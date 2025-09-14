नारायणपुर सरकारी स्कूल के हॉस्टल में छात्र की संदिग्ध मौत, NSUI ने की जांच की मांग
नक्सल प्रभावित नारायणपुर के एक सरकारी स्कूल में 8वीं के छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 14, 2025 at 8:48 PM IST
नारायणपुर: नक्सल प्रभावित नारायणपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां के बालक बुनियादी आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छात्रावास में आठवीं के एक छात्र ने जान दे दी. छात्र की मौत 13 सितंबर को हुई. अब इस घटना में एनएसयूआई ने मोर्चा खोला दिया है. 14 सितंबर को एनएसयूआई की टीम ने बालक बुनियादी आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का जायजा लिया.
NSUI ने छात्रों और हॉस्टल पदाधिकारी से चर्चा की: इस घटना के बाद 14 सितंबर को हॉस्टल पहुंची एनएसयूआई की टीम ने स्कूल के छात्रों से चर्चा की. उसके बाद उन्होंने हॉस्टल अधीक्षक से भी घटना की स्थिति को समझा. एनएसयूआई की तरफ से इस केस में मांग की गई कि आखिर हॉस्टल में मेडिकल विभाग का कोई कर्मचारी क्यों नहीं था. इसलिए उन्होंने जांच की मांग की है.
हॉस्टल अधीक्षक ने क्या कहा ?: छात्रावास अधीक्षक हेमंत भूआर्य ने बताया कि छात्र सुबह तक बिल्कुल स्वस्थ था, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई. साथी बच्चों ने सूचना दी तो हम मौके पर पहुंचे और छात्र को अचेत अवस्था में पाया, उसके मुंह से झाग निकल रहा था. तत्काल 108 एम्बुलेंस सेवा से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर निजी वाहन से अस्पताल ले जाया गया. जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने छात्र को मृत घोषित कर दिया.पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया गया है, रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा.
मृत छात्र की कोई गंभीर मेडिकल हिस्ट्री नहीं थी. 16 अगस्त को उसे चेचक के लक्षण हुए थे. जिसके बाद उसे परिजनों को सौंपा गया था. 3 सितम्बर को लौटने के बाद छात्र नियमित रूप से स्कूल आ रहा था और तबीयत खराब होने की कोई शिकायत दर्ज नहीं की थी- हेमंत भूआर्य, छात्रावास अधीक्षक, बालक बुनियादी आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
NSUI ने लगाए गंभीर आरोप: इस घटना की जांच के बाद NSUI जिला अध्यक्ष विजय सलाम ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि छात्रावास में मेडिकल स्टाफ न होना विभाग की बड़ी लापरवाही है. यदि समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती तो छात्र की जान बच सकती थी. 108 एंबुलेंस सेवा इलाके में फेल है. इस केस में निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए
नारायणपुर में पहले भी हो चुकी है ऐसी घटनाएं : नारायणपुर में इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है. कुछ महीने पहले इसी स्कूल के छात्रावास में 11वीं कक्षा के एक छात्र ने जान दे दी थी. उस समय मामले के बाद तत्कालीन अधीक्षक को हटाया गया था. इस तरह की घटनाओं ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचालित सरकारी स्कूलों और हॉस्टल की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.