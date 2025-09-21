ETV Bharat / state

हेल्दी और नशाभुक्त भारत के लिए नमो युवा रन में युवाओं ने दिखाया दम, डिप्टी सीएम ने किया सम्मानित

छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ युवाओं ने नमो युवा रन में हिस्सा लिया. कई खिलाड़ियों और युवाओं को सम्मानित किया गया.

नमो युवा रन में दौड़ा रायपुर (ETV BHARAT)
ETV Bharat Chhattisgarh Team

September 21, 2025

रायपुर: छत्तीसगढ़ और देश के युवाओं को फिटनेस के लिए रायपुर में जागरुक किया गया. युवाओं को फिटनेस और नशामुक्त जीवन का संदेश देने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा रविवार को ‘नमो युवा रन’ का आयोजन किया गया. राजधानी रायपुर और बिलासपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया. यह दौड़ तेलीबांधा तालाब से शुरू होकर सुभाष स्टेडियम में संपन्न हुई. बिलासपुर में भी इस दौड़ का आयोजन किया गया. बिलासपुर में सीएमडी कॉलेज मैदान से यह दौड़ शुरू हुई और रीवर-व्यू रोड तक यह दौड़ आयोजित हुई.

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने दौड़ का किया शुभारंभ: कार्यक्रम का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने रायपुर के तेलीबांधा तालाब में हरी झंडी दिखाकर किया। इस दौरान प्रदेश के अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने युवाओं के साथ दौड़ लगाकर इस अभियान को और भी प्रेरणादायी बना दिया.

रायपुर में नमो युवा रन में दिखा युवाओं का जोश (ETV BHARAT)

देश का हर युवा स्वस्थ, समर्थ और सक्षम बने, यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना है. नशामुक्त भारत की ओर यह कदम युवाओं को सही दिशा देगा. खेलों से जुड़ने वाला युवा न केवल फिट रहता है बल्कि समाज को भी प्रेरित करता है.युवाओं को खेल के मैदान से जोड़ना ही सरकार का उद्देश्य है. मेरी अपील है कि हर युवा फिटनेस को जीवनशैली बनाए और नशे जैसी कुरीतियों से दूर रहे- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

Awards to players
खिलाड़ियों को पुरस्कार (ETV BHARAT)

"खेलों से जुड़े तो नशे से दूर रहेंगे युवा": उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि खेल और फिटनेस से जुड़े रहने पर युवा खुद ही नशे से दूर रहेंगे. एक फिट और नशामुक्त युवा शक्ति ही भारत को समृद्ध और समर्थ बनाएगी.

Chhattisgarh players honored
छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को सम्मान (ETV BHARAT)

20 हजार युवाओं ने कराया रजिस्ट्रेशन: खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव यशवंत कुमार ने बताया कि रायपुर और बिलासपुर में आयोजित इस दौड़ में भाग लेने के लिए करीब 20 हजार खिलाड़ियों और युवाओं ने पंजीयन कराया है. इस आयोजन में उच्च शिक्षा और आदिम जाति कल्याण विभाग का सहयोग भी लिया गया.

Winners of Namo Yuva Run
विजेता खिलाड़ियों को मिला पुरस्कार (ETV BHARAT)

जनप्रतिनिधि और बड़े अधिकारी रहे मौजूद: इस अवसर पर कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार मंत्री गुरू खुशवंत साहेब, विधायक मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा और अनुज शर्मा शामिल रहे. इनके अलावा नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, रायपुर जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे.

विजेताओं को मिला पुरस्कार: सुभाष स्टेडियम में समापन कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया.

  • पुरुष वर्ग : प्रथम स्थान: अर्जुन राय , 25 हजार रुपये,
  • द्वितीय स्थान: अक्षय कुमार, 15 हजार रुपये
  • तृतीय पुरस्कार, चंद्रप्रकाश, 10 हजार रुपये
  • महिला वर्ग : प्रथम स्थान: वंशिका पटेल, 25 हजार रुपये
  • द्वितीय स्थान: रूख्मणि साहू , 15 हजार रुपये
  • तृतीय स्थान, चंचल यादव, 10 हजार रुपये

इसके अलावा चौथे और पांचवें स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को 5-5 हजार रुपये का पुरस्कार दिया गया है. छठे से दसवें स्थान तक रहने वाले प्रतिभागियों को 2-2 हजार की पुरस्कार राशि दी गई है.

Deputy CM Arun Sao in Namo Yuva Run
नमो युवा रन में डिप्टी सीएम अरुण साव (ETV BHARAT)

अन्य खिलाड़ियों को भी हुआ सम्मान: समापन समारोह की खास बात यह रही कि उप मुख्यमंत्री की पहल पर अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों को मंच की अग्रिम पंक्ति में स्थान देकर सम्मानित किया गया. अंतरराष्ट्रीय वेट-लिफ्टर रूस्तम सारंग, हॉकी खिलाड़ी मृणाल चौबे, फुटबॉलर किरण पिस्दा, वॉलीबॉलर दीपेश सिन्हा समेत बस्तर ओलंपिक और राज्य के कई प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है.

