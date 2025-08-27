जशपुर: बीते 17 अगस्त से छत्तीसगढ़ में एनएचएम यानि की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मियों की हड़ताल जारी है. बुधवार को एनएचएम कर्मियों की हड़ताल का 10वां दिन था. संविदाकर्मियों ने इस दौरान सरकार के खिलाफ वादाखिलाफी का आरोप लगाया और प्रदर्शन उग्र करने की चेतावनी दी. विरोध स्वरूप संविदाकर्मियों ने मुंडन कराकर प्रदर्शन किया.

मुंडन कराकर जताया विरोध: जशपुर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदा कर्मियों ने कहा कि कि जब तक मांगों पर लिखित आदेश जारी नहीं होता, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा. संविदा प्रथा के खिलाफ कर्मचारियों ने मुंडन करा कर सरकार के प्रति आक्रोश जताया. इससे पहले 9 दिन पूर्व संविदा व्यवस्था का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया गया था. संघ ने बताया कि भारतीय परंपरा के तहत जिस तरह मृत्यु के बाद श्राद्ध संस्कार किया जाता है. उसके लिए मुंडन कराया जाता है. उसी आधार पर हमने 10वें दिन मुंडन कराया है.

राज्य सरकार ने सभी जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएमएचओ) को पत्र लिखकर हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों की जानकारी मांगी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आने वाले दिनों में कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. लेकिन इसके बावजूद संगठन का एक भी सदस्य दबाव में नहीं आएगा. हम चेतावनी देते हैं कि यदि सरकार ने दमनकारी कदम उठाए, तो आंदोलन और भी उग्र हो जाएगा- शत्रुघ्न बघेल, एनएचएम संघ के जिलाध्यक्ष

मुंडन कराकर विरोध (ETV BHARAT)

सरकार संविदाकर्मियों को कर रही गुमराह: शत्रुघ्न बघेल ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार बार-बार कर्मचारियों को गुमराह कर रही है. कुछ मांगों को पूरा करने का दावा केवल छलावा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन इस बार आर-पार की लड़ाई के मूड में है. हम नियमितिकरण सहित सभी दसों मांगों पर लिखित आदेश जारी होने तक हड़ताल खत्म नहीं करेंगे.

संविदा प्रणाली समान कार्य के बदले समान वेतन के सिद्धांत के खिलाफ है. इसी वजह से संघ इस व्यवस्था का विरोध कर रहा है. यह आंदोलन केवल मांगों को लेकर ही नहीं, बल्कि न्याय और समानता की लड़ाई है-अमित त्रिपाठी, सदस्य, एनएचएम संघ

NHM संघ और सरकार में टकराव बढ़ा: एनएचएम संविदा कर्मियों की हड़ताल का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है. एनएचएम संघ और सरकार के बीच टकराव भी बढ़ता जा रहा है. इस बार कर्मियों ने साफ कर दिया है कि वे सरकार के आगे नहीं झुकेंगे.