी''.





कथित मनी लांड्रिंग और शराब घोटाला केस: प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक चैतन्य बघेल ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध कमाई को अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मे इन्वेस्ट किया. आरोप है कि यह पैसा नगद में ठेकेदारों को भुगतान फर्जी बैंक एंट्री और फ्लैट खरीदी के बहाने से उपयोग किया. वह त्रिलोक सिंह ढिल्लो के साथ मिलकर विट्ठलपुरम नामक परियोजना में फर्जी फ्लैट खरीद की योजना बनाकर 5 करोड़ हासिल करने के आरोप में भी घिरे हैं. इन फ्लैटों को त्रिलोक सिंह ढिल्लो के कर्मचारियों के नाम पर खरीदा गया था, लेकिन असली लाभार्थी चैतन्य ही थे.

14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजे गए जेल (ETV Bharat)

घोटाले से जुड़े होने का गंभीर आरोप: जांच में यह भी पाया गया कि चैतन्य ने इस घोटाले से जुड़े 1000 करोड़ से अधिक की अवैध धनराशि को हैंडल किया और इसे अनवर ढेबर और अन्य के माध्यम से छत्तीसगढ़ कांग्रेस के तत्कालीन कोषाध्यक्ष तक पहुंचाया गया. यह राशि बघेल परिवार के करीबी लोगों द्वारा आगे इन्वेस्ट के लिए प्रयोग की गई.



ईडी ने क्या बताया: प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि प्रवर्तन निदेशालय की जांच में एसीबी ईओडब्ल्यू रायपुर के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई. मामले के आधार पर आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय की जांच में यह बात सामने आई कि साल 2019 से साल 2020 के बीच हुए शराब घोटाले से राज्य सरकार को भारी वित्तीय नुकसान हुआ और लगभग 2500 करोड रुपए की अवैध आय अर्जित की गई.

कौन हैं चैतन्य बघेल: चैतन्य बघेल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे हैं. चैतन्य बघेल पूर्व सीएम के बेटे हैं लेकिन कांग्रेस में किसी पद पर नहीं हैं. राजनीति में चैतन्य बघेल ने कभी भाग्य नहीं आजमाया.

क्या है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगाती रही है कि भूपेश बघेल की सरकार में शराब घोटाला हुआ है. शराब घोटाले की जांच के दौरान पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा अभी भी जेल में बंद हैं. ईडी पूरे मामले की जांच कर रही है और कोर्ट में इसकी सुनवाई भी चल रही है.