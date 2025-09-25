ETV Bharat / state

फार्म हाउस में चल रहा न्यूड पार्टी और नशे का कारोबार, खेत की जमीन पर बना दिया फार्म हाउस

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के फार्म हाउस इन दोनों न्यूड पार्टी और नशे के कारोबार के लिए चर्चा में है. शहर के आउटर और दूर दराज में बनाए गए फार्म हाउस अब न्यूड पार्टी और नशे के कारोबार में इस्तेमाल किया जा रहे हैं. यह फार्म हाउस खेत पर बनाए जा रहे हैं. फार्म हाउस बनाने के लिए कई नियम बनाए गए हैं लेकिन इन फार्म हाउस में नियमों पालन नहीं किया गया है. एक अनुमान के मुताबिक रायपुर, भिलाई और दुर्ग से आसपास के क्षेत्र में लगभग डेढ़ सौ फार्म हाउस बनाए गए हैं. उसमें से कुछ को छोड़ दिया जाए, तो बाकी फार्म हाउस नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए हैं.

नियमों को ताक पर रख बनाया गया फार्म हाउस: टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की एक रिपोर्ट के मुताबिक रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव और बलौदा बाजार क्षेत्र में बने ज्यादातर फार्म हाउस नियमों को ताक पर रखकर बनाए गए हैं. कई फार्म हाउस आधे एकड़ या 10-12 हजार वर्गफुट में ही खड़े कर दिए गए हैं. कई तो गांव के बीच सकरी सड़कों पर बनाए गए हैं.

फार्म हाउस का किया गया व्यवसायिक उपयोग: जानकारी के मुताबिक अब लोग होटल, रेस्टोरेंट की जगह फार्म हाउस में शादी ब्याह, बर्थडे पार्टी एवं पारिवारिक कार्यक्रम करने में ज्यादा रुचि दिखा रहे हैं. यही वजह है कि उनके द्वारा फार्म हाउस को इन आयोजनों के लिए बुक किया जा रहा है. कम राशि में ज्यादा जगह और अच्छा माहौल होने के कारण लोगों का रुझान इस ओर बढ़ रहा है. यही कारण की फार्म हाउस बनाने वाले भी अब इन आयोजनों के लिए अपना फार्म हाउस किराए पर दे रहे हैं और उसके लिए सोशल मीडिया पर विज्ञापन भी जारी किया जा रहा है.

खेत की जमीन पर बन रहे फार्म हाउस (ETV Bharat Chhattisgarh)

न्यूड पार्टी और नशे का हो रहा कारोबार: जानकारी के मुताबिक इन फार्म हाउस में नशे का कारोबार भी किया जा रहा है. यहां शराब पार्टी आयोजित की जाती है. हाल ही की बात की जाए तो वीआईपी रोड के एक फार्म हाउस में शराब और हुक्का पार्टी की जा रही थी, वहीं दूसरी और भाटागांव के एक फार्म हाउस में न्यूड पार्टी का आयोजन किया जाने वाला था. इस आयोजन की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को दी गई थी.

पुलिस ने रुकवाई न्यूड पार्टी: हालांकि बाद में पुलिस और प्रशासन हरकत में आया और इस मामले में कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की. जिस वजह से यह न्यूड पार्टी होने के पहले ही रोक दी गई. इन फार्महाउस को किराए से देने के लिए लगातार सोशल मीडिया पर विज्ञापन जारी किए जाते हैं और उसके बाद लोग इन फार्म हाउस को बुक कर, अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं.

हरकत में आया प्रशासन: हालांकि अब न्यूड पार्टी और नशा कारोबार की चर्चा के बाद इन फार्म हाउस को लेकर संबंधित विभाग सक्रिय हो गया है. फार्म हाउस बनाने के नियम और नियमों का पालन हुआ है या नहीं , उस और भी ध्यान दिया जा रहा है. संभावना जताई जा रही है कि जल्दी फार्म हाउस पर नकेल कसने सरकार की तैयारी है. जिससे शराब और हुक्का पार्टी सहित न्यूड पार्टी जैसे आयोजन और नशे के कारोबार को रोका जा सके.