जल संरक्षण में छत्तीसगढ़ ने रचा इतिहास, रायपुर बना नंबर वन, जल संचय और जन भागीदारी में जीते पुरस्कार

Jal Sanchay Jan Bhagidari Award छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय जल संचय और जन भागीदारी में कमाल कर दिया है.

JAL SANCHAY JAN BHAGIDARI AWARD IN INDIA
जल संचय और जन भागीदारी पुरस्कार (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 26, 2025 at 1:52 PM IST

5 Min Read
रायपुर: जल है तो जीवन है और जल है तो कल है. छत्तीसगढ़ के इस बात के महत्व को साबित किया है. साय सरकार की अगुवाई में किए गए प्रयास से जल संचय और जन भागीदारी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को कई अवॉर्ड मिले हैं. रायपुर नगर निगम ने इस क्षेत्र में इतिहास रचते हुए राष्ट्रीय जल संचय और जन भागीदारी (JSJB, Jal Sanchay Jan Bhagidari Award ) पुरस्कार में प्रथम स्थान हासिल किया है.

रायपुर बना नंबर वन: JSJB 1.0 में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य बना है. रायपुर नगर निगम देश भर में नंबर–1 स्थान पर रहा है. इस सफलता को लेकर सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम अरुण साव ने बधाई दी है. उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि रायपुर और प्रदेश की जनता को बधाई.

जल संरक्षण में रायपुर बना मिसाल: डिप्टी सीएम ने पोस्ट में प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं दी है. उन्होंने लिखा कि छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता को यह सुखद खबर साझा करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि, छत्तीसगढ़ ने जल संचय जनभागीदारी 1.0 में नया इतिहास रचा है. छत्तीसगढ़ ने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान और राजधानी के रायपुर नगर निगम ने देशभर में पहला स्थान हासिल किया है.

हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर के नगर निगम को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल संचय और जन भागीदारी (JSJB) पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है . विष्णु के सुशासन में रायपुर सहित प्रदेश को लगातार राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हो रहा है- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में जल संचय से जुड़े काम की जानकारी: डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में अब तक जल संचय से जुड़े 4,05,563 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं. रायपुर नगर निगम में 33,082 कार्य पूर्ण कर जल संरक्षण को जन-आंदोलन का रूप दिया गया है. जिला स्तर पर बालोद, राजनांदगांव, रायपुर सहित महासमुंद, बलौदा बाजार, गरियाबंद, बिलासपुर, रायगढ़, धमतरी, सुरजपुर और दुर्ग को भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हुआ है.

ये राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ के लिए बड़े ही गौरव का क्षण है, ये उपलब्धि रायपुर नगर निगम के सभी अधिकारी कर्मचारी और रायपुर शहर के हमारे सभी परिवार जनों के जल संकल्प की प्रतिबद्धता से मिली है- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

जल संचय जन भागीदारी (JSJB) 1.0 अभियान की पूरी जानकारी : जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार की बड़ी बातों पर एक नजर

जल संचय और जन भागीदारी पुरस्कार की बड़ी बातें

  • रायपुर नगर निगम: 33,082 कार्य पूरे कर देश में पहला स्थान हासिल किया
  • बालोद, राजनांदगांव और रायपुर ने किया शानदार प्रदर्शन
  • बालोद, राजनांदगांव और रायपुर ने जीते 2-2 करोड़ रुपये के पुरस्कार
  • हैदराबाद और गोरखपुर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे

पुरस्कार की राशि जानिए: जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार के तहत नगर निगम श्रेणी में 10 हजार से अधिक संरचनाएं पूरी हुई है. रायपुर नगर निगम सहित शीर्ष निगमों को 2 करोड़ रुपये का पुरस्कार मिलेगा.

जिला स्तर पर भी छत्तीसगढ़ का दबदबा : जोन 2 में बालोद, राजनांदगांव और रायपुर जिले ने शानदार प्रदर्शन कर 2–2 करोड़ रुपये के पुरस्कार जीते हैं. अन्य ज़ोन में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा और जम्मू–कश्मीर के जिलों को भी सम्मानित किया जाएगा.

जल संचय अभियान को लेकर साय सरकार का प्रयास: जल संचय अभियान में इस तरह की सफलता के पीछे साय सरकार का विजन है. सीएम साय ने इस अभियान को सीधे जनता से जोड़ते हुए जन भागीदारी से जल सुरक्षा का मंत्र दिया, जिसके नतीजे अब देखने को मिल रहे हैं. इसके जरिए गांव गांव और वार्ड में लोगों के अंदर साफ सफाई को लेकर जागरुकता आई.

जल संरक्षण का प्रयास जन आंदोलन बन रहा: जल संरक्षण को लेकर स्थानीय समुदाय और स्वंयसेवी संगठनों और वार्ड समितियों की भागीदारी एक जन आंदोलन के रूप में फैल रही है. लोगों की जल संरक्षण के प्रति जागरुकता से छत्तीसगढ़ और उसकी राजधानी रायपुर ने इस क्षेत्र में मुकाम हासिल किया है. इस तरह की सफलता यह साबित करती है कि जन भागीदारी किसी भी असंभव काम को संभव बना सकती है.

