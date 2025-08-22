बलौदाबाजार : छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग की टीम ने बलौदाबाजार का दौरा कर प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा की. आयोग के अध्यक्ष गिरिधारी नायक ने सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक ली और साफ शब्दों में कहा कि लंबित मामलों का तुरंत निपटारा करें, लोगों के हक में देरी बर्दाश्त नहीं होगी.बैठक में आयोग के सदस्य गोविन्द कुमार सिंह, संयुक्त सचिव संजय अग्रवाल, कलेक्टर दीपक सोनी और पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता मौजूद थे

किन मुद्दों पर हुई चर्चा : बैठक में मानवाधिकार से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. जिसमें बंधक बनाए गए श्रमिकों की सुरक्षित वापसी और समुचित समन्वय, पेंशन एवं भविष्य निधि भुगतान में हो रही देरी को तुरंत खत्म करने का निर्देश, डॉग बाइट और रेबीज के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के निर्देश, कुष्ठ और टीबी जैसी बीमारियों के उन्मूलन के लिए चल रहे अभियानों की मॉनिटरिंग,छात्रावासों में छात्रों की संख्या के हिसाब से पर्याप्त शौचालय, जर्जर स्कूल एवं आंगनबाड़ी भवनों को खाली कर नए भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए. जिसके बाद कलेक्टर दीपक सोनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी बिंदुओं पर तुरंत अमल हो और जनता को राहत मिले.

अफसरों को व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गिरधारी नायक ने जेल का किया निरीक्षण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिला जेल और अस्पताल का निरीक्षण : बैठक के बाद आयोग की टीम ने जिला जेल का दौरा किया. जहां बंदियों से उनके मामलों और सुनवाई की स्थिति पूछी गई. रसोईघर में भोजन की गुणवत्ता जांची गई साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष का निरीक्षण किया गया. इसके बाद टीम जिला अस्पताल पहुंची. जहां सीटी स्कैन यूनिट, पैथोलॉजी, डायलिसिस सेंटर, दवा कक्ष, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य भवन और पोस्टमार्टम कक्ष का निरीक्षण हुआ.

जेल और हॉस्पिटल का किया दौरा,व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जिला अस्पताल में भी किया निरीक्षण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

प्रशासन पर व्यवस्थाएं सुधारने का दबाव : गिरधारी नायक ने वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से मिलकर उनका हालचाल लिया और सुविधाओं की जानकारी मांगी.साथ ही मिडिल स्कूल लिमाही, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास बलौदाबाजार और रानी लक्ष्मी बाई वार्ड के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 4 का भी निरीक्षण किया गया.इस दौरे के बाद अब जिला प्रशासन पर यह दबाव बढ़ गया है कि लंबित प्रकरणों को समय पर निपटाया जाए. स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थानों में बुनियादी ढांचे को सुधारा जाए. वृद्धों और बंदियों के मानवाधिकारों का सम्मान सुनिश्चित हो.

जेल में कैदियों से जानी व्यवस्था (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी भी नागरिक के बुनियादी अधिकारों का हनन न हो. बलौदाबाजार में जो लंबित प्रकरण हैं, चाहे वह पेंशन भुगतान हो, श्रमिकों की सुरक्षित वापसी हो या फिर छात्रावास एवं स्वास्थ्य संस्थानों की व्यवस्थाएं सभी का समयबद्ध समाधान आवश्यक है- गिरिधारी नायक, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ मानव अधिकार आयोग

हर एक शिकायत, हर एक नागरिक की सुरक्षा ही दायित्व : गिरधारी नायक ने कहा कि जेल, अस्पताल और छात्रावासों के निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि कुछ जगहों पर सुधार की तत्काल आवश्यकता है. खासकर डॉग बाइट और रेबीज के बढ़ते मामले चिंता का विषय हैं, इन्हें नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे. हमने जिला प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.मानवाधिकार आयोग का यह दौरा सिर्फ निरीक्षण के लिए नहीं था, बल्कि आम जनता की तकलीफें दूर करने की ठोस शुरुआत है. हमारे लिए हर एक शिकायत और हर एक नागरिक की सुरक्षा मायने रखती है.





