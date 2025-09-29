ETV Bharat / state

सीजीपीएससी घोटाला: सीबीआई ने 2000 पन्नों का सप्लीमेंट्री चालान किया पेश

टामन सिंह सोनवानी घोटाले का मास्टरमाइंड: सीबीआई द्वारा पेश किए गए इस चालान में घोटाले से जुड़े कई अहम खुलासे किए गए हैं. इसमें कई नए तथ्य और साक्ष्यों के साथ गवाहों के बयान भी शामिल किए गए हैं. सीबीआई के मुताबिक टामन सिंह सोनवानी इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड है. जबकि आरती वासनिक, जनक राम ध्रुव, निशा कोसले और दीपा आड़ील सहित कई अन्य लोगों की भूमिका भी संदेह के घेरे में हैं. सभी आरोपी वर्तमान में न्यायिक रिमांड पर जेल में है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में हुए सीजीपीएससी घोटाला मामले में सोमवार को सीबीआई ने पहला सप्लीमेंट्री चालान पेश किया है. जिसमें सीजीपीएससी घोटाले के मास्टरमाइंड चेयरमेन टामन सिंह सोनवानी सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ 2000 पन्नों का सप्लीमेंट्री चालान पेश किया गया.

सीजीपीएससी घोटाला क्या है: छत्तीसगढ़ में हुए सीजीपीएससी घोटाला साल 2020 से 2022 के बीच में हुई थी. सीजीपीएससी भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा हुआ मामला है. आरोप है कि इस दौरान आयोग ने नियमों को ताक पर रखकर राजनीतिक और प्रशासनिक रसूख रखने वाले परिवार के उम्मीदवारों को उच्च पदों पर चयनित किया. जिसमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और अन्य राजपत्रित पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार करते हुए पक्षपात पूर्ण चयन किया गया. जिससे भर्ती प्रक्रिया में हेराफेरी करते हुए सीजीपीएससी घोटाले को अंजाम दिया गया.

सीजीपीएससी परीक्षा साल 2021 में 171 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी. 13 फरवरी 2022 को प्री एग्जाम आयोजित किया गया था. जिसमें 2565 अभ्यर्थी सफल हुए थे. इसके बाद 26 से 29 मई 2022 तक मुख्य परीक्षा आयोजित की गई. जिसमें 509 उम्मीदवार पास हुए इंटरव्यू के बाद 11 मई 2023 को 170 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की गई थी. आरोप है कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में हेराफेरी करके आयोग ने अपने नजदीकी लोगों को लाभ पहुंचाया. छत्तीसगढ़ में हुए सीजीपीएससी घोटाला मामले में अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो न्यायिक रिमांड पर जेल में है. ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में सीजीपीएससी घोटाले मामले में बड़ा खुलासा हो सकता है.