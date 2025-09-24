छत्तीसगढ़ जल संसाधन विभाग में अमीन के पदों पर भर्ती, जानिए आवेदन, परीक्षा समेत अहम तारीखें और जानकारी
23 सितंबर से आवेदन शुरू हो चुका है. संभावित परीक्षा तारीख 7 दिसंबर 2025 है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 24, 2025 at 3:02 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ में जल संसाधन विभाग में भर्ती निकली है. अमीन के 50 पदों पर भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन और आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. व्यावसायिक परीक्षा मंडल (CG Vyapam) ने जल संसाधन विभाग के अमीन पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इसकी चयन प्रक्रिया के रूप में लिखित परीक्षा और दस्तावेज़ सत्यापन होगा.
जानिए अहम तारीखें
- नोटिफिकेशन जारी- 23 सितंबर 2025
- आवेदन प्रारंभ- 23 सितंबर 2025
- आवेदन की अंतिम तारीख- 17 अक्टूबर 2025
- त्रुटि सुधार- 18-20 अक्टूबर 2025
- प्रवेश पत्र जारी- 1 दिसंबर 2025
- परीक्षा तिथि (संभावित)- 7 दिसंबर 2025 (रविवार)
पदों का आरक्षण जानकारी
- अनारक्षित (UR)- 21
- अनुसूचित जाति (SC)- 6
- अनुसूचित जनजाति (ST)- 16
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)- 7
योग्यता और आयु सीमा: इसके लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (इंटरमीडिएट) पास होना जरूरी है. आयु सीमा 1 जनवरी 2025 को न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 30 वर्ष है.
वेतनमान- ₹22,400 - ₹71,200 (लेवल 5, सातवां वेतनमान).
विशेष शर्त: चयन के बाद 6 माह के प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता दी जाएगी.
क्या है अमीन पद: यह एक तकनीकी पद होता है, जो मुख्य रूप से सरकारी भूमि और जल संसाधन विभागों में कार्यरत होता है. अमीन का प्रमुख कार्य भूमि की माप-जांच करना, नक्शा तैयार करना, सीमांकन करना और रिकॉर्ड की जानकारी रखना होता है. जल संसाधन विभाग में अमीन नहरों, तालाबों, सिंचाई परियोजनाओं आदि से जुड़ी भूमि का सर्वे करता है और तकनीकी सहायता करत है. यह पद विशेष रूप से फील्ड वर्क से जुड़ा होता है.
आवेदन शुल्क: सामान्य के लिए 350 रपए, ओबीसी के लिए 250, एससी-एसटी-दिव्यांग के लिए 200 रुपए है.
कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
- आधिकारिक वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाएं.
- “भर्ती/करियर” सेक्शन में जाएं और Apply Online पर क्लिक करें.
- रजिस्ट्रेशन या लॉग इन करें. सभी आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें.
- आवेदन शुल्क का भुगतान करें और फॉर्म सबमिट करें.
- भविष्य के लिए आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट सुरक्षित रखें.