''डिजिटल इंडिया की धड़कन बनेगा छत्तीसगढ़'', नवा रायपुर में पहला AI डेटा सेंटर पार्क - AI DATA CENTER PARK

नवा रायपुर में पहला AI डेटा सेंटर पार्क ( ETV Bharat )

Published : May 3, 2025 at 6:11 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 6:47 PM IST

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शनिवार को देश के पहले एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला रखी, जिसका उद्देश्य रायपुर को "डिजिटल इंडिया की धड़कन" बनाना है. कार्यक्रम में शामिल हुए अधिकारियों ने कहा कि, नवा रायपुर में भारत के डिजिटल लैंडस्केप को फिर से डिफाइन करने के लिए तैयार यह महत्वाकांक्षी परियोजना, देश को वैश्विक डिजिटल पावरहाउस बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा. डिजिटल इंडिया की धड़कन बनेगा छत्तीसगढ़: अफसरों ने बताया कि AI डेटा सेंटर पार्क पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करके डिजाइन किया गया है और केंद्र हरित और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों का पालन करेगा. नवा रायपुर में पहला AI डेटा सेंटर पार्क (ETV Bharat)

