कुचामनसिटी: स्वायत्त शासन विभाग ने कुचामनसिटी नगर परिषद के सभापति आसिफ खान और उपसभापति हेमराज चावला को निलंबित कर दिया है. दोनों को पार्षद पद से भी हटा दिया गया. स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक प्रतीक चंद्रशेखर ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं.

विभागीय जांच रिपोर्ट में दोनों के खिलाफ आरोप सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है. आसिफ खान के खिलाफ पद के दुरुपयोग और नियमों के विरुद्ध फैसले लेने का आरोप था, जबकि चावला पर मास्टर प्लान के विपरीत पट्टा हासिल करने जैसे आरोप सिद्ध हुए. दोनों ही मामलों में विभागीय जांच रिपोर्ट और उनके स्पष्टीकरण के बाद सरकार ने उन्हें दोषी माना और यह कार्रवाई की. स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर ने दोनों के खिलाफ ये आदेश जारी किए. विभाग की ओर से डेढ़ महीने पहले सभापति आसिफ खान और एक माह पहले उपसभापति हेमराज चावला को कार्य में अनियमितता के नोटिस जारी करके जवाब मांगा गया था. उसके बाद से ही शहर में सभापति और उपसभापति को हटाने की चर्चाएं शुरू हो गई थीं.

लंबे इंतजार के बाद आया आदेश: स्वायत्त शासन विभाग की ओर से मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए गए. नगर परिषद के नेता प्रतिपक्ष अनिल सिंह मेड़तिया ने कहा कि सभापति और उपसभापति को हटाए जाने से होने वाले नगर परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है. इधर, निलंबित सभापति नगर परिषद आसिफ खान ने कहा कि कुचामन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है. वे इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. उन्हें अदालत पर पूरा विश्वास है.