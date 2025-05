ETV Bharat / state

सीजीबीएसई बोर्ड रिजल्ट, बलौदाबाजार के सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स का कमाल, टॉप टेन में बनाई जगह - CGBSE BOARD RESULT

बलौदाबाजार के छात्र ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 7, 2025 at 7:44 PM IST | Updated : May 7, 2025 at 8:57 PM IST 4 Min Read

बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने बोर्ड परीक्षा 2025 के नतीजे घोषित कर दिए हैं. इस बार बलौदाबाजार जिले ने प्रदेश स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में परचम लहरा दिया है. जिले के 5 छात्रों ने प्रदेश की टॉप-10 मेरिट लिस्ट में अपना स्थान सुरक्षित किया है. इनमें से 3 छात्र सरकारी स्कूलों से हैं, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अब सरकारी स्कूल केवल विकल्प नहीं, बल्कि सफलता का मजबूत आधार बन रहे हैं. दसवीं बोर्ड परीक्षा में बलौदाबाजार के स्डूटेंट्स का प्रदर्शन: दसवीं बोर्ड परीक्षा में बलौदाबाजार के छात्रों का प्रदर्शन कमाल का रहा है. 10वीं में 3 छात्रों ने कमाल किया है. इन छात्रों के बारे में पूरी जानकारी आपको ईटीवी भारत दे रहा है. टॉपर लिव्यांश देवांगन (ETV BHARAT) लिव्यांश देवांगन: 99% (2nd रैंक) विद्यालय: स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल, सिमगा उपलब्धि: प्रदेश में दूसरा स्थान लिव्यांश ने पूरे प्रदेश में 99% अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल कर जिले का नाम रोशन कर दिया. पढ़ाई को लेकर उनके लगन और अनुशासन को एक सफल मंच मिला है. कंचन बाला गजेंद्र: 98.33% (6th रैंक) विद्यालय: स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल, सिमगा कंचन ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट सूची में छठा स्थान पाया है. कंचन की मेहनत की मिसाल पूरे स्कूल में दी जा रही है. बलौदाबाजार का भविष्य उज्जवल, विद्यार्थियों ने किया कमाल (ETV BHARAT) सीजीबीएसई दसवीं क्लास की टॉपर साक्षी अग्रवाल (ETV BHARAT)

