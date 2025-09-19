ETV Bharat / state

एनएचएम संविदाकर्मियों की चार मांगें पूरी, नोटिस और बर्खास्तगी आदेश वापसी पर होगा विचार: श्यामबिहारी जायसवाल

छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदाकर्मियों की हड़ताल पर बयान आया. स्वास्थ्य मंत्री ने चार मांगें मानने की बात कही है.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 19, 2025 at 5:09 PM IST

3 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ में पिछले एक महीने से जारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) कर्मचारियों की हड़ताल अब समाप्त होने की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि सरकार ने कर्मचारियों की 10 सूत्रीय मांगों में से 4 मांगों को मान लिया है. 3 मांगों पर समिति गठित की गई है और शेष 3 मांगों पर उच्च स्तरीय चर्चा चल रही है.

स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने कहा कि हड़ताल के चलते पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं. मरीजों को इलाज में तकलीफ हुई है. ग्रामीण क्षेत्रों में हालात और भी गंभीर हैं. उन्होंने बताया कि सरकार लगातार बातचीत कर रही थी. बैठक में कई मुद्दों पर सहमति बनी है.

बर्खास्तगी आदेश वापसी पर होगा विचार: हड़ताल के दौरान हजारों संविदा कर्मचारियों को नोटिस जारी किए गए थे. कुछ की सेवा समाप्त करने और बर्खास्तगी के आदेश भी निकाले गए थे. इस पर मंत्री ने साफ कहा कि आज शाम तक सभी जॉइन कर लें, जिनको नोटिस मिला है वह भी और जिनको नहीं मिला है वह भी. उनके आदेश वापस लिए जाएंगे और जिनको बर्खास्त किया गया है, उन पर भी विचार करेंगे.

नई भर्ती की चेतावनी: मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने यह भी स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि कर्मचारी निर्धारित समय सीमा तक काम पर नहीं लौटते हैं, तो सरकार नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी. इसके लिए 2 से 3 दिन के भीतर विज्ञापन जारी किया जाएगा.

सरकार और कर्मचारियों में टकराव: एनएचएम कर्मचारी लंबे समय से अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. इनमें नियमितीकरण, वेतनवृद्धि, सेवा सुरक्षा और भत्तों में बढ़ोतरी जैसी प्रमुख मांगें शामिल हैं. सरकार ने इनमें से चार मांगों पर सहमति जताई है, लेकिन शेष मांगों को लेकर मतभेद बने हुए हैं.

हड़ताल का असर: लगातार हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई हैं. जिला अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में मरीजों को दिक्कतें झेलनी पड़ीं. कई जगह वैकल्पिक व्यवस्था से काम चलाया गया, लेकिन पर्याप्त स्टाफ न होने से स्वास्थ्य सेवाएं पटरी से उतर गईं.

बहरहाल स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान के बाद अब संभावना जताई जा रही है कि कर्मचारी अपनी हड़ताल वापस लेकर काम पर लौट आएंगे. यदि ऐसा होता है तो स्वास्थ्य सेवाओं में फिर से सुधार होगा और मरीजों को राहत मिलेगी.

NHM CONTRACT WORKERSDEMANDS OF NHM WORKERSराष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनछत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्रीCG SAI GOVT ON NHM STRIKE

