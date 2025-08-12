ETV Bharat / state

धार्मिक स्थानों पर महिलाओं की चैन तोड़ने वाली गैंग को डिग्गी कल्याणजी से पकड़ा, 8 सोने की चैन बरामद - CHAIN SNATCHING AT RELIGIOUS PLACES

झारखंड महादेव मंदिर में चैन स्नैचिंग की वारदातों सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर चैन तोड़ने वाली गैंग के 7 आरोपियों को पकड़ लिया गया है.

chain snatching gang in police custody
चैन स्नैचिंग गैंग की महिलाएं और पुरुष पुलिस गिरफ्त में (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 12, 2025 at 5:15 PM IST

जयपुर: राजधानी के प्रसिद्ध झारखंड महादेव मंदिर में सावन के दौरान चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाली गैंग का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस गैंग की पांच महिलाओं सहित कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जयपुर में वारदात के बाद यह गैंग ओंकारेश्वर चली गई. जयपुर पुलिस की टीम वहां पहुंची. उससे पहले ये डिग्गी कल्याणजी पहुंच गए. आखिरकार पुलिस ने टोंक जिले के डिग्गी कल्याणजी से इन्हें गिरफ्तार कर लिया. इनके कब्जे से सोने की 8 चैन और 2 लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई हैं. इस गैंग की महिलाएं और पुरुष लग्जरी गाड़ियों में चैन तोड़ने जाते. जयपुर के अलावा कई और जगह चैन स्नैचिंग की वारदातों का इस गैंग से पूछताछ में खुलासा होने की संभावना है.

8 चैन और 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद: जयपुर (पश्चिम) डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि जयपुर के वैशाली नगर थाना इलाके में स्थित झाड़खंड महादेव मंदिर में सावन के महीने में भीड़भाड़ का फायदा उठाकर चैन तोड़ने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए विमलेश कुमारी बावरिया, पूजा बावरिया, मधु बावरिया, गुड्डी बावरिया, अंजू बावरिया, सुरेंद्र बावरिया और ऋषि कुमार बावरिया को गिरफ्तार किया गया है. इनके कब्जे से चोरी की 8 चैन और 2 लग्जरी गाड़ियां बरामद की गई हैं.

धार्मिक स्थानों पर ऐसे चैन स्नैचिंग करती थी गैंग, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

धार्मिक स्थलों को करते टारगेट: उन्होंने बताया कि इस गैंग की महिलाएं भीड़भाड़ वाले धार्मिक स्थलों को टारगेट करते हैं और रैकी कर वारदात को अंजाम देते हैं. ये स्थानीय वेशभूषा पहनकर भीड़भाड़ वाले धार्मिक स्थानों पर जाती हैं और महिलाओं को टारगेट कर चैन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देती हैं. टारगेट चिह्नित करने पर इस गैंग की महिलाएं इशारों में आपस में बात करके चिह्नित महिला को घेर लेती हैं और इतनी सफाई से वारदात को अंजाम देती हैं कि पता ही नहीं चलता.

पुरुष ठिकाने लगाते हैं माल: उन्होंने बताया कि इस गिरोह में शामिल महिलाएं चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देती हैं. जबकि पुरुष माल को ठिकाने लगाने का काम करते हैं. जयपुर में वारदात करने के बाद यह गैंग ओंकारेश्वर चली गई. वहां से डिग्गी कल्याणजी मेले में पहुंची. पुलिस की टीम लगातार उनका पीछा कर रही थी. उनकी लोकेशन डिग्गी कल्याणजी आने पर पुलिस ने पकड़ लिया.

