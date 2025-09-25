फार्म हाउस में चल रहा न्यूड पार्टी और नशे का कारोबार, खेत की जमीन पर बना दिया फार्म हाउस
ऐसे फार्म हाउस पर अब सरकार कार्रवाई की तैयारी कर रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 25, 2025 at 7:49 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के फार्म हाउस इन दोनों न्यूड पार्टी और नशे के कारोबार के लिए चर्चा में है. शहर के आउटर और दूर दराज में बनाए गए फार्म हाउस अब न्यूड पार्टी और नशे के कारोबार में इस्तेमाल किया जा रहे हैं. यह फार्म हाउस खेत पर बनाए जा रहे हैं. फार्म हाउस बनाने के लिए कई नियम बनाए गए हैं लेकिन इन फार्म हाउस में नियमों पालन नहीं किया गया है. एक अनुमान के मुताबिक रायपुर, भिलाई और दुर्ग से आसपास के क्षेत्र में लगभग डेढ़ सौ फार्म हाउस बनाए गए हैं. उसमें से कुछ को छोड़ दिया जाए, तो बाकी फार्म हाउस नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए हैं.
नियमों को ताक पर रख बनाया गया फार्म हाउस: टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव और बलौदा बाजार क्षेत्र में बने ज्यादातर फार्म हाउस नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए हैं. कई फार्म हाउस आधे एकड़ या 10-12 हजार वर्गफुट में ही खड़े कर दिए गए हैं. कई तो गांव के बीच सकरी सड़कों पर बनाए गए हैं.
फार्म हाउस का किया गया व्यवसायिक उपयोग: जानकारी के मुताबिक अब लोग होटल, रेस्टोरेंट की जगह फार्म हाउस में शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी एवं पारिवारिक कार्यक्रम करने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं. यही वजह है कि उनके द्वारा फार्म हाउस को इन आयोजनों के लिए बुक किया जा रहा है. कम राशि में ज्यादा जगह और अच्छा माहौल होने के कारण लोगों का रुझान इस ओर बढ़ रहा है. यही कारण की फार्म हाउस बनाने वाले भी अब इन आयोजनों के लिए अपना फार्म हाउस किराए पर दे रहे हैं और उसके लिए सोशल मीडिया पर विज्ञापन भी जारी किया जा रहा है.
न्यूड पार्टी और नशे का हो रहा कारोबार: जानकारी के मुताबिक इन फार्म हाउस में नशे का कारोबार भी किया जा रहा है. यहां शराब पार्टी आयोजित की जाती है. हाल ही की बात की जाए तो वीआईपी रोड के एक फार्म हाउस में शराब और हुक्का पार्टी की जा रही थी, वहीं दूसरी और भाटागांव के एक फार्म हाउस में न्यूड पार्टी का आयोजन किया जाने वाला था. इस आयोजन की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को दी गई थी.
पुलिस ने रुकवाई न्यूड पार्टी: हालांकि बाद में पुलिस और प्रशासन हरकत में आया और इस मामले में कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की. जिस वजह से यह न्यूड पार्टी होने के पहले ही रोक दी गई. इन फार्महाउस को किराए से देने के लिए लगातार सोशल मीडिया पर विज्ञापन जारी किए जाते हैं और उसके बाद लोग इन फार्म हाउस को बुक कर, अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं.
हरकत में आया प्रशासन: हालांकि अब न्यूड पार्टी और नशा कारोबार की चर्चा के बाद इन फार्म हाउस को लेकर संबंधित विभाग सक्रिय हो गया है. फार्म हाउस बनाने के नियम और नियमों का पालन हुआ है या नहीं , उस और भी ध्यान दिया जा रहा है. संभावना जताई जा रही है कि जल्दी फार्म हाउस पर नकेल कसने सरकार की तैयारी है. जिससे शराब और हुक्का पार्टी सहित न्यूड पार्टी जैसे आयोजन और नशे के कारोबार को रोका जा सके.
फार्म हाउस बनाने के हैं ये नियम: प्रदेश में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 17(13) के अंतर्गत फार्म हाउस निर्माण की अनुमति दी जाती है. इसमें कई तरह के प्रावधान किए गए हैं. जिसके तहत जमीन के मालिकाना हक, उसका आकार, स्थान सहित कई अन्य बिंदु उसमे शामिल किए गए है. फार्म हाउस बनाते समय इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है.
भूमि विकास नियम के तहत दी जाती है अनुमति: छत्तीसगढ़ ग्राम तथा नगर निवेश विभाग के संयुक्त संचालक विनीत नायर ने बताया कि प्रदेश में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 17(13) अंतर्गत फार्म हाउस बनाने की अनुमति दी जाती है.
नियम विरुद्ध निर्माण और उपयोग किए जाने पर होगी कार्रवाई: नायर का कहना है कि छत्तीसगढ़ में अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण अधिनियम 2022 के तहत कुछ लोगों ने नियमितीकरण किया है. हालांकि अभी बहुत से ऐसे फार्म हाउस है, जिन्होंने बिना भूमि उपयोग बदलाव के अवैध रूप से फार्म हाउस का व्यवसायिक उपयोग किया है, जो नियम विरुद्ध है. विभाग ऐसे फार्म हाउस को चिन्हांकित कर नोटिस देने की तैयारी कर रहा है.
यह रहा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984
पट्टेदारी भूमि पर निर्माण: अगर भूमि पट्टे पर है तो निर्माण करने से पहले यह साबित करना होगा कि पट्टेदार को निर्माण का अधिकार है.
भवन निर्माण की अनुमति: जिन भवनों के लिए आयोग की अनुमति जरूरी है, उनके नक्शे/योजना के साथ आयोग की स्वीकृति भी देनी होगी.
कृषि उपयोग वाली भूमि पर निर्माण के नियम
- न्यूनतम भूमि का आकार 1 एकड़ (4045 वर्गमीटर) होना चाहिए
- अधिकतम निर्माण (F.A.R.) केवल 0.10 तक होगा
- भवन की अधिकतम ऊंचाई 6.5 मीटर होगी
- हर एकड़ जमीन पर कम से कम 200 पेड़ लगे होने चाहिए. निर्माण से पहले वृक्षारोपण अनिवार्य है
- निर्माण केवल उसी जगह होगा जहां तक सार्वजनिक सड़क से पहुंचा जा सके और संबंधित अधिकारी से मंजूरी मिली हो
- हर दिशा में कम से कम 10 मीटर का खुला क्षेत्र (सेटबैक) रखना जरूरी
फार्म हाउस का बढ़ता व्यवसायिक उपयोग और न्यूड पार्टी, शराब और हुक्का जैसी गतिविधियों ने प्रशासन को सक्रिय कर दिया है. राज्य सरकार नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है ताकि अवैध गतिविधियों को रोका जा सके और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके.