छत्तीसगढ़ में आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ नाराज, अब आंदोलन की राह

कर्मचारी संघ की 16 सितंबर को प्रदर्शन की तैयारी है.

CG TRIBAL WELFARE DEPARTMENT EMPLOYEES
आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 12, 2025 at 2:53 PM IST

2 Min Read
रायपुर: आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ 16 सितंबर की प्रदेश स्तर पर नया रायपुर के तूता धरना स्थल पर एक दिवसीय प्रदर्शन की तैयारी है. प्रदेश भर के कर्मचारी संचनालय का घेराव करेंगे. संघ का कहना है कि इस प्रदर्शन के बाद भी कर्मचारी संघ की मांग पूरी नहीं होती है तो आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे.

11 हजार कर्मचारी करेंगे आंदोलन: छत्तीसगढ़ आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष धन्नूलाल देवांगन में बताया कि तीन सूत्रीय मांग है. तीन सूत्रीय मांग को लेकर प्रदेश भर के लगभग 11 हजार कर्मचारी धरना स्थल पर प्रदर्शन करने के साथ ही संचनालय का घेराव करेंगे.

आदिम जाति कल्याण विभाग करेगा आंदोलन (ETV BHARAT)

अपनी मांगों को लेकर कई बार अपने विभाग को अवगत करा चुके हैं. बावजूद इसके हमारी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया. जिसके कारण हमें सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़नी पड़ रही है-धन्नूलाल देवांगन, प्रदेशाध्यक्ष, आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ

आदिवासी विभाग के छात्रावासों की संख्या कितनी?: धन्नूलाल देवांगन ने बताया कि पूरे प्रदेश में आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रम और छात्रावास की संख्या 3357 है. जिसमें प्रदेश भर में 15 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं. 16 सितंबर को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में प्रदेश भर के लगभग 11 हजार कर्मचारी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे.

साय सरकार पर साधा निशाना: छत्तीसगढ़ आदिम जाति कल्याण विभाग कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कर्मचारी संघ अपनी मांग को लेकर 31 जुलाई 2025 को आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव और आयुक्त को अपनी मांग के संबंध में जानकारी दे चुके हैं, लेकिन इस पर कोई ठोस पहल नहीं की गई. जिसके कारण उन्हें प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ा. उन्होंने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है.

