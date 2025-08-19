ETV Bharat / state

कुचामनसिटी नगरपरिषद के सभापति और उपसभापति दोनों निलंबित - KUCHAMAN CITY MUNICIPAL COUNCIL

पद के दुरूपयोग के आरोप में स्वायत्त शासन विभाग ने कुचामनसिटी नगर परिषद के सभापति आसिफ खान और उपसभापति हेमराज चावला को निलंबित कर दिया.

Kuchaman City Municipal Council
स्वायत्त शासन विभाग भवन (ETV Bharat Kuchamancity)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 19, 2025 at 6:55 PM IST

2 Min Read

कुचामनसिटी: स्वायत्त शासन विभाग ने कुचामनसिटी नगर परिषद के सभापति आसिफ खान और उपसभापति हेमराज चावला को निलंबित कर दिया है. दोनों को पार्षद पद से भी हटा दिया गया. स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक प्रतीक चंद्रशेखर ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं.

विभागीय जांच रिपोर्ट में दोनों के खिलाफ आरोप सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है. आसिफ खान के खिलाफ पद के दुरुपयोग और नियमों के विरुद्ध फैसले लेने का आरोप था, जबकि चावला पर मास्टर प्लान के विपरीत पट्टा हासिल करने जैसे आरोप सिद्ध हुए. दोनों ही मामलों में विभागीय जांच रिपोर्ट और उनके स्पष्टीकरण के बाद सरकार ने उन्हें दोषी माना और यह कार्रवाई की. स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर ने दोनों के खिलाफ ये आदेश जारी किए. विभाग की ओर से डेढ़ महीने पहले सभापति आसिफ खान और एक माह पहले उपसभापति हेमराज चावला को कार्य में अनियमितता के नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया था. उसके बाद से ही शहर में सभापति और उपसभापति को हटाने की चर्चाएं शुरू हो गई थीं.

पढ़ें: ACB कार्रवाई के बाद झालावाड़ सभापति संजय शुक्ला निलंबित, BJP ने भी भेजा नोटिस

लंबे इंतजार के बाद आया आदेश: स्वायत्त शासन विभाग की ओर से मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए. नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष अनिल सिंह मेड़तिया ने कहा कि सभापति और उपसभापति को हटाए जाने से होने वाले नगर परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है. इधर, निलंबित सभापति नगर परिषद आसिफ खान ने कहा कि कुचामन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है. वे इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. उन्हें अदालत पर पूरा विश्वास है.

कुचामनसिटी: स्वायत्त शासन विभाग ने कुचामनसिटी नगर परिषद के सभापति आसिफ खान और उपसभापति हेमराज चावला को निलंबित कर दिया है. दोनों को पार्षद पद से भी हटा दिया गया. स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक प्रतीक चंद्रशेखर ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं.

विभागीय जांच रिपोर्ट में दोनों के खिलाफ आरोप सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है. आसिफ खान के खिलाफ पद के दुरुपयोग और नियमों के विरुद्ध फैसले लेने का आरोप था, जबकि चावला पर मास्टर प्लान के विपरीत पट्टा हासिल करने जैसे आरोप सिद्ध हुए. दोनों ही मामलों में विभागीय जांच रिपोर्ट और उनके स्पष्टीकरण के बाद सरकार ने उन्हें दोषी माना और यह कार्रवाई की. स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर ने दोनों के खिलाफ ये आदेश जारी किए. विभाग की ओर से डेढ़ महीने पहले सभापति आसिफ खान और एक माह पहले उपसभापति हेमराज चावला को कार्य में अनियमितता के नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया था. उसके बाद से ही शहर में सभापति और उपसभापति को हटाने की चर्चाएं शुरू हो गई थीं.

पढ़ें: ACB कार्रवाई के बाद झालावाड़ सभापति संजय शुक्ला निलंबित, BJP ने भी भेजा नोटिस

लंबे इंतजार के बाद आया आदेश: स्वायत्त शासन विभाग की ओर से मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए. नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष अनिल सिंह मेड़तिया ने कहा कि सभापति और उपसभापति को हटाए जाने से होने वाले नगर परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है. इधर, निलंबित सभापति नगर परिषद आसिफ खान ने कहा कि कुचामन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है. वे इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. उन्हें अदालत पर पूरा विश्वास है.

For All Latest Updates

TAGGED:

CHAIRMAN AND DEPUTY CHAIRMANCHAIRMAN SUSPENDEDDEPUTY CHAIRMAN SUSPENDEDSWAYTT SHASHAN DEPARTMEN JAIPURKUCHAMAN CITY MUNICIPAL COUNCIL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

UPI पर छोटे लोन की सुविधा जल्द, ग्राहकों को बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं

Explainer: इतना आसान नहीं हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना, क्या है इसकी प्रक्रिया? जानें सबकुछ

सीपी राधाकृष्णन कौन हैं ? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने बनाया उम्मीदवार

अब सस्ती मिलेंगी कार और बाइक? सरकार बदलने जा रही है GST टैक्स रेट!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.