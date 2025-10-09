छत्तीसगढ़ सरकारी नौकरी: लोक सेवा आयोग ने बाल देखरेख संस्था के अधीक्षक के लिए निकाली भर्ती, 55 पदों पर आवेदन
लिखित और इंटरव्यू इन 2 चरण में परीक्षा होगी. जिसमें माइनस मार्किंग का भी प्रावधान है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2025 at 1:28 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत अधीक्षक (बाल देखरेख संस्था) पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है. इस भर्ती के तहत कुल 55 रिक्त पद बताए गए हैं. परीक्षा की संभावित तिथि 18 जनवरी 2026 रखी गई है. इसमें सामान्य ज्ञान और बच्चों से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे.
परीक्षा से जुड़ी अहम तारीखें
|प्रक्रिया
|तारीख
|आवेदन शुरू
|10 अक्टूबर 2025
|आवेदन की अंतिम तिथि
|8 नवंबर 2025
|नि:शुल्क सुधार
|9–11 नवंबर 2025
|शुल्क के साथ सुधार
|12–14 नवंबर 2025
|संभावित परीक्षा तिथि
|18 जनवरी 2026
कब और कैसे करें आवेदन: उम्मीदवार 10 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 8 नवंबर 2025 (रात 11:59 बजे) तय की गई है. आवेदन केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर ही स्वीकार किए जाएंगे.
कुल पद और वर्गवार विवरण
- सामान्य वर्ग : 23 पद
- अनुसूचित जाति : 5 पद
- अनुसूचित जनजाति : 18 पद
- अन्य पिछड़ा वर्ग : 8 पद
- अन्य आरक्षित श्रेणियाँ : 1 से 2 पद
वेतनमान और आयु सीमा: वेतन लेवल-9 (₹9300–34800 + ग्रेड पे ₹4300) निर्धारित किया गया है. वहीं आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष रखी गई है. हालांकि छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी.
शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (Graduation) की डिग्री होना आवश्यक है. समाजशास्त्र, मनोविज्ञान या सामाजिक कार्य (Social Work) विषय में स्नातक अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी.
आवेदन शुल्क: छत्तीसगढ़ के स्थानीय आरक्षित वर्ग के लिए 300 रुपए, अन्य राज्य या सामान्य वर्ग के लिए 400 रुपए रहेगा. निर्धारित शर्तों के अनुसार कुछ उम्मीदवारों को शुल्क वापसी का प्रावधान भी रहेगा.
चयन प्रक्रिया: उम्मीदवारों का चयन 2 चरण में होगा. इसमें पहला लिखित परीक्षा होगी जिसमें छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और बच्चों के अधिकार या उनसे जुड़े कुछ और सवाल होंगे. वहीं दूसरा चरण साक्षात्कार (Interview) होगा. अंतिम चयन मेरिट सूची के अनुसार किया जाएगा.