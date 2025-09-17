ETV Bharat / state

पीएम मोदी के जन्मदिन पर दरगाह पर चढ़ाई गई चादर, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मांगी लंबी उम्र की दुआ

रायपुर: 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस मनाया गया. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना की गई. कई नई योजनाओं की शुरुआत भी आज से की गई है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर राजधानी रायपुर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने विशेष आयोजन किया. इस अवसर पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच प्रांत की ओर से दरगाह हजरत सैयद शेर अली आगा बंजारी चौक वाले बाबा साहब में चादर चढ़ाई गई. मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने दरगाह में चादर चढ़ाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की दुआ मांगी.



मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मांगी लंबी उम्र की दुआ: छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डाॅ.सलीम राज ने कहा कि "समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहे विकास कार्यों को लेकर उत्साह है और आगे कहा कि आज देश हर क्षेत्र में प्रगति की नई इबारत लिख रहा है. प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और निर्णयों से समाज में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है.

आज मुस्लिम समाज भी विकास की मुख्यधारा में शामिल हो रहा है. नई दिशा में प्रगति कर रहा है, ’’सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास’’ का नारा जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है. मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की दुआओं के साथ मुस्लिम समाज ने इस अवसर पर यह भी संकल्प लिया कि समाज की बेहतरी और देश की प्रगति में सक्रिय भूमिका निभाते रहेंगे: डॉ सलीम राज, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष





छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष: छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय सह-संयोजक डॉ. सलीम राज, मंच के प्रांत संयोजक युनूस कुरैशी सहित मुस्लिम समाज के कई गणमान्य लोग इस आयोजन में शामिल हुए. सभी ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना की. चादर चढ़ाने के इस आयोजन ने न केवल प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को विशेष बना दिया, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सौहार्द का भी संदेश दिया. मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने कहा कि उनका उद्देश्य है कि देश के हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए.

