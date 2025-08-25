मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: बीते आठ दिनों से छत्तीसगढ़ में एनएचएम संविदाकर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है. सोमवार 25 अगस्त को हड़ताली कर्मचारियों ने खून से सीएम विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल को अपनी मांगों से भरा पत्र लिखा है. हड़ताली कर्मचारियों ने नियमितिकरण और वेतन बढ़ाने की मांग की है. उनका कहना है कि सरकार हमारी हड़ताल को लेकर गंभीर नहीं है. सरकार की तरफ से हमारी मांगों को नहीं माना गया है. लिहाजा हम अपनी जायज मांगों के लिए आज खून से पत्र लिखने को मजबूर हैं. एनएचएम संविदाकर्मियों ने सरकार से मांगें पूरी करने की अपील की है.

एनएचएम जिला संघ का पक्ष: मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर एनएचएम संघ के अध्यक्ष ब्रिज करोलिया ने कहा कि हमारी समस्याओं और मांगों पर अब तक किसी भी सरकार ने गंभीरता से विचार नहीं किया.मजबूर होकर आज हमें खून से पत्र लिखना पड़ा है.

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मियों की हड़ताल (ETV BHARAT)

हमने खून से पत्र लिखकर माननीय मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और वित्त मंत्री को संदेश दिया है ताकि वे हमारी मांगों पर ध्यान दें और जल्द से जल्द समाधान निकालें- रिया दुबे ,एनएचएम कार्यकर्ता, एमसीबी

छत्तीसगढ़ एनएचएम संविदाकर्मियों की प्रमुख मांगें

नियमितीकरण की मांग: एनएचएम कर्मचारियों को नियमित करना और उनकी नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करना. वेतनमान बढ़ाने की मांग : एनएचएम कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करना और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मियों के समान वेतन देना. ग्रेड पे का निर्धारण: एनएचएम कर्मचारियों को ग्रेड पे दिया जाए और उनकी वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए. पेंडिंग सैलरी का भुगतान: एनएचएम कर्मचारियों की पेंडिंग सैलरी का जल्द से जल्द भुगतान किया जाए.

एनएचएम कर्मियों की हड़ताल का असर: छत्तीसगढ़ में नेशनल हेल्थ मिशन के संविदाकर्मियों की हड़ताल से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई है. अस्पतालों में ताले लगे हुए हैं और मरीज इलाज के लिए भटक रहे हैं. एनएचएम कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन और भी उग्र रूप ले सकता है. इस हड़ताल को लेकर अब तक सरकार की तरफ से समाधान से जुड़ा कोई प्रस्ताव नहीं आया है. ऐसे में अब देखना होगा कि एनएचएम कर्मियों की हड़ताल कब खत्म होती है.